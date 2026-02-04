Osinkojätti BlueNord on investointipankin osakesuosikki – tässä syyt

BlueNord ASA on norjalainen itsenäinen öljy- ja kaasuyhtiö, joka keskittyy täysin kypsiin tuotantokenttiin Pohjanmerellä. Yhtiön toiminta keskittyy Tanskan, Norjan, Alankomaiden ja Iso-Britannian alueille, erityisesti Pohjanmerellä.

BlueNordin ydinliiketoimintaa on Tanskan Pohjanmerellä sijaitseva 36,8 prosentin omistusosuus Danish Underground Consortiumissa (DUC). Yhtiö tuottaa öljyä ja kaasua kolmesta operatiivisesta keskuksesta nimeltä Dan, Halfdan ja Gorm, ja neljäs keskus Tyra otettiin tuotantoon vuoden 2024 aikana merkittävän uudistushankkeen jälkeen.

BlueNord painottaa rooliaan Euroopan energiaturvan takaajana energiasiirtymän aikana. Yhtiö pyrkii tasapainottamaan energiaturvan ja ilmastotavoitteet tuottamalla kaasua Euroopassa niin kauan kuin sitä tarvitaan, samalla kun se investoi päästöjen vähentämiseen.

Yhtiön uudistusinvestoinnit on tehty, ja nyt yhtiö keskittyy maksimoimaan vapaata kassavirtaa ja osinkoja osakkeenomistajille minimaalisilla ylläpitoinvestoinneilla.

Yhtiö on osoittanut operatiivista kurinalaisuutta pudottamalla 2025 investointiohjeistusta 10 miljoonalla 40–50 miljoonaan dollariin ja vapauttamalla porauslautat kustannussäästöjen saavuttamiseksi ilman merkittävää tuotantovaikutusta.

Euroopan kaasun kysyntä pysyy korkeana venäläisen kaasun korvaamistarpeen ja LNG-riippuvuuden vähentämisen vuoksi, ja Tanskan tuotanto on geopoliittisesti vakaata ja logistisesti edullista.

Amerikkalainen investointipankki Stifel muistuttaa katsauksessaan, että Euroopan kaasun hintojen äskettäisen nousun jälkeen BlueNordin osakkeet ovat pysyneet suunnilleen ennallaan vuoden alusta.

BlueNord on edelleen yksi Stifelin suosikkiosake kuluvalle vuodelle.

”Näemme Euroopan kaasun hinnan heijastelevat markkinoiden tyytyväisyyttä kaasun varastotasoihin ja tuontiin huolimatta siitä, että kaasun varastotasot ovat selvästi normaaleja alhaisemmat ja riippuvuus LNG-tuonnista, erityisesti Yhdysvaltain LNG:stä, on merkittävästi kasvanut”, Stifelin analyytikko Chris Wheaton toteaa.

Stifel uskoo, että Euroopan kaasuhinnat pysyvät nykyhintoja korkeampina. Ensinnäkin EU:n kaasuvarastot ovat nopeasta ehtymässä jo ennestään alhaiselta tasolta. Toiseksi kaasun hintafutuurikäyrä ei kannusta varastojen täydentämiseen. Lisäksi geopoliittisia riskejä aliarvioidaan, Wheaton uskoo.

”Alhaisista varastotasoista huolimatta kaasun hinnat spot-hinnan lisäksi eivät ole vielä reagoineet”, Wheaton toteaa.

BlueNord on ylikapitalisoitunut yhtiö, jolta odotetaan jättiosinkoja. Analyytikoiden konsensus odottaa BlueNordin jakavan tänä vuonna 166 kruunun osakekohtaisen osingon. Se tarkoittaisi nykykurssilla lähes 38 prosentin osinkotuottoa.

Stifel säilyttää BlueNordin ostosuosituksen ja 600 Norjan kruunun tavoitehinnan, mikä tarkoittaa selvää nousuvaraa nykyiseen 442 kruunun kurssinoteeraukseen nähden.