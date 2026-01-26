Jättipankki nosti roimasti Nesteen tavoitehintaa – taustalla neljä syytä

Yhdysvaltalainen jättipankki Morgan Stanley nostaa Nesteen suosituksen pidä-tasolta lisää-tasolle ja korottaa tavoitehinnan 18,8 eurosta 25,0 euroon.

Päivitys merkitsee selvää näkemyksen muutosta. Pankin mielestä osakkeessa on nykyhinnoilla jälleen houkuttelevaa nousuvaraa.

Kurssireaktio oli välitön. Nesteen osake nousi maanantaiaamuna noin 5,7 prosenttia uutisen jälkeen, kun markkina alkoi hinnoitella uutta tavoitehintaa ja parantuneita tulosodotuksia.

Suositusmuutoksen ydin ei ole yksittäisessä tuloskvartaalissa, vaan pankin päivitetyssä näkemyksessä uusiutuvien tuotteiden kannattavuudesta ja yhtiön taseen liikkumavarasta investointijakson jälkeen. Morgan Stanleyn mukaan konsensus aliarvioi sekä marginaalitason että vaikutuksen tulokseen.

Taustalla on myös viesti siitä, että raskaan investointivaiheen jälkeen Nesteen tulosvipu alkaa näkyä herkemmin kassavirrassa.

Uusiutuvien marginaalit korkeammalla kuin konsensus näkee

Morgan Stanley nojaa analyysissaan ennen kaikkea uusiutuvien tuotteiden marginaaleihin. Pankin mukaan vuoden 2026 marginaalitasot eivät enää vastaa analyytikkokonsensuksen varovaisia oletuksia, vaan ovat spot-markkinalla selvästi korkeammat.

Pankki olettaa nyt keskimääräiseksi marginaaliksi noin 650 dollaria tonnilta suurimmalle osalle tilikautta 2026. Tämä on arviolta noin 20 prosenttia enemmän kuin mitä konsensus ennustaa.

Ero voi vaikuttaa numeroina pieneltä, mutta marginaalibisneksessä vaikutus on kerroinluonteinen.

Näillä oletuksilla Morgan Stanley arvioi, että Nesteen uusiutuvien tuotteiden käyttökatteessa olisi noin 17 prosenttia nousuvaraa suhteessa konsensukseen vuodelle 2026.

Myös osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan noin seitsemän prosenttia nykyennusteita korkeammalle, vaikka perinteisen öljytuotannon puolella dieselin heikot jalostusmarginaalit painavat tulosta.

Toisin sanoen pankki pitää todennäköisempänä skenaariota, jossa uusiutuvien segmentin vahvuus enemmän kuin kompensoi perinteisen liiketoiminnan heikkoutta.

Kyseessä on selkeä viesti sijoittajille, jotka ovat viime vuosina pelänneet uusiutuvien marginaalien rakenteellista heikkenemistä.

Politiikkavetoinen kysyntä tukee näkymää

Toinen keskeinen perusta suositusnostolle liittyy sääntelyyn ja politiikkavetoiseen kysyntään. Morgan Stanleyn mukaan erityisesti Euroopassa lainsäädäntö ajaa fyysistä kysyntää jäteöljyistä ja tähteistä tuotetuille uusiutuville polttoaineille, joita Neste valmistaa.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa odotetaan ympäristövirasto Environmental Protection Agencyn päätöstä vuoden 2026 uusiutuvien polttoaineiden sekoitevelvoitteista.

Päätös vaikuttaa suoraan biomassapohjaisten RIN-yksiköiden hintoihin, jotka ovat olennainen osa uusiutuvien dieseltuotteiden kannattavuutta. RIN-yksikkö (Renewable Identification Number) on Yhdysvaltojen uusiutuvan polttoaineen standardiin kytketty hyvitysyksikkö, eli käytännössä sähköinen sertifikaatti, joka liitetään jokaiseen tuotettuun tai maahan tuotuun uusiutuvan polttoaineen gallonan erään.

Morgan Stanleyn skenaariossa RIN-hinnan nousu noin 1,50 dollariin voisi parantaa Yhdysvaltain uusiutuvan dieselin marginaaleja 150–200 dollaria tonnilta. Tämä vastaisi noin 10 prosentin nousua Nesteen globaaleihin spot-marginaaleihin.

Pankin tulkinta on, että USA:n politiikka ei tällä hetkellä tue pahimpia pelkoja tukimekanismien romuttumisesta. Päinvastoin lainsäädäntö ja päästövelvoitteet ohjaavat edelleen kohti uusiutuvia ratkaisuja, vaikkakin maantieteellisesti eri tahtiin.

Termisopimukset tasaavat marginaaliheiluntaa

Kolmas tärkeä elementti analyysissa ovat termisopimukset. Neste ei ole vielä avannut tarkasti, kuinka suuri osa vuoden 2026 volyymeista on myyty ennakkoon, mutta historiallisesti 60–80 prosenttia volyymista on ollut termisopimusten piirissä.

Morgan Stanleyn mukaan vuoden 2025 jälkipuoliskolla neuvotellut pitkäaikaiset toimitussopimukset voivat ankkuroida suuren osan vuoden 2026 tuotannosta marginaalitasoihin, jotka ovat selvästi konsensuksen yläpuolella. Tämä loiventaa lyhyen aikavälin spot-markkinoiden vaihtelun vaikutusta tulokseen.

Käytännössä termimyynti suojelee yhtiötä tilanteelta, jossa marginaalit hetkellisesti pehmenevät, mutta kysyntä- ja sääntelypohjainen pitkä trendi on edelleen nouseva.

Termisopimusten rakenne tarkoittaa sitä, että tuloskehitys voi olla vakaampaa kuin raaka-aine- ja tuotemarkkinan päivittäinen heilunta antaisi ymmärtää.

Pankin mielestä markkina ei hinnoittele tätä suojaavaa elementtiä täysimääräisesti.

Taseen liikkumavaraa ja varaa omistajapolitiikkaan

Morgan Stanley korostaa myös Nesteen taseen parantunutta asemaa. Rotterdamissa tehdyn kapasiteetin laajennuksen jälkeen yhtiön nettovelka nousi vuoden 2024 lopussa noin neljään miljardiin euroon kasvupanostusten seurauksena.

Pankin perusskenaariossa velka kuitenkin alkaa laskea tasaisesti, kun uusi kapasiteetti tuottaa kassavirtaa. Analyysin mukaan yhtiöllä on varaa sekä korkeampiin pääoman palautuksiin että jatkoinvestointeihin samalla kun velkavipu pienenee.

Tämä on merkittävä viesti markkinalle, joka on ollut huolissaan investointisyklin pituudesta ja pääomien sitoutumisesta. Morgan Stanley viittaa siihen, että konsensus ei täysin heijasta sitä, kuinka nopeasti vapaa kassavirta voi vahvistua, kun suurimmat investoinnit on tehty.

Lisäksi analyytikot muistuttavat, että yleiset ennusteet viittaavat velkojen täyteen takaisinmaksuun tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, jos kassavirta kehittyy odotetusti. Tämä antaa taustatukea osinkojen ja mahdollisten omien osakkeiden osto-ohjelmien kasvattamiselle.

Riskit eivät kuitenkaan katoa.

Politiikkaympäristö on edelleen ailahteleva, Yhdysvaltain tukipolitiikka voi muuttua vaalien myötä ja raaka-aineiden saatavuus sekä hinnat voivat heiluttaa marginaaleja.

Myös termisopimusten tarkka rakenne jää sijoittajalle osin näkyvyyden ulkopuolelle.