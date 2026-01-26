Bitcoin painui alle 88 000 dollarin – markkinat odottavat Fedin korkopäätöstä

Bitcoin hinnoitellaan hieman alle 88 000 dollarin hintaan maanantaina, kun sijoittajat ovat varovaisia keskuspankin tulevan korkopäätöksen edellä. Kryptovaluutta on laskenut noin 10 prosenttia tammikuun puolivälin huipuista, jolloin hinta kävi lähes 98 000 dollarissa.

Viikonloppu toi mukanaan lisää paineita. Bitcoin menetti lähes kolme prosenttia arvostaan sunnuntaina, ja hinta kävi alimmillaan noin 86 500 dollarissa. Maanantaina ostajat ovat pyrkineet puolustamaan kriittiseksi muodostunutta 87 000–88 000 dollarin tukitasoa.

Laskun taustalla vaikuttavat useat tekijät. LMAX-yhtiön strategi Joel Kruger toteaa, että kryptomarkkinat kärsivät riskisentimentin heikkenemisestä perjantain jälkeen. Huolet Yhdysvaltain hallinnon arvaamattomasta politiikasta ja jenin carry trade -kauppojen purkautumisesta ovat ajaneet sijoittajia puolustusasemiin.

Kryptovaluuttojen ympärivuorokautinen kaupankäynti vahvisti liikettä viikonlopun aikana, kun perinteiset markkinat olivat kiinni. Kahden tunnin aikana bitcoin putosi lähes 4 000 dollaria, ja yli 500 miljoonan dollarin arvosta vivutettuja pitkiä positioita likvidoitiin.

ETF-sijoittajat vetäytyvät, Fedin kokousta odotetaan

Institutionaaliset sijoittajat ovat vähentäneet riskiään merkittävästi. Yhdysvaltalaisista spot-Bitcoin-ETF:istä virtasi ulos yhteensä yli 1,6 miljardia dollaria pääomia neljän kaupankäyntipäivän aikana tammikuun 22. päivään mennessä.

Ulosvirtaus oli suurimmillaan tammikuun 21. päivänä, jolloin ETF:istä poistui 709 miljoonaa dollaria. Seuraavana päivänä vauhti hidastui 32 miljoonaan dollariin.

BlackRockin iShares Bitcoin Trust johtaa pääomien ulosvirtauksia, vaikka rahasto säilyttää edelleen hallitsevan asemansa lähes 70 miljardin dollarin hallinnoiduilla varoilla. Ulosvirtaukset ovat käytännössä pyyhkineet pois edellisen viikon tulovirtaukset, jotka olivat yhteensä noin 1,4 miljardia dollaria tammikuun 12.–16. päivien välillä.

Federal Reserven (Fed) korkokomitea kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona, ja markkinat odottavat lähes yksimielisesti korkojen pysyvän ennallaan. Ohjauskorko on tällä hetkellä 3,50–3,75 prosenttia kolmen peräkkäisen koronlaskun jälkeen viime vuoden lopulla.

USA:n inflaatio pysyttelee yhä keskuspankin kahden prosentin tavoitteen yläpuolella, mikä rajoittaa liikkumavaraa. Markkinat hinnoittelevat noin 45 prosentin todennäköisyydellä koronlaskua kesäkuussa.

Puheenjohtaja Jerome Powellin kommentteja seurataan tarkasti, sillä ne voivat vaikuttaa riskisentimenttiin kaikissa omaisuusluokissa.

Tekniset tasot ratkaisevat suunnan

Analyytikot pitävät nykyisiä hintatasoja kriittisinä. Kansainvälinen valuutta- ja johdannaisvälittäjä OANDA on tunnistanut 88 000–93 000 dollarin hintahaarukan keskeiseksi käännetasoksi. Mikäli tuki pettää, seuraava merkittävä tukialue löytyy 82 000–85 000 dollarin väliltä.

Pessimistisimmissä skenaarioissa bitcoin voisi pudota jopa 74 000 dollariin, joka vastaa viime vuoden huhtikuun pohjia.

Äärimmäisissä tapauksissa hinta voisi testata 53 000 dollarin tasoja, mikä tarkoittaisi noin 40 prosentin pudotusta tammikuun huipuista.

Markkinatunnelma on synkentynyt selvästi. Niin sanottu Fear & Greed -indeksi näyttää lukemaa 25, mikä viittaa äärimmäiseen pelkoon markkinoilla.

Toisaalta Bitcoinin MACD-indikaattori on kääntynyt positiiviseksi, mikä voi ennakoida myyntipaineen helpottamista.

Binancen perustaja ennustaa ”supersykliä”

Epävarmuudesta huolimatta osa alan vaikuttajista näkee tilanteen valoisana. Binancen perustaja Changpeng Zhao ennusti World Economic Forumin Davos-kokouksessa, että vuodesta 2026 voi tulla bitcoinille ”supersykli”.

Zhao arvioi, että Yhdysvaltain kryptomyönteinen politiikka voi rikkoa bitcoinin perinteisen neljän vuoden syklimallin. Historiallisesti bitcoinin hinta on seurannut Bitcoinin puoliintumistapahtumiin sidottua rytmiä, jossa nousukautta seuraa merkittävä korjausliike.

Bitcoinin puoliintuminen tarkoittaa tapahtumaa, jossa uusien bitcoinien määrä, jota louhijat saavat palkkioksi lohkon louhinnasta, putoaa puoleen aiemmasta.

Noin neljän vuoden välein Bitcoin-protokolla puolittaa automaattisesti lohkopalkkion, jotta uusia bitcoineja syntyy yhä hitaammassa tahdissa.

”Uskon vahvasti, että tänä vuonna näemme muutoksen. Neljän vuoden sykli todennäköisesti murtuu”, Zhao totesi CNBC:n haastattelussa.

Bit Miningin pääekonomisti Youwei Yang ennustaa bitcoinille laajaa vaihteluväliä 75 000–225 000 dollarin välillä vuodelle 2026. Hänen mukaansa mahdolliset koronlaskut ja suotuisampi sääntely-ympäristö tukevat bitcoinia, mutta makrotalouden ja geopoliittiset epävarmuudet pitävät volatiliteetin korkeana.