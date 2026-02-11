Amerikkalaisten kotitalouksien lainaongelmat pahenivat lähes vuosikymmenen huippuun

Maksuhäiriöt nousivat 4,8 prosenttiin kaikesta kotitalousvelasta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Pienituloisten ja nuorten lainanottajien ahdinko syvenee.

Yhdysvalloissa yhä useampi kotitalous on vaikeuksissa velkojensa kanssa. New Yorkin Federal Reserven tiistaina julkaiseman neljännesvuosiraportin mukaan maksuhäiriöisten lainojen osuus nousi 4,8 prosenttiin kaikesta kotitalousvelasta vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä. Tasoa ei ole nähty sitten vuoden 2017.

Kokonaiskuva on kuitenkin ristiriitainen. Maksuhäiriöaste on kokonaisuutena lähellä pandemiaa edeltäneitä keskiarvoja, mutta ongelmat kasautuvat voimakkaasti pienituloisille ja nuorille lainanottajille. Talous näyttää jakautuvan kahtia: varakkaampien kotitalouksien tilanne on vakaa, mutta heikoimmassa asemassa olevat ajautuvat yhä syvempiin maksuvaikeuksiin.

Yhdysvaltojen kotitalouksien kokonaisvelka kasvoi prosentin edellisestä neljänneksestä ja oli vuoden lopussa 18,8 biljoonaa dollaria. Kasvu oli maltillista, mutta uudet luvut paljastavat, että velan laatu heikkenee.

Erityisen huolestuttavia ovat asuntolainojen maksuhäiriöt, jotka ovat lisääntyneet pienituloisten alueiden postinumeroissa. New Yorkin Federal Reserven tutkijat havaitsivat, että häiriöt keskittyvät alueille, joilla asuntojen hinnat ovat laskeneet.

”Asuntolainojen maksuhäiriöaste on lähellä historiallisesti normaalia tasoa, mutta heikentyminen keskittyy pienituloisille alueille ja alueille, joilla asuntojen hinnat ovat laskeneet”, totesi Wilbert van der Klaauw, New Yorkin Fedin taloustutkimuksen neuvonantaja, raportin yhteydessä julkaistussa tiedotteessa.

Luottokorttilainoissa tilanne on erityisen hälyttävä. Vähintään 90 päivää myöhässä olevien luottokorttilainojen osuus nousi 12,7 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen. Luottokorttisaldot kasvoivat neljänneksellä 44 miljardilla dollarilla ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,28 biljoonaa dollaria.

Myös autolainojen vakavat maksuhäiriöt nousivat 5,2 prosenttiin, mikä on lähellä vuonna 2010 saavutettua ennätystasoa. Fedin aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että autolainojen ongelmat koskettavat erityisesti pienituloisia, joille korkeat autojen hinnat ja lainakorot merkitsevät kohtuuttoman suuria kuukausimaksuja.

Nuorisotyöttömyys heijastuu lukuihin

Opintolainat muodostavat oman erityisen lukunsa. Niiden maksuhäiriöaste nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 16,3 prosenttiin, mikä on suurin kasvu raportin koko historiassa vuodesta 2004 lähtien.

Taustalla on pandemia-ajan poikkeusjärjestely. Liittovaltion opintolainojen maksuja ei raportoitu luottotietoihin vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden 2024 loppuun saakka. Kun raportointi alkoi jälleen vuoden 2025 alussa, suuri määrä pitkään myöhässä olleita maksuja tuli näkyviin tilastoihin kerralla. Noin miljoona opintolainan ottajaa, joiden maksut olivat yli 120 päivää myöhässä, siirrettiin Yhdysvaltojen opetusministeriön perintäyksikön käsiteltäväksi.

Pienituloisten ja nuorten velallisten kasvavat maksuvaikeudet heijastavat laajempia työmarkkinaongelmia. 16–24-vuotiaiden työttömyysaste oli joulukuussa 10,4 prosenttia, lähellä korkeinta tasoa sitten pandemian pahimpien vaiheiden vuonna 2021.

Nuorten työttömyysaste nousi merkittävästi vuoden 2025 aikana. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla se oli keskimäärin 9,6 prosenttia, mutta toisella puoliskolla se hyppäsi 10,4 prosenttiin. Samaan aikaan koko väestön työttömyysaste pysyi selvästi matalampana, noin 4,4 prosentissa.

Työmarkkinoiden heikentyminen näkyy erityisesti nuorten työnhaussa. Työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto venyi joulukuussa 24,4 viikkoon, ja avointen työpaikkojen osuus laski vuoden aikana selvästi.

Kaksijakoinen talous

Yhdysvaltojen taloudessa on käynnissä rakenteellinen muutos, josta keskuspankin päättäjät ovat varoittaneet jo pidempään. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on puhunut ”kaksijakoisesta taloudesta”, jossa ylemmän tuloluokan kuluttajat voivat hyvin, kun taas alemman tuloluokan kotitaloudet kamppailevat kasvavien elinkustannusten ja korkeiden korkojen puristuksessa.

Kokonaistasolla amerikkalaisten kotitalouksien tase on silti kohtuullisessa kunnossa. Velan suhde käytettävissä oleviin tuloihin on matalampi kuin ennen pandemiaa, ja asuntolainojen tiukat myöntökriteerit ovat pitäneet asuntovelkamarkkinan suhteellisen vakaana. Konkurssien määrä on historiallisen matalalla tasolla.

Mutta jos työmarkkinat heikkenevät entisestään tai korot pysyvät korkeina pitkään, pienituloisten kotitalouksien ahdinkoa kuvaavat luvut saattavat ennakoida laajempia ongelmia. Luottokortti- ja autolainojen kasvavat häiriöt ovat varoitussignaali, jota markkinoilla seurataan tarkasti lähikuukausina.

Amerikkalaisten kotitalouksien kaksijakoisuus on näkynyt kuluttajaluottamuksen kehityksessä. Ajatushautomo Conference Boardin kuluttajaluottamusindeksi laski tammikuussa lukemaan 84,5, selvästi markkinaodotuksia alemmas ja matalimmalle tasolleen sitten toukokuun 2014.

”Luottamus romahti tammikuussa, kun kuluttajien huoli sekä nykyisestä tilanteesta että tulevaisuuden näkymistä syveni”, sanoi Conference Boardin pääekonomisti Dana Peterson.

Investointipankki Jefferiesin pääekonomisti Thomas Simons kommentoi Financial Timesille, että vuoden 2025 jälkipuoliskon poikkeuksellisen vahvoista kasvu- ja tuottavuusluvuista huolimatta kuluttajaluottamusmittarit käyttäytyvät kuin talous olisi jo taantumassa.

”Todennäköisesti tämä on seurausta K-muotoisesta taloudesta, jossa korkeatuloiset ja varakkaammat kotitaloudet ylläpitävät vahvaa kulutusta, kun taas pienituloisemmat kotitaloudet ovat yhä huolestuneempia työmarkkinoista ja inflaation paluusta”, Simons totesi.