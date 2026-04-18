Karhut saivat köniinsä: S&P 500 sinkosi ennätykselliseen nousuun

S&P 500 -indeksin kehitys viimeisen kuuden kuukauden aikana.

New Yorkin pörssissä nähtiin kuluneella viikolla käänne, joka yllätti monen ammattisijoittajan. S&P 500 -indeksi mursi ensimmäistä kertaa historiassaan 7 000 pisteen rajan, ja Nasdaq Composite kirjasi peräti 12 peräkkäistä nousupäivää.

Pidempää nousuputkea ei teknologiapainotteisella indeksillä ole ollut sitten vuoden 2009.

S&P 500:n yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut 7 300 miljardia dollaria sen pohjalukemista 30. maaliskuuta lähtien.

Mittasuhteiltaan käänne on harvinainen.

Maaliskuun myyntiaallossa indeksi oli vajonnut lähelle virallista korjausliikkeen rajaa eli lähes yhdeksän prosentin pudotusta huipustaan. Barclaysin strategi Venu Krishna kirjoitti perjantain muistiossaan, että matka pohjilta uuteen ennätykseen kesti ainoastaan 11 pörssipäivää. Vastaavaa palautumisvauhtia ei Krishnan laskelmien mukaan ole noin yhdeksän prosentin pudotusten joukossa nähty ainakaan sitten vuoden 1990.

Jos mittari vedetään aiemmasta huipusta uuteen huippuun, palautuminen kesti 54 pörssipäivää. Se on nopein vastaava käänne sitten pandemian käynnistämän toipumisen vuonna 2020.

Nousun veturiksi ovat asettuneet samat toimialat, jotka maaliskuussa painoivat indeksiä eniten. Puolijohde-, media- ja laiteyhtiöt sekä laajemmin tekoälyteeman osakkeet on ostettu takaisin salkkuihin.

Sama rotaatio, joka keväällä tuntui haavoittuvalta, näyttäytyy nyt kasvumoottorina.

Myös öljymarkkinoilla muutos on ollut terävä. Raakaöljyn hinta on laskenut noin 97 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun uutiset Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä väliaikaisesta tulitauosta ja mahdollisista korkean tason rauhanneuvotteluista laskivat geopoliittista riskipreemiota. Inflaation välittömät paineet ovat hellittäneet samassa tahdissa.

Riskihalu palasi kolmesta suunnasta yhtä aikaa

Rallin ajurit on helppo erottaa. Näkyvin niistä on tekoälysyklin uudelleen vahvistuminen. Sirujätti Taiwan Semiconductor Manufacturing raportoi torstaina ennätystuloksen ja korotti vuoden 2026 näkymiään. Julkistus vaimensi huolia siitä, että geopoliittiset jännitteet voisivat katkaista tekoälyinvestointien virran.

Makropuolelta tukea toi Yhdysvaltain tuottajahintaindeksi. Luku jäi odotuksia alhaisemmaksi ja vahvisti sijoittajien käsitystä inflaation asteittaisesta hellittämisestä.

Tämän myötä myös oletukset keskuspankki Fedin maltillisesta korkopolitiikasta pysyivät voimissaan.

Pankkien ensimmäisen neljänneksen tulokset antoivat käytännön näytön talouden pohjavireestä. Sekä JPMorgan Chase että Bank of America ylsivät vahvoihin lukuihin, mikä vahvisti kertomusta yksityisen kulutuksen ja yrityslainauksen kestävyydestä.

Sijoittajien luottamus näkyy myös puheissa. Franklin Templetonin toimitusjohtaja Jenny Johnson kertoi viikolla Semaforin talouskonferenssissa olevansa ”hyvin luottavainen talouden suhteen”. Kommentti heijastaa sitä ammattisijoittajien leiriä, joka uskoo nykylukemien lepäävän yhtiöiden tuloksista tulevalla pohjalla.

Vertailu vuosiin 1999 ja 2021 kiertää strategien muistioissa

Yhtä yksimielistä optimismi ei kuitenkaan ole. Moni Wall Streetin strategi on muistuttanut, että nykyinen nousuvaihe muistuttaa elementeiltään vuosien 1999 ja 2021 markkinakuplia. Yhteisiä piirteitä ovat korkeat arvostustasot sekä yksityissijoittajien mukaantulo sen pelon ajamana, että juna jättää asemalle.

Aiempiin purkauksiin verrattuna strategit nostavat kuitenkin esiin yhtiöiden tuloskasvun. Toisin kuin vuonna 1999, ohjelmistojen ja puolijohteiden tuloksentekokyky on tällä kertaa osoitettu lukujen tasolla. Se ei poista arvostusriskiä mutta antaa sille laskennallisen pohjan.

Huolta herättää myös se, kuinka kapealla pohjalla nousu lopulta lepää. Vaikka voittajia on maaliskuun jälkeen löytynyt laajemmin kuin alkuvuonna, muutaman tekoälymegayhtiön painoarvo on edelleen ylimitoitettu. Jos niissä alkaa kertyä tulosvaroituksia, myös laajaindeksille riittää vetoa heikommalle puolelle.

Keskuspankki on oma lukunsa. Niin kauan kuin inflaatio pysyy hallinnassa, keskuspankki voi pitää rahoitusolot suotuisina. Hintapaineiden palaaminen iskisi juuri tällä hetkellä korkeimmalle arvostettuihin kasvuyhtiöihin.

Sijoittajan kannalta olennaiseksi nousee nyt se, pystyvätkö yhtiöiden tulokset aidosti saavuttamaan ne odotukset, jotka 7 000 pisteen lukema markkinoille hinnoittelee.