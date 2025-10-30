Järkikupla on jo täällä

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard ja Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Tunnettu talouselämäprofessori ja pörssikommentaattori Mohammed El-Erian kuvasi keskiviikkona pörssien nykyistä ennätystehtailuja sanomalla, että tämä on järkiperäinen kupla.

Toisin oli 2000 vuoden it-kupla, jota jo USA:n silloinen keskuspankin pääjohtaja Allan Greenspan kuvasi ”irrational exuberance” termillä järjettömäksi kuplaksi.

Nyt on siis toisin, eli nykyinen AI-kupla, eli tekoälykupla on tosi, mutta sen on järkiperäinen. El-Erian kertoi mielipiteenään, että nykyisen kuplan hyötyjät toistaiseksi ovat noin kymmenkunta maailman suurinta sirujen valmistajaa – pilviyhtiötä, ohjelmistoyhtiötä ja alustayhtiötä.

Eilen Nvidian osakekannan markkina-arvo ylitti 5 000 miljardia dollaria. Tiistaina Applen ja Microsoftin markkina-arvot ylittivät 4 000 miljardia dollaria. USA:n kolmen suurimman pörssiyhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti näin 13 000 miljardia dollaria ja kasvu jatkuu.

Euroopan 600 suurimman yhtiön Stoxx 600-indeksi sisältää Euroopan 600 suurinta yhtiötä. Kuukausi sitten näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 14 534 miljardia euroa.

Ennen vuoden vaihdetta mitä ilmeisimmin USA:n kolmen suurimman yhtiön markkina-arvo ylittää jo koko Euroopan 600 suurimman yhtiön markkina-arvon.

Meistä eurooppalaisia uhkaa siis tulla amerikkalaisten työmuurahaisia.

MAGA on rakentamassa uutta linnoitusta ja vallihautaa kilpailijoita vastaan

Kansainvälisten sijoittajamarkkinoiden mielipide näkee nyt amerikkalaisten alkaneen rakentaa taloutensa nopeaksi kasvattamiseksi suurta linnoitusta ja sitä ympäröivää vallihautaa. Ne suojaavat amerikkalaisia yhtiöitä ja edistävät yhtiöiden kasvua ja yhteistyötä.

Linnoituksen nimi tulee presidentti Donald Trumpin vaalilauseesta: ”MAGA eli make America Great again” eli tehdään Amerikasta jälleen suuri ja mahtava.

Linnoituksen pääarkkitehdit ovat Trumpin hallinnossa ja tarkoituksena on estää Kiinan nousu ohi Yhdysvaltojen talousmahdin.

Linnoituksen ytimessä on maailman suurin pörssiyhtiö ja lastunvalmistaja Nvidia, mutta mukaan on otettu myös Intel ja AMD. Tekoälyä on kehittämässä OpenAI, missä on omistaja muun muassa Microsoft.

Viime päivinä markkinoilla on puhuttu liittoumaan tulevan mukaan myös Apple ja Microsoft. Mukana on jo suuri pilvipalveluyhtiö Oracle, jolle Goldman Sachs on muutaman muun välittäjän kanssa järjestämässä peräti 38 miljardin dollarin lainaa, joka käytetään datahouse- ja prosessori-investointeihin.

Nokia mukaan linnoitukseen

Tiistaina Nokia suuntasi Nvidialle osakeannin, jolla siirtyy yhden miljardi dollarin arvosta Nokian osakkeita eli vajaa kolme prosenttia Nokian osakkeista.

Nokia on pääsemässä mukaan konsortioon, ja hoitaa 6G-nopeat langattomat yhteydet tekoälyn kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Nokiasta voi siis tulla vallihaudan yli linnoitukseen johtavan tien siltavahti.

Ilmeisesti Ericsson tullee mukaan, koska Nokia ja Ericsson ovat ainoat USA:n suurimpien mobiiliverkkojen arkkitehtuurin rakentajat ja toimittajat.

Lähiaikoina markkinoiden mukaan linnoitukseen mukaan on tulossa myös Google, Amazon ja mahdollisesti Meta, jotka ovat jo pitkään juosseet tekoälyn perässä.

Yksi tekoälytulevaisuuden pääpuhujista on Nvidian pääjohtaja Huang Jensen, joka viikko sitten kuvaili uskomattoman suuria tekoälyn kehittämisinvestointeja ja niiden tuloksena tulevaa uskomatonta tuottavuuden ikuista kasvua.

Nähtäväksi jää muuttuuko Yhdysvallat ensi vuonna kuningaskunnaksi, sillä presidentti Trump sai Thaimaan vierailulla kullatun kuninkaiden kruunun päähän laitettavaksi.