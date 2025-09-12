Bensan ja dieselin hinnat laskussa – tässä syyt

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan polttonesteiden, sähkön ja puupelletin hinnat laskivat ja kaukolämmön hinta nousi vuoden 2025 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2024 ⁠vastaavaan ajankohtaan.

Energiantuotannossa käytettävistä kotimaisista polttoaineista metsähakkeen ja jyrsinturpeen käyttäjähinnat nousivat.

Kesäkuussa 2025 bensiinin kuluttajahinta laski 7,0 prosenttia, dieselin samoin 7,0 prosenttia ja kevyen polttoöljyn 12 prosenttia verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.

Puupelletin kuluttajahinta laski 9,0 prosenttia toukokuussa 2025 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Jyrsinturpeen verollinen hinta nousi vuoden 2025 toisella neljänneksellä 2,0 prosenttia ja metsähakkeen hinta 12 prosenttia verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.

Sähkön kokonaishinta laski vuoden 2025 huhtikuussa kotitalousasiakkailla 1–8 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan. Vastaavasti yritys- ja yhteistyöasiakkailla hinta laski 6–28 prosenttia.

Bensiinin ja dieselin hintoje lasku selittyy ennen kaikkea globaalin raakaöljyn hinnan laskulla. Epävarmuus maailmantaloudessa, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppapoliittiset neuvottelut sekä Yhdysvaltain presidentin tariffiuhittelu, ovat vaikuttaneet öljyn kysynnän vähenemiseen ja siten sen hinnan laskuun.

Energiamarkkinoiden tasapainottuminen sodan ja talouspakotteiden jälkeen on tuonut vakaampaa ja matalampaa hintaa, kun Venäjän öljyn tilalle on löytynyt vaihtoehtoisia lähteitä. Öljyn globaali tarjonta on täten kasvanut suhteessa kysyntään, mikä on pitänyt hinnat maltillisina.

Raakaöljyn hinta on laskenut tänä vuonna noin 14 prosenttia.

Raakaöljyn hinnanlasku siirtyy suoraan polttoaineen kuluttajahintoihin Suomessa.

Lisäksi Suomessa toteutettiin vuoden 2024 alussa polttoaineveron alennus, jolla oli myös välitön alentava vaikutus kuluttajahintoihin. Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen jäädytys matalammalle tasolle vaikutti siihen, että jakeluvelvoitteeseen ei tullut merkittäviä korotuksia, mikä olisi nostanut polttonesteiden hintoja jopa useita senttejä litralta.

Jakeluvelvoiteprosentti kertoo, kuinka suuren osan kaikista jaelluista liikennepolttoaineista on oltava esimerkiksi biopolttoaineita, biokaasua tai uusiutuvalla energialla tuotettuja synteettisiä polttoaineita. Matala velvoitteen taso pienentää uusiutuvien polttoaineiden kokonaiskysyntää ja siten laskee polttonesteiden hintaa kansantalouden tasolla.

Vuonna 2025 velvoite kuitenkin nousi jälleen, mutta polttonesteiden hinnat pysyivät toisella vuosineljänneksellä aikana vielä laskusuunnassa.