Uusiutuvat tuotteet vetivät Nesteen tuloksen väkevään nousuun

Odotettua vahvempi tulosraportti vahvistaa Nesteen tuloskäännettä vaikeiden vuosien jälkeen.

Kuva: Neste Oyj.

Neste julkisti keskiviikkona ennen pörssin avautumista kolmannen neljänneksen tulosraporttinsa. Silti Kolmannen neljänneksen liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta, kun se oli 4,5 miljardia euroa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa.

Liikevaihdon laskussa matalammilla markkinahinnoilla oli-0,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden lisääntyneen kapasiteetin myötä kasvaneilla myyntimäärillä oli noin 0,1 miljardin euron positiivinen vaikutus ja valuuttakursseilla sekä matalammilla trading-volyymeilla noin -1,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Nesteen tulevaisuudelle tärkeän uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) myynti nousi uudelle ennätystasolle 251 tuhanteen tonniin, kun se vertailukaudella oli 112 tuhatta tonnia.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate kuitenkin nousi selvästi 531 miljoonaan euroon viime vuoden 293 miljoonasta eurosta.

Kuva: Neste.

Analyytikoiden konsensus odotti 461 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta, joten tulospetraus oli selvästi odotettua vahvempaa.

Tulosyllätys vetikin Nesteen osakkeen Helsingin pörssissä selvään nousuun.

Uusiutuvilla tuotteilla oli tulosparannuksessa iso merkitys, sillä niiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 106 miljoonasta eurosta 266 miljoonaan euroon. Uusiutuvien tuotteiden tulosparannus johtui sekä suuremman myyntimäärän että korkeamman marginaalin ansiosta.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate parantui myös viime vuoden 141 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Tuloskasvuun vaikuttivat sekä kasvaneet myyntimäärät että korkeampi marginaali verrattuna viime kolmanteen neljännekseen.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että kolmannella neljänneksellä tulos parani suorituksen parantamisohjelman onnistuneen toteuttamisen sekä jalostamoiden luotettavan ja turvallisen toiminnan ansiosta. Lisäksi markkinaympäristö vahvistui Euroopassa, ja tuotteiden kysyntä kasvoi.

”Keskitisleiden hinnat nousivat toisen neljänneksen tasolta, millä oli positiivinen vaikutus tulokseemme. Lisäksi biopolttoaineiden sääntely kehittyi myönteisesti useilla keskeisillä markkinoilla, mikä vahvistaa uusiutuvien tuotteiden pitkän aikavälin kysyntää”, Malinen kertoo.



Malisen mukaan suorituksen parantamisohjelmamme tuottaa edelleen tuloksia, mikä näkyy alempina kiinteinä ja muuttuvina kustannuksina sekä parempina marginaaleina.

”Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi tehokkaampi hankinta, logistiikka- ja terminaaliverkoston virtaviivaistaminen, kaupallisen toiminnan tehostaminen ja katteiden optimointi. Jatkossa painopiste tulee siirtymään jalostamotoiminnan kehittämiseen.”

Nesteen investoinnit keskittyvät nyt strategiseen kasvuhankkeeseen Rotterdamissa. Malisen mukaan projekti etenee, ja työmaalla on tällä hetkellä yli 2 000 työntekijää.

Laajennuksen valmistuessa vuonna 2027 jalostamo on maailman suurin uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta tuottava laitos. Malisen mukaan sen sijainti on optimaalinen Euroopan kasvavien markkinoiden palvelemiseen.



Maailmankaupan ja geopolitiikan epävarmuus ja niiden vaikutus maailmantalouden näkymiin aiheuttavat yhtiön mukaan yhä epävakautta markkinoilla. Sekä uusiutuvien polttoaineiden että öljytuotteiden markkinat ovat herkkiä öljyn hintakehitykselle.

Neste odottaa uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla olevan edelleen ylitarjontaa vuonna 2025.



Yhtiö pitää lähiajan ohjeistuksensa ennallaan. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän Neste odottaa vuonna 2025 olevan korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Öljytuotteiden myyntimäärä on myös vuonna 2025 korkeammalla tasolla kuin viime vuonna