UPM päättyi vahvaan rahavirtaan – osinkotuotto säilyy korkeana

UPM-Kymmene päätti vuoden 2025 vahvaan rahavirtaan ja nollasi vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tappiojäljet.

Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 2,31 miljardia euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto putosi 15 prosenttia 355 miljoonaan euroon eli 15,3 prosenttiin liikevaihdosta. Vuotta aiemmin lukema oli 418 miljoonaa euroa.

Myyntihintojen lasku oli merkittävin yksittäinen syy tuloksen heikkenemiseen. Hintojen laskun negatiivinen vaikutus oli selvasti suurempi kuin muuttuvien kustannusten laskun positiivinen vaikutus. Erityisesti UPM Fibres kärsi tästä, sillä sellutoimitusten keskihinta euroissa laski 16 prosenttia vertailukauteen nähden.

Suomen selluliiketoiminta kärsii korkeista puukustannuksista yhdistettynä alhaisiin havusellun hintoihin.

Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 313 miljoonaa euroa, joten toteuma ylitti hienokseltaan odotukset.

Koko vuoden liikevaihto oli 9,7 miljardia euroa, mikä tarkoittaa seitsemän prosentin pudotusta. Vertailukelpoinen liikevoitto romahti neljänneksellä 921 miljoonaan euroon eli 9,5 prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 2024 vastaava luku oli 1,22 miljardia euroa.

Osakekohtainen tulos kääntyi voitolliseksi 0,49 euroa, kun se vertailukaudella oli tappiollinen -0,19 euroa.

Liiketoiminnan rahavirta koheni kuitenkin merkittävästi ja oli neljännellä vuosineljänneksellä 720 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 viimeisen neljänneksen 570 miljoonaan. Koko vuoden rahavirta nousi 1,41 miljardiin euroon edellisvuoden 1,35 miljardista.

Toimitusjohtaja Massimo Reynaudon mukaan vuotta leimasi geopoliittisten ja kauppapoliittisten jännitteiden kärjistyminen. Epävarmuuden keskellä yhtiö kuitenkin tehosti toimiaan kilpailukyvyn parantamiseksi.

”Toimien ansiosta useimpien liiketoimintojen tulos parani selvästi neljännellä vuosineljänneksellä ja rahavirta oli erittäin vahva”, Reynaudo sanoi.

UPM käynnisti vuoden aikana merkittäviä strategisia hankkeita. Helmikuussa se osti Metamarkin Adhesive Materials -yhtiön. Toukokuussa metsäyhtiö muutti biopolttoaineiden kasvustrategiaa ja lopetti biojalostamon kehittämisen Rotterdamissa. Syyskuussa käynnistyi vaneriliiketoiminnan strateginen arviointi.

Joulukuussa UPM kertoi suunnitelmasta perustaa graafisten paperien yhteisyritys, joka käsittäisi yhtiön Communication Papersin liiketoiminnan ja Sappin painopaperiliiketoiminnan Euroopassa.

”Portfoliohankkeiden tavoitteena on muuttaa yhtiön profiilia kasvuhakuisemmaksi sekä vaikuttaa myönteisesti katteisiin ja velkaantumiseen”, Reynaudo kuvasi.

Tulevaisuuden UPM:llä olisi toimitusjohtajan mukaan houkutteleva liiketoimintaportfolio uusiutuvissa kuiduissa, kehittyneissä materiaaleissa ja hiilidioksidipäästöjä vähentävissä ratkaisuissa. Nämä liiketoiminnat toimivat kasvavilla markkinoilla, missä yhtiöllä on vahvat näytöt BKT:n kasvua nopeammasta kasvusta.

Yhtiö uudelleenjärjesteli vuoden aikana Adhesive Materialsin ja Communication Papersin tuotantoa ja teki kilpailukykyä parantavia tehokkuustoimia kaikissa liiketoiminnoissa. Suomessa UPM vastasi sellu- ja puumarkkinoiden haasteisiin rajoittamalla tuotantoa sekä solmimalla Versowoodin kanssa pitkäaikaisen strategisen kumppanuuden.

