UPM:n tulosromahdus ei markkinoita säikäytä

UPM:ltä tiedettiin odottaa heikkoa tuloskuntoa kolmannella neljänneksellä. Yhtiön tulos on herkkä sellun hinnalle, ja sellun maailmanmarkkinahinnat ovat nyt alhaalla.

Yhtiön tulosromahdus ei vaikuttanut osakekurssiin juuri lainkaan, osake pysyi lähes edellispäivän tasolla.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto jäi vajaaseen 2,3 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa yhdeksän prosentin laskua vertailukauteen nähden. Konsensusodotus liikevoitolle oli 2,4 miljardia euroa.

UPM:n mukaan liikevaihdon lasku johtui lähinnä alentuneista myyntihinnoista, joita osittain kompensoi toimitusmäärien kasvu. Eniten liikevaihto laski UPM Fibres- ja UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto kasvoi puolestaan UPM Adhesive Materials-, UPM Energy-, UPM Plywood -liiketoiminta-alueilla sekä Muu toiminta -raportointisegmentissä.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuodesta 47 prosenttia ja oli 153 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski UPM Fibres ja UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueilla ja nousi muissa liiketoiminnoissa.

Analyytikoiden konsensus odotti 160 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Myyntihinnat laskivat kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi UPM Energyssä. Laskeneiden myyntihintojen negatiivinen vaikutus oli selvästi suurempi kuin laskeneiden muuttuvien kustannusten positiivinen vaikutus.

Toimitusmäärät kasvoivat UPM Fibres-, UPM Adhesive Materials-, UPM Specialty Papers-, UPM Plywood-liiketoiminta alueilla ja Muu toiminta -raportointisegmentissä ja laskivat UPM Communication Papersissa.

Konsernitasolla toimitusmäärien muutosten vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli vähäinen.

Kiinteät kustannukset nousivat 33 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa Kaukaan sellutehtaan seisokista, joka kunnossapidon ja tuotannonrajoitusten vuoksi kesti kaksi kuukautta.

Metsäyhtiön toimitusjohtaja Massimo Reynaudo kertoo, että yhtiön sellu- ja painopaperiliiketoiminnot kärsivät toimintaympäristön poikkeuksellisesta epävakaudesta, mikä vaikutti negatiivisesti UPM:n tulokseen.

”UPM Fibres -liiketoiminnassa sellun alhaiset hinnat johtivat merkittävästi pienempään liikevoittoon verrattuna viime vuoteen. Alhaisista markkinahinnoista huolimatta kilpailukykyinen sellun liiketoiminta-alusta Etelä Amerikassa menestyi hyvin ja paransi edelleen tehokkuuttaan”, Reynaudo kertoo.

Suomessa Fibres North teki 37 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketappion, josta noin 30 miljoonaa euroa selittyy Kaukaan sellutehtaan pidennetyllä seisokilla ja kunnossapitokustannuksilla.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö jatkaa ”päättäväisiä toimia” Suomen selluliiketoiminnan sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen.

UPM:n vasta aloittama pitkäaikainen strateginen kumppanuus Suomen suurimman yksityisen sahatavaratuottajan ja -jalostajan Versowoodin kanssa vahvistaa kuitupuun saantia ja parantaa puunhankinnan kustannustehokkuutta haastavilla Suomen markkinoilla.

Kehittyneissä materiaaleissa UPM Adhesive Materials ja UPM Specialty Papers paransivat tuloksiaan edellisvuodesta, vaikka maailmankaupan tullien vaikutus näkyi kuluttajaluottamuksessa ja -kysynnässä.

Toimitusjohtajan mukaan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella kysyntä oli heikkoa, ja vientitullit vaikuttivat liiketoimintaan.

Yhtiön biokemikaalijalostamon käynnistäminen jatkui Leunassa Saksassa. Yhtiö odottaa ensimmäisten kaupallisten tuotteiden, teollisuussokerien ja ligniinipohjaisten tuotteiden tuotannon ja myynnin alkavan vuoden loppuun mennessä ja glykolin tuotannon ja myynnin vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan arviolta 425-650 miljoonaa euroa vuoden 2025 toisella puoliskolla, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla se oli 709 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoinen liikevoitto oli 413 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna toisen vuosipuoliskon tulos hyötyy alemmista muuttuvista kustannuksista ja mahdollisesti maltillisesta metsien käyvän arvon muutoksesta viimeisellä neljänneksellä, UPM uskoo.

Kehittyneiden materiaalien liiketoimintojen tulosten yhtiö odottaa pitävän hyvin. Sellun hinnat ovat toisella vuosipuoliskolla olleet alemmat kuin ensimmäisen puoliskon toteutuneet hinnat.

Verrattuna vuoden 2024 toiseen puoliskoon, vuoden 2025 toisella puoliskolla UPM:n tulos kärsii kärsivän sellun alemmista myyntikatteista, painopaperitoimitusten laskusta sekä laajemmasta kunnossapitotoiminnasta.

Kehittyneiden materiaalien liiketoimintojen tulosten yhtiö odottaa paranevan.

