Nordea kiristää indeksirahastojen hintakilpailua – uusi Pohjoismaa-rahasto ilman hallinnointipalkkiota vuoteen 2027

Nordea Pohjoismaat Indeksi Select -rahasto sijoittaa laajasti Pohjoismaiden osakemarkkinoille VINX Benchmark CAP ‑indeksin mukaisesti, Nordea kertoo tiedotteessaan.

VINX Benchmark Cap on Nasdaqin ylläpitämä pohjoismainen osakeindeksi, joka seuraa suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden kehitystä Nasdaq Nordicin pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa sekä Oslon pörssissä.

Standardi VINX Benchmark Cap sisältää myös Nasdaq Icelandin osakkeet, mutta Nordean rahasto on rajannut Islannin pois. Käytännön merkitys on pieni, koska Islannin osakemarkkina on pohjoismaisessa vertailussa marginaalinen, mutta kyse on silti poikkeamisesta vakiomuotoisesta indeksistä.

Rahasto se on suunniteltu erityisesti pitkäjänteiseen varallisuuden kasvattamiseen. Rahaston ei peri hallinnointipalkkiota lainkaan euroa vuoden 2027 loppuun asti ja tämän jälkeen hallinnointipalkkio on 0,19 prosenttia. Rahastosta peritään vain transaktiokulut.

”Viime vuosien aikana yhä useampi suomalainen on kiinnostunut sijoittamisesta, mutta samalla kustannusten merkitys on korostunut. Kun maailmantilanne on monella tapaa epävarma, sijoittajat hakevat vakautta, ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Pohjoismaat tarjoavat edellä mainituille kriteereille hyvän perustan”, sanoo Nordean Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta.

Miten indeksirahasto eroaa pörssinoteeratusta rahastosta?

Indeksirahasto ja pörssinoteerattu rahasto eli ETF jakavat saman peruslogiikan eli passiivisen indeksin seuraamisen, mutta niiden kaupankäynti, hinnoittelu ja kustannusrakenne eroavat toisistaan olennaisesti.

Tavallinen indeksirahasto on rahastoyhtiön ylläpitämä sijoitusrahasto, jonka osuuksia merkitään ja lunastetaan kerran päivässä. Hinta määräytyy nettoarvon mukaan markkinoiden sulkeuduttua. Sijoittaja asioi suoraan rahastoyhtiön tai oman pankkinsa kanssa, eikä erillistä arvo-osuustiliä tarvita.

ETF eli pörssinoteerattu rahasto sen sijaan käy kauppaa pörssin aukioloaikoina kuten yksittäinen osake. Hinta vaihtelee päivän mittaan kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja se voi tilapäisesti poiketa rahaston todellisesta nettoarvosta ylä- tai alapuolelle. Kaupankäynti edellyttää välittäjää ja arvo-osuustiliä.

Kustannusrakenne on toinen olennainen ero. Indeksirahastoissa keskeinen kuluerä on vuotuinen hallinnointipalkkio, eikä merkinnästä yleensä peritä erillistä maksua. ETF:n hallinnointipalkkio on tyypillisesti hyvin matala, mutta jokainen osto ja myynti maksaa välityspalkkion. Lisäksi sijoittajalle koituu kuluja osto- ja myyntihinnan välisestä erosta eli spreadista.

Käytännön sijoittajan näkökulmasta erot kärjistyvät kuukausisäästämisessä. Indeksirahastoon voi sijoittaa minkä tahansa euromäärän, myös pieniä summia, ja toistuvat ostot hoituvat usein automaattisesti pankin järjestelmissä. ETF:ssä taas ostetaan kokonaisia osuuksia, ja jokainen osto kuluttaa välityspalkkion.

Tuotteiden välinen raja on tosin viime vuosina hieman hämärtynyt. Useat välittäjät ovat tuoneet markkinoille palkkiottomia ETF-säästösopimuksia, ja toisaalta indeksirahastojen hallinnointipalkkiot ovat laskeneet ETF-tasolle tai jopa sen alle. Nordean nyt lanseeraama rahasto on tästä konkreettinen esimerkki: hallinnointipalkkio on siirtymäkauden jälkeen 0,19 prosenttia, mikä on lähellä halvimpien pohjoismaisten ETF-tuotteiden tasoa.

Pohjoismaisten markkinoiden edut

Pohjoismaita pidetään kansainvälisesti vakaina talousalueina, joissa yhdistyvät vahvat instituutiot, ennakoitava sääntely ja kilpailukykyiset yritykset. Samalla ne ovat monelle suomalaiselle sijoittajalle tutumpia ja helpommin ymmärrettäviä kuin kaukaisemmat markkinat.

Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordea uskoo tuntevansa hyvin kotimarkkinansa. Pohjoismaihin sijoittaminen tuntuu luontevalta vaihtoehdolta myös monelle sijoittajalle: markkinat ovat lähellä, toimintaympäristö tuttu ja yritysten menestystä voi seurata helposti kansallisesta mediasta.

”Pohjoismaiden markkinat ovat Suomea rakenteellisesti hajautuneemmat, jolloin markkinakehitys on vähemmän riippuvainen yksittäisten suurten yhtiöiden onnistumisista kuin esimerkiksi Helsingin pörssissä”, Eloranta sanoo.

Sijoittajat vaativat nyt helppoutta ja kustannustehokkuutta

Indeksisijoittaminen on ollut pitkään kasvussa, erityisesti nuorten ja aktiivisten sijoittajien keskuudessa. Sijoittajat vertailevat vaihtoehtoja aiempaa kriittisemmin ja kiinnittävät yhä enemmän huomiota kokonaiskustannuksiin sekä siihen, mihin he sijoittavat ja miten valinnat tukevat pitkän aikavälin tavoitteita.

Elorannan mukaan rahaston kustannuksien lisäksi yhtä tärkeää on seurata rahaston menestystä.

Nordea Pohjoismaat Indeksi Select on rakennettu digitaaliseksi tuotteeksi ja on ostettavissa Nordean digikanavissa. Tavoitteena on madaltaa sijoittamisen kynnystä erityisesti aloitteleville sijoittajille ja niille, jotka etsivät helppoa ja kustannustehokasta ratkaisua säästämiseen.

”Sijoittamisen vaivaton digitaalinen seurattavuus on sijoittajille nykyään keskeistä. Tämä rahasto on konkreettinen esimerkki siitä, että sijoittaminen voi olla sekä helppoa että edullista”, Eloranta toteaa.