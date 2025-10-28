Danske Bank alkaa tarjota automatisoidun osakesijoittamisen palvelua

Kuva: Danske Bank.

Danske Bankin mobiilipankin uudessa Säännöllinen Säästäminen -palvelussa pankin asiakkaat voivat 28. lokakuuta alkaen säästää säännöllisesti myös osakkeisiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Danske Bankin asiakkaat pääsevät sijoittamaan 25:een Helsingin pörssin vaihdetuimpaan osakkeeseen automatisoidusti.

Pankin henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Mikko Kotilainen kertoo, että säännöllinen osakesijoittaminen täydentää pankin sijoitusvaihtoehtoja.

”Säännöllisellä osakesijoittamisella asiakkaamme voi automatisoida osakkeisiin sijoittamisen. Asiakas valitsee itsepalveluna osakkeet, joihin haluaa säännöllisesti säästää sekä määrittelee kuinka paljon sijoittaa kuhunkin osakkeeseen. Toimeksiannot tehdään valittuihin osakkeisiin valitulla summalla kuukausittain”, Kotilainen kuvaa.

Siten palvelua hyödyntävien osakesäästäjien sijoitettu pääoma kasvaa kuukausittain. Kotilaisen mukaan myös vapaakuukausien pitäminen tai tehtyjen valintojen muuttaminen on mahdollista milloin tahansa.

Säännöllisessä osakesijoittamisessa minimisijoitus on vain 10 euroa kuukaudessa tai yksittäisen valitun osakkeen hinta toimeksiantopäivänä.

Säännöllisen osakesijoittamisen välityspalkkio on vain 0,20 prosenttia ilman euromääräistä minimipalkkiota. Esimerkiksi 100 euron sijoituksen välityspalkkio on 20 senttiä.

”Tähän asti on ajateltu, ettei osakkeisiin kannata sijoittaa pienillä summilla. Haluamme yhä useamman suomalaisen oivaltavan oman taloutensa mahdollisuudet ja saavan korkoa korolle -ilmiöstä kaiken irti. Taloudellisen mielenrauhan saavuttamiseksi ei tarvitse lottovoittoa, vaan sitä voi rakentaa vähitellen”, Kotilainen toteaa.

Kotilainen muistuttaa, että kulut ovat asiakkaille erittäin edulliset, ja verotuskin tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä.

Osakesäästötili on sijoittajille tarkoitettu tili, jonka sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita ilman, että jokaisesta kaupasta tai osingosta joutuu maksamaan veroja heti, vaan verot maksetaan vasta silloin kun tililtä nostetaan varoja ulos.

Tilille voi sijoittaa vain rahaa (ei jo omistettuja osakkeita), ja talletusten enimmäismäärä on 100 000 euroa, mutta tilin sisällä varat voivat kasvaa tätä suuremmiksi.

Osakesäästötilin ansiosta sijoittaja voi hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä tehokkaammin ja tehdä sijoitustoiminnasta verotuksellisesti yksinkertaisempaa