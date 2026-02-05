Neste löi pöytään mahtiluvut uusiutuvissa tuotteissa

Neste julkisti torstaina loka-joulukuun tulosraportin. Viimeinen vuosineljännes oli yhtiölle erityisen vahva.
Vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate yli kolminkertaistui 601 miljoonaan euroon vertailukaudesta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 511 miljoonaa euroa, joten kannattavuuskehitys oli odotettua vahvempaa.
Uusiutuvien tuotteiden myynti nousi vertailukaudesta peräti 31 prosenttia ja myyntimarginaali lähes kaksinkertaistui. Oljytuotteiden jalostusmarginaali parani selvästi.
”Olen iloinen voidessani todeta, että vuosi 2025 oli käännekohta Nesteelle, ja onnistuimme parantamaan taloudellista suoritustamme”, toimitusjohtaja Heikki Malinen totesi yhtiön tiedotteessa.
Malisen mukaan vuoden alku oli yhtiölle monella tapaa haastava öljy- ja uusiutuvien tuotteiden heikossa markkinatilanteessa. Suunnan muuttamiseksi Neste käynnisti konserninlaajuisen suorituksen parantamisohjelman.
”Vuoden aikana onnistuimme virtaviivaistamaan toimintaamme, parantamaan kustannuskilpailukykyämme ja vahvistamaan taloudellista tulostamme”, Malinen kertoi.
Nesteen suorituksen parantamisohjelma tuotti 376 miljoonan euron käyttökatteen parannuksen koko viime vuonna. Yhtiö ylitti näin 350 miljoonan euron tavoitteensa vuoden etuajassa alkuperäiseen aikatauluun nähden.
Uusiutuvat tuotteet kääntyivät nousuun
Neljännellä neljänneksellä uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 252 miljoonaa euroa verrattuna vertailukauden 13 miljoonaan euroon. Neljänneksen vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 479 dollaria tonnilta, kun se vuotta aiemmin oli 242 dollaria.
”Uusiutuvan dieselin markkinat paranivat vuoden loppua kohden. Onnistuneen kaupallisen toiminnan ansiosta Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 252 miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä merkittävistä kunnossapitotoimista huolimatta”, Malinen totesi.
Myyntimarginaalin nousu johtui Euroopan markkinoiden vahvistumisesta. Euroopan HVO-markkinat pysyivät tiukkoina koko neljännen neljänneksen ajan, ja hinnat saavuttivat vuoden huippunsa lokakuussa.
Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärä nousi vertailukauden 926 tuhannesta tonnista 1 101 tuhanteen tonniin tonnia neljänneksen aikana. Uusiutuvan lentopolttoaineen myynti jatkoi kasvuaan edellisestä neljänneksestä uudelle ennätystasolle.
Sääntely-ympäristö kehittyi suotuisasti
Malinen korosti, että sääntely-ympäristö on kehittynyt suotuisasti kasvattaen uusiutuvien polttoaineiden kysyntää Euroopassa. Vuoden lopussa uusiutuvan dieselin HVO II -vertailuhinta oli lähes 700 dollaria tonnilta korkeampi kuin edellisenä vuonna.
Uusiutuvan lentopolttoaineen myynti jatkoi kasvuaan edellisestä neljänneksestä uudelle ennätystasolle. Myyntimäärä oli 253 tuhatta tonnia neljännellä neljänneksellä ja koko vuonna 867 tuhatta tonnia.
Noin 73 prosenttia neljännen neljänneksen volyymeista myytiin Euroopan markkinoille ja 27 prosenttia Pohjois-Amerikkaan. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineista oli korkea, 91 prosenttia.
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopan lopputuotemarkkinat olivat heikot, mutta vahvistuivat vuoden jälkipuoliskolla, kun markkinat alkoivat valmistautua EU:n RED III -direktiivin täytäntöönpanoon.
Öljytuotteet hyötyivät korkeasta käyttöasteesta
Öljytuotteissa koko vuoden kokonaisjalostusmarginaali oli 14,0 dollaria barrelilta, hieman alle edellisen vuoden 14,1 dollarin tason. Vertailukelpoinen käyttökate nousi kuitenkin 808 miljoonaan euroon edellisvuoden 633 miljoonasta eurosta.
Neljännellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 321 miljoonaa euroa ja kokonaisjalostusmarginaali keskimäärin 20,7 dollaria barrelilta. Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli neljänneksellä 90 prosenttia.
”Olin erityisen tyytyväinen tähän korkeaan käyttöasteeseen, sillä se oli avainasemassa keskitislemarkkinoiden hintapiikin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä”, Malinen sanoi.
Keskeisissä tuotemarginaaleissa nähtiin marraskuussa merkittävä hintapiikki geopoliittisten jännitteiden ja kapasiteetin käyttökatkosten vaikuttaessa maailmanlaajuiseen tarjontaan.
Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate koko vuodelta oli 111 miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 28 miljoonaa euroa hyvän operatiivisen suorituskyvyn ansiosta.
Rotterdamin laajennus etenee
Strateginen investointihanke Rotterdamissa eteni läpi vuoden 2025. Valmistuessaan jalostamo ja sen laajennus ovat sijainniltaan optimaalisia Euroopan kasvaville uusiutuvien tuotteiden markkinoille.
Investointi kasvattaa Nesteen uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaisnimelliskapasiteetin 6,8 miljoonaan tonniin.
”Haluan kiittää lämpimästi kaikkia Nesteen työntekijöitä ympäri maailmaa heidän kovasta työstään, keskittymisestä strategisiin prioriteetteihimme ja suorituksen parantamisohjelmamme järjestelmällisestä toteuttamisesta vuonna 2025”, Malinen totesi.
Malinen korosti yhtiön olevan nyt toiminnallisesti vahvempi, strategisesti keskittyneempi ja valmiimpi viemään eteenpäin uusiutuvien tuotteiden kasvua.
Varovainen näkymä vuodelle 2026
Vuodelle 2026 Neste antoi yllättävän varovaisen ja maltillisen näkymän. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän yhtiö odottaa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2025.
Öljytuotteiden myyntimäärän Neste odottaa olevan alempi kuin vuonna 2025 suunnitellun huoltoseisokin vuoksi.
Konsernin vuoden 2026 rahavirtavaikutteisten investointien ilman yritysostoja yhtiö olevan noin 1,0–1,2 miljardia euroa.
Nesteen Osakekohtainen tulos parani 0,19 euroon, kun se edellisvuonna oli -0,12 euroa. Hallitus esittää osingoksi 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 154 miljoonaa euroa.