Verottaja: Yrityksiä kaapataan rikosten lavasteiksi
Omistajuus ei ole kasinopöytä

Olen todistanut saman kymmeniä kertoja. Omistaja tekee himoitun exitin, ostaa tai rakentaa ison kesämökin ja ryhtyy miettimään tulevaa.
25.3.2026
Ville TolvanenKirjoittajaVille Tolvanen
Ville Tolvanen hallitusammattilainen

Johonkin rahat on laitettava, joten finanssipalveluita tarjoavat yritykset ja niiden kestitykset tulevat tutuksi. Exit saattaa kuitenkin olla eksistentiaalinen kriisi, joka voi kestää vuosia. Yrittäjän on vaikea oppia ja ymmärtää uusi roolinsa omistajana ja sijoittajana. 

Pahimmillaan omistajuudesta tulee taakka, joka vie ilon elämästä.

Omistajat tuntuvat olevan uskollisia omalle osaamiselleen, ja hyvä niin. Hartwallit haaveilevat edelleen juomateollisuudesta. Pelimiehet sijoittavat peleihin ja start-upit toisiinsa. Onnistumisen todennäköisyyden pitäisi olla parempi, jos sekä osaamista että kilpailuetua sijoittajana syntyy.

Miten oppia uusi ammatti omistajana?

Omistajuuden aloittaminen on parhaimmillaan samanlainen prosessi kuin uuden yrityksen perustaminen. Keksitään uusi idea tai lähdetään uusimaan perinteistä toimintamallia, ja rakennetaan siihen kestävä toimintaympäristö.

Omistajuus on uusi identiteetti, liiketoimintamalli ja työkalupaketti. Omistajuus tulee nähdä ammattina, osaamisena ja hitaana, vuosien varrella kypsyvänä prosessina. Omistajuuden suola on jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja taito synnyttää uusia onnistumisia.

Unelma siitä, että vaurastuminen on jonkinlainen maali, joka muuttaa velat saataviksi, on väärä. Toki raha rauhoittaa ja helpottaa elämää, mutta yrittäjyyden tilalle tulee uusia ongelmia, joita on syytä mallintaa, hakea vertaistukea ja kehittää itseään omistajana. 

Minulle omistajuuden eetos syntyy ajatusmallista: miksi omistan, mitä omistan ja miten omistan.

Motivoitunut ihminen on pysäyttämätön. Maalissa lojuva, kehittämisen lopettava omistaja on valtava riski itselleen ja ympäristölleen, tulevista sukupolvista puhumattakaan.

Omistajuus on uusi, vaikea vaihe elämässä, joka alkaa umpihangesta oman kutsumuksen etsimisellä. Oman polun määrittely, tunnistaminen ja rakentaminen tuovat lopulta rauhaa ja täyttymystä omaan elämään ja ympäristöön. 

Oppia ikä kaikki, erityisesti omaisuuden johtamisessa, omistajuudessa ja oman elämän hallinnassa.

