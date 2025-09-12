Tuloskehitys Yhdysvalloissa – pelättyä käännettä huonompaan ei näy

Kuluva vuosikymmen alkoi pandemian takia USAn pörssiyritysten tuloskehityksen osalta huonosti. Sitä seurasi elvytyksen siivittämä poikkeuksellisen vahva vuosi 2021. Jälkeenpäin ylimitoitetulta tuntuvaa elvytystä seurasi vaisu ”krapulavuosi” 2022.

Vuodesta 2023 tähän päivään USAn pörssiyritysten liikevaihdot ja tulokset ovat kehittyneet karkeasti inflaation tahdissa. Reaaliarvoisesti ne ovat polkeneet likimain paikallaan.

Donald Trumpin tullipolitiikka alkoi käydä ilmeiseksi noin vuosi sitten. Ekonomistien konsensus Trumpin tullien vaikutuksesta tuntui tuolloin olevan, että USA kuluttaja ja elinkeinoelämä maksaa laskun, eli että Trumpin tullit ovat niin sanottuja ”omaan jalkaan ampumista”.

Miksi tullit eivät näy tuloksissa?

USA:n pörssiyritysten tuloskunto on kuitenkin pysynyt tasaisena ja kohtuullisen hyvällä tasolla.

Elokuun 2025 aikana julkaistuissa tulostiedoissa ei edelleenkään ole näkyvissä pelättyä käännettä huonompaan, pikemminkin päinvastoin. Oliko ekonomistien ”omaan jalkaan ampumis”-teoria väärä, onko tullien aiheuttama taantuminen vasta edessä vai onko jokin muu, tulleista riippumaton tekijä kumonnut tullien taannuttavan vaikutuksen USAn yritystaloudessa?

Vuosimuutos elokuussa – tulokset kasvussa

Elokuun aikana USAn arvopaperi- ja pörssikomissiolle raportoiduissa tilinpäätöksissä ja osavuosikatsauksissa liikevaihtojen vuosimuutosten mediaani elokuusta 2024 elokuuhun 2025 oli +4,1 prosenttia.

Tuorein käytettävissä oleva inflaatiolukema on 2,7 prosenttia, joten yritysten liikevaihdot nousivat myös reaaliarvoisina.

Nettovoittojen vuosimuutos oli vastaavasti 4,6 prosenttia.

Taseiden loppusummat kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia ja taseissa olevan velan määrä vastaavasti 1,6 prosenttia, joten reaalisesti taseissa ei vuoden aikana tapahtunut mainittavaa muutosta.

Laskelman oletukset ja menetelmä

Tälläisessä laskelmassa olisi luontevinta laskea kaikkien raportoineiden yritysten luvut yhteen ja verrata summaa vastaavaan vuoden takaiseen arvoon.

Kuitenkin SEC tietokannassa olevissa luvuissa on jonkinverran sellaisia virheitä, jotka häiritsevät tälläisen laskelman tuottamista. Siksi yllä on käytetty vuosimuutoksen arvona mediaania eli ”keskimmäisen” yrityksen liikevaihdon ja nettovoiton vuosimuutosta. Näin yksittäisen virheellisten lähtötiedon vaikutus minimoituu.

Mediaaniin perustuvan laskentatavan heikkona puolena on, että se ei kunnolla huomioi ”Magnificent 7”-yritysten suurta osuutta kaikkien yritysten liikevaihdoista ja tuloksista. Tämä selittänee eron Hannu Angervuon artikkelissa esitettyyn vuoden 2025 tuloskehitysennusteeseen. Angervuon artikkelin mukaan S&P 500 yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan tänä vuonna 10,6 prosenttia vuoden 2024 tuloksiin verrattuna.

Käyttämissäni tiedoissa 2797 yritystä raportoi elokuun aikana osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen, jossa ilmoitettiin liikevaihto ja vastaava vuodentakaisen vertailukauden luku.

Näissä neljännesvuoden liikevaihtosumma kasvoi 2,66 biljoonasta dollarista 2,84 biljoonaan dollariin ja kasvua oli 6,4 prosenttia. Vastaavasti nettotuloksen raportoi 3854 yritystä ja näissä nettotulossumma kasvoi 265 miljardista dollarista 333 miljardiin dollariin ja kasvua oli siten 25,4 prosenttia.

Laskelmassa käytetyt liikevaihtoluvut, nettotulosluvut ja linkit käytettyihin alkuperäisiin tulosraportteihin löytyvät täältä.

Mikäli laskelmassa käytetyistä luvuista puuttuu elokuun aikana raportoinut yhtiö, se todennäköisesti johtuu siitä, että yhtiö on ilmoittanut liikevaihtonsa tai nettovoittonsa jollain harvinaisella tai epästandardilla US-GAAP XBRL tagilla tai sen raportti ei ole sisältänyt vertailukelpoista vuoden takaista lukua.