Vakuuttavasti kasvava Puuilo lähtee Ruotsin valloitukseen

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Kuva: Puuilo Oyj.

Halpakauppaketju Puuilo on kasvanut voimalla. Viime vuonna yhtiön liikevaihto ylsi 383 miljoonaan euroon, kun vuonna 2020 liikevaihto oli alle 240 miljoonaa euroa.

Kasvu on ollut myös kannattavaa, sillä liikevoittoprosentti on vuosina 2020-2024 vaihdellut välillä 15,6-17,5 prosenttia.

Torstaina yhtiö julkisti torstaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Kauppaketjun liikevaihto kasvoi touko–heinäkuussa 13,2 prosenttia vertailukaudesta 136 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 1,3 prosenttia, ja verkkokaupan liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia.

Liikevaihtoa kasvattivat sekä uudet että vertailukelpoiset myymälät. Asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan myös vertailukelpoisissa myymälöissä.

Kuitenkin keskiostos laski hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Näemme, että ilmassa on varovaista toiveikkuutta keskiostoksen laskun pysähtymisestä loppuvuoden aikana, viitaten viimeaikaisiin kuluttajaluottamuksen ja muiden talousindikaattoreiden aavistuksen parempiin lukemiin. Puuilon tapauksessa keskiostoksen laskuun vaikuttanee myös tunnettuuden ja jossain määrin myymäläverkoston kasvu, mikä saa asiakkaat asioimaan useammin myymälöissämme saavutettavuuden parantuessa myymäläavauksien myötä”, kertoo kauppaketjun toimitusjohtaja Juha Saarela.

Yhtiön oikaistu EBITA nousi viime vuoden 24,8 miljoonasta eurosta 28,2 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensus odotti 28 miljoonan oikaistua EBITAa, joten tuloskehitys oli odotusten mukainen.

Saarelan mukaan tuloksen kasvua selittävät hyvin kehittynyt liikevaihto, liiketoimintakustannusten hyvä kontrolli, sekä parantunut suhteellinen myyntikate. Hyvää myyntikatteen kehitystä selittää puolestaan erityisesti Puuilon omien tuotemerkkien voimakas myynnin kasvu.

Vuosineljänneksen aikana yhtiö avasi kaksi uutta myymälää. Tämä linja jatkuu loppuvuonnakin, sillä koko tilikauden aikana Puuilo tulee avaamaan vähintään seitsemän uutta myymälää. Lopputilikauden aikana Puuilo tulee avaamaan myymälät Iisalmeen ja Heinolaan.

”Koska konseptimme on osoittanut vahvaa suorituskykyä myös pienemmissä kaupungeissa, olemme nostaneet pitkän aikavälin tavoitteemme yli 90 myymälään Suomessa”, toimitusjohtaja kertoo.

Puuilo näkee huomattavasti suuremman potentiaalin laajentaa myymäläverkostoaan Suomessa kuin aiemmin oli arvioinut

Suuntana ovat myös länsinaapurin markkinat.

Saarela kertoo, että Puuilo aloittaa orgaanisen, kansainvälisen laajentumisen avaamalla strategiakauden aikana ensimmäiset pilottimyymälät Ruotsiin.

”Tällä tavoin haluamme varmistaa Puuilon pitkän aikavälin kasvun jatkumisen.”

Kauppaketju tulee pilotoimaan myymälöitä Ruotsissa strategiakauden aikana. Strategiakausi kestää vuoteen 2030 asti.

”Nämä strategiset toimenpiteet mahdollistavat omistajillemme vahvan kasvunäkymän jatkumisen, asiakkaillemme paremman saavutettavuuden ja palvelun laajenevan myymäläverkoston kautta, sekä työntekijöillemme paremmat urakehitysmahdollisuudet ja ammatilliset kasvumahdollisuudet yhtiön sisällä”, Saarela kertoo.

Puuilon tavoitteena on yli 10 prosentin keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 800 miljoonan euron liikevaihto strategiakauden loppuun mennessä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö suunnittelee avaavansa noin 7–10 uutta myymälää vuodessa ja tavoittelevansa yli 100 myymälän verkostoa tilikauden 2030 loppuun mennessä. Puuilon johto on nostanut myymäläpotentiaaliarviotaan Suomessa yhteensä yli 90 myymälään.