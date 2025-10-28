Jättipaukku: Nvidia sijoittaa miljardi dollaria Nokiaan

Suursijoituksen lisäksi Nvidia aloittaa Nokian kanssa strategisen kumppanuudeen.

Nokia kertoo tiedotteessaan, että sirujätti Nvidia sijoittaa 1,0 miljardi dollaria Nokian osakkeisiin uuden strategisen kumppanuuden lisäksi.

Nokian osake lähti uutisen julkistuksen jälkeen rakettimaiseen nousuun.

Nokian hallitus päätti 166 miljoonan uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Nvidialle tavanomaisten toteutumisehtojen täyttyessä. Nvidia sijoittaa 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 0,86 miljardia euroa Nokian uusiin osakkeisiin 6,01 Yhdysvaltain dollarin eli 5,16 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Nokian osake noteerattiin tiistaina pörssin sulkeutumisen jälkeen 6,33 euron hintaan.

Järjestelyn myötä NVIDIA omistaa 2,9 prosenttia Nokian osakkeista.

Strategisen yhteistyön ja sijoituksen odotetaan tuovan merkittävää lisäarvoa molemmille yhtiöille. Amerikkalaisen teknojätin sijoitus täydentää yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen (AI-RAN) markkinaa sekä tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

Nokia kertoo käyttävänsä osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseksi tekoälyn aikakaudella sekä muihin liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin. Nokia aikoo kiihdyttää 5G- ja 6G-radioverkko-ohjelmistojensa kehittämistä Nvidian arkkitehtuurissa.

Lisäksi Nokia aikoo lisätä investointeja edistääkseen strategista tavoitettaan vahvistaa asemaansa tekoäly- ja pilvipalvelumarkkinoilla tarjoamalla datakeskuksille räätälöityjä verkkoratkaisuja osana Verkkoinfrastruktuurin liiketoimintaa.

Yhteistyön myötä Nokia ja Nvidia tulevat kehittämään tekoälypohjaisia verkkoratkaisuja sekä kartoittavat tapoja sisällyttää Nokian datakeskusverkkojen kytkentä- ja optisia teknologioita Nvidian tekoälyinfrastruktuuriin ja arkkitehtuuriin.

Uusien osakkeiden merkintähinta on määritetty osana Nokian ja Nvidian välisiä neuvotteluita. Arvioidessaan strategista kumppanuutta Nokia on oman arvionsa lisäksi kuullut oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajiaan arvioidessaan osakeannin ehtojen asianmukaisuutta yhtiölle ottaen huomioon strategisen yhteistyön.

Nokian arvion mukaan strateginen yhteistyö, mukaan lukien suunnattu osakeanti, on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen ja näin ollen yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa osakeannissa on painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet vastaavat noin 2,98 prosenttia kaikista osakkeista ennen suunnattua antia ja noin 2,90 prosenttia kaikista osakkeista suunnatun annin jälkeen.