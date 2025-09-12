USA:n pörssit takovat uusia kurssiennätyksiä

Kuluvan vuoden alusta S&P 500-indeksi on sulkeutunut 25 päivänä uuteen ennätykseen. Torstaina julkaistu elokuun kuluttajahintojen nousu osui markkinoiden odotuksiin ja presidentti Trumpin sanoin: here we go eli taas mennään.
Eurosijoittajan silmin Yhdysvaltojen osakemarkkina on vuoden alusta laskettuna vain hitusen plussalla, koska dollarin arvo euron suhteen on rapistunut pahasti. Vuoden alusta euroissa laskettuna S&P 500-indeksi on miinuksella 1,1 prosenttia ja Nasdaq on 0,8 prosenttia plusmerkkisenä.
Yhdysvaltojen kuluttajahinnat nousivat elokuussa 0,4 prosenttiyksiköllä edellisestä kuukaudesta. Vuosi-inflaatio oli elokuussa 2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Pohjainflaatio, energia ja ruoka pois lukien oli 3,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Tuoreet kuluttajahintojen muutokset olivat markkinoiden odotusten mukaisia. Keskuspankin inflaatiotavoite on noin kaksi prosenttia, joten nykyisen inflaatio on selvästi yli tavoitteen.
Ensi viikon keskiviikkona USA:n keskuspankki todennäköisesti laskee ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä nykyiseltä 4,25-4,50 prosentin tasolta.
Euroopan keskuspankki piti torstaina euroalueen talletuskoron ennallaan 2,0 prosentissa. EKP nosti kuluvan vuoden kasvuennustetta aiemmasta 0,9 prosentista nykyiselle 1,20 prosentin tasolle. Kasvuarvio vuodelle 2026 on 1,0 prosenttia eli hieman aiempaa alempi. Vuoden 2027 kasvuarvio pysyi ennallaan 1,3 prosentissa.
Mitään kovin nopeaa talouskasvua ei siis euroalueella tulla näkemään, jos EKP:n ennuste pitää paikkansa.
Helsingin pörssi on ollut yllättävän vahva kuluvan vuoden alusta laskettuna, sillä Helsingin pörssi yleisindeksin tuottoversio on noussut 20,8 prosenttia ja yleisindeksi hintaversio on noussut 17,1 prosenttia ja portfolioindeksi (OMXHCAP) on noussut 16,8 prosenttia.
Helsingin pörssin arvostustaso kuluvan vuoden tulosennusteilla on noussut varsin korkealle, koska pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu nettotulossumma mitä ilmeisimmin laskee tänä vuonna. Puolelta vuoden tulossumma on laskenut jo 11 prosenttia ja kolmannesta neljänneksestä tulee heikko perusmetallien valmistajille ja metsäyhtiöille.
Pörssin P/E-luku kuluvan vuoden tulosennusteilla on noin 18x. Jos Nordean suuri markkina-arvo ja matala arvostustaso (P/E 10x) suljetaan laskuista pois, on Helsingin pörssin P/E-luku kuluvan vuoden ennusteilla jo noin 21x.