Liiketoiminnat vaihtelevassa vedossa

UPM Fibres paransi tulostaan neljännellä vuosineljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Fibres Southin tuloskehitys jatkui vahvana, kun kustannusten hallinta edistyi ja lehtipuusellun hinnat nousivat vähitellen. Fibres Northin tulos koheni, mutta vuosineljänneksen liiketulos jäi tappiolliseksi korkeiden puun hintojen ja alhaisten havusellun hintojen vuoksi.

Kehittyneiden materiaalien liiketoiminnoista UPM Specialty Papers teki hyvän tuloksen. UPM Adhesive Materialsin kasvu jatkui markkinoita nopeampana, mutta neljänneksen tulosta heikensivät alentuneet katteet.

UPM Plywoodin vuosineljännes oli vakaa, ja tuotanto kävi täydellä kapasiteetilla. LNG-koivuvanerin kysyntä oli vahvaa, mutta kuusivanerin markkinat pysyivät haastavina.

UPM Energyn vuosineljännes oli hyvä, kun tuotantomäärät ja markkinahinnat olivat kausiluonteisesti korkeammat. Oma optimointi fyysisillä markkinoilla tuotti vahvaa tulosta.

UPM Biofuelsin tuotantotehokkuus oli erinomainen ja markkinaolosuhteet paranivat, minkä ansiosta liikevoitto kääntyi positiiviseksi. Liiketoiminnan tulos parani jokaisella vuosineljänneksellä läpi vuoden.

UPM Biochemicalsin kaupallinen toiminta käynnistyi, kun ensimmäiset erät teollisuussokereita toimitettiin asiakkaille neljännellä vuosineljänneksellä. Yhtiö tuo lisää tuotteita markkinoille vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

UPM Communication Papersin neljännen vuosineljänneksen tulos oli samalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailujaksolla. Koko vuoden tulos heikkeni markkinoiden rakenteellisen laskun jatkuessa. Neljänneksen aikana tuotanto päättyi Kaukaan tehtaalla Suomessa ja Ettringenin tehtaalla Saksassa, mikä vähensi paperituotantokapasiteettia 13 prosenttia.

Reynaudon mukaan yhtiö lähtee vuoteen 2026 varovaisen optimistisena. Liiketoimintaympäristössä on vuoden alussa nähtävissä vakiintumisen merkkejä, vaikka geopoliittiset ja kauppapoliittiset epävarmuudet jatkuvat.

Varovainen ennuste alkuvuodelle

Yhtiö ennustaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan arviolta 325–525 miljoonaa euroa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoinen liikevoitto oli 413 miljoonaa euroa ja toisella puoliskolla 508 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaympäristössä on yhtiön mukaan vuoden alkaessa joitain vakauden merkkejä, vaikka geopolitiikassa ja kauppasuhteissa on edelleen merkittäviä epävarmuuksia.

Vuoden 2025 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla metsäyhtiö hyötyy hieman korkeammista myyntihinnoista ja toimitusmääristä sekä hieman alemmista kiinteistä kustannuksista.

Tulosta rasittaa painopaperimarkkinoiden jatkuva heikkous sekä Leunan biojalostamon tuotannon käynnistymisen varhaisessa vaiheessa lisääntyvät kustannukset.

Vuoden 2025 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna UPM hyötyy alemmista muuttuvista kustannuksista ja hieman korkeammista toimitusmääristä. Kunnossapitotoimintaa odotetaan olevan vertailukautta vähemmän.

UPM:n hallitus ehdottaa vakaata 1,50 euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2025. Osinko vastaa 113 prosenttia UPM:n vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta vuodelta 2025.

Yhtiön nykyisellä osakekurssilla osinkotuotto tarkoittaa 6,3 prosentin osinkotuottoa.