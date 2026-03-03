Nokia laajentaa 5G-yhteistyötä Nvidian kanssa – osake ponnahti

Nokia laajentaa kumppanuuttaan brasilialaisen TIM Brasilin kanssa seuraavan sukupolven tekoälyvalmiin 5G-verkon rakentamiseksi yhdessä Nvidian kanssa.

Sopimuksen myötä Nokia modernisoi TIM Brasilin 5G-verkkoinfrastruktuuria alueilla, joissa asuu noin 42 prosenttia Brasilian väestöstä. Hanke kattaa neljätoista osavaltiota neljällä eri alueella – laajennuksena aiemmalle