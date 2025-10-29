Nokian ja Nvidian kumppanuus tuo tekoälyn radioverkkojen ytimeen ja mahdollistaa AI-palvelujen laajamittaisen tuomisen kaikkiin verkkoympäristöihin.

Nvidian ja Nokian kipparit: Strateginen kumppanuus mullistaa tekoälyn ja langattoman verkon kehityksen

Nokia julkisti tiistaina todellisen uutispommin, kun se kertoi sirujätti Nvidian sijoittavan miljardi dollaria Nokian osakkeisiin uuden strategisen kumppanuuden lisäksi.

Nokia kertoo käyttävänsä osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseksi tekoälyn aikakaudella sekä muihin liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin. Nokia aikoo kiihdyttää 5G- ja 6G-radioverkko-ohjelmistojensa kehittämistä Nvidian arkkitehtuurissa.

Lisäksi Nokia aikoo lisätä investointeja edistääkseen strategista tavoitettaan vahvistaa asemaansa tekoäly- ja pilvipalvelumarkkinoilla tarjoamalla datakeskuksille räätälöityjä verkkoratkaisuja osana Verkkoinfrastruktuurin liiketoimintaa.

Kyse on Nokialle myös tärkeästä strategisesta kumppanuudesta. Nvidia ratsastaan tekoälykehityksen aallonharjalla.

Amerikkalaisen teknojätin sijoitus täydentää yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen (AI-RAN) markkinaa sekä tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

Yhteistyö avaa täysin uuden markkinan, jossa Nokian laajasti käytetty Airscale-verkkoalusta ja Nvidia-alustat muodostavat pohjan globaalille AI-palvelujen kehittämiselle.

Nvidia toimitusjohtaja Jensen Huang ja Nokia toimitusjohtaja Justin Hotard kertovat Bloombergin haastattelussa yhtiöiden välisestä kumppanuudesta.

Huangin mukaan yhteistyön ansiosta amerikkalaisella teknologialla voidaan jälleen rakentaa telekommunikaatioverkkoja myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, kun tekoäly ja laskentateho yhdistetään seuraavan sukupolven viestintäalustoihin.

Nvidia ei ole aiemmin toiminut tällä sektorilla, mutta kumppanuuden myötä sen kiihdytetyt laskenta-alustat ja AI-ratkaisut integroidaan miljooniin tukiasemiin ympäri maailmaa. Tämä mahdollistaa AI:n tuomisen radioteknologian ytimeen, parantaen langattoman viestinnän tehokkuutta ja tuoden uusia AI-palveluita, esimerkiksi robotiikkaan, autonomisiin ajoneuvoihin ja teollisuuteen.

Hotard painottaa Nokian teknologista syvyyttä ja kumppanuuden merkitystä innovaatioiden vauhdittamisessa.

Yhteistyössä hyödynnetään Nokian vahvuuksia radioverkkoratkaisuissa ja Nvidian huippuosaamista AI:ssa ja ohjelmistokehityksessä, jolloin kummatkin yhtiöt voivat keskittyä omiin ydintoimintoihinsa ja tuoda uutta arvoa nopealla aikataululla asiakkailleen.

Huang näkee kumppanuudessa mahdollisuuden muuttaa koko telekommunikaatioalan innovaatiodynamiikkaa: tekoäly ja ohjelmistopohjainen kehitys mahdollistavat verkkojen nopean päivittämisen, kun ohjelmistopäivitykset riittävät.

Keskustelussa sivutaan myös geopoliittisia ulottuvuuksia – eli Yhdysvaltojen roolia innovaation edistäjänä ja teknologian merkitystä kansallisena aarteena.

Tekoäly ei ole hype-kupla, vaan kyseessä on todellinen siirtymä perinteisestä laskennasta kiihdytettyyn laskentaan ja tekoälyn hyödyntämiseen, Huang painottaa. Myös tekoälyn tuottama arvo todetaan selväksi: Nvidia käyttää AI-teknologioita laajasti, ja niistä ollaan valmiita maksamaan.

Nokian ja Nvidian liitto tekee tekoälystä ja kiihdytetystä laskennasta globaalin langattoman verkon uuden kehityksen moottorin, mikä nopeuttaa teknologioiden käyttöönottoa ja antaa Yhdysvalloille ja lännelle vahvemman aseman digitaalisessa infrastruktuurissa.