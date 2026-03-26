Puuilo päätti lisäosingosta – koko tulospotti omistajille

Halpakauppaketju Puuilon hallitus ehdottaa 12. toukokuuta pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 tuloksen perusteella jaetaan osinkoa 0,54 euroa osaketta kohden ja lisäksi maksetaan 0,12 euroa osaketta kohden lisäosinkona.

Osingon kokonaismäärä on siten 0,66 euroa osaketta kohden, ja se jaetaan tilikaudelta 1.2.2025–31.1.2026 vahvistettavan taseen perusteella osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 19. toukokuuta on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon ensimmäisen erän maksupäiväksi 26. toukokuuta

Osingon toinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 15. lokakuuta on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 22. lokakuuta.

Hallituksen ehdotus 0,66 euron kokonaisosingosta tarkoittaa nykyisellä 12,62 euron osakekurssilla 5,2 prosentin osinkotuottoa.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Puuilo käyttää koko tuloksensa osinkojen maksuun

Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat noin 133 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 57,6 miljoonaa euroa euroa. Ehdotettu tilikauden 2025 tuloksen perusteella maksettava perusosinko vastaa noin 81 prosenttia Puuilon tilikauden tuloksesta. Ehdotettu kokonaisosinko vastaa noin 100 prosenttia Puuilo-konsernin tilikauden 2025 tuloksesta.

”Puuilon vuolaan rahavirtaprofiilin myötä on taseen keventäminen mielestämme perusteltua, eikä myymäläavausmalli itsessään sido merkittävästi pääomaa”, toteaa Inderesin analyytikko Arttu Heikura.

Puuilo päätti tilikauden vahvaan kasvuun.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 17,7 prosenttia, ja vertailukelpoisesti 6,1 prosenttia. Asiakasmäärät jatkoivat hyvää kehitystä nousten 17 prosenttia ja vertailukelpoisesti 5,6 prosenttia.

Heikura arvioi yhtiön jatkaneen markkinaosuuksien voittamista, mikä hänen mukaansa pitkälti perustuu houkuttelevan konseptin ja alhaisen hintatason yhdistelmään.

Liikevoitto nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 16 miljoonaan euroon edellisvuoden 13,9 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensus odotti 15,4 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloskasvu oli odotusten mukaista.

Puuilo on laajentant myymäläverkostoaan voimalla. Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö avasi myymälät Iisalmeen ja Heinolaan, ja koko tilikaudella kauppaketju avasi seitsemän uutta myymälää.

Alkaneen tilikauden avaukset alkoivat maaliskuun alussa Hollolasta. Tilikaudella 2026 aikana Puuilo suunnittelee avaavansa jopa kahdeksan uutta myymälää eri puolille Suomea.

Kasvua Ruotsista

Puuilo valmistelee kansainvälistä laajentumista.

”Olemme syksyn ja talven aikana työskennelleet systemaattisesti koko organisaatiossa saavuttaaksemme valmiuden ensimmäisten pilottimyymälöiden avaamiseen Ruotsissa. Tämä on Suomen kasvun ohella osa strategiakauden 2026–2030 kasvutavoitteista”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela.

Puuilo ennustaa tilikauden 2026 liikevaihdon olevan 480–510 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n olevan 80–90 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 441 miljoonaa euroa oikaistu EBITA 77 miljoonaa euroa, joten yhtiö odottaa sekä liikevaihdolle että kannattavuudelle kasvua jatkossakin.

Tilikauden näkymät sisältävät epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Lisäksi geopoliittisilla kriiseillä ja kansainvälisillä jännitteillä voi olla vaikutusta tuotteiden saatavuuteen ja hintoihin.

Pitemmällä aikavälillä Puuilon tavoiteissa siintää peräti 800 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2030 mennessä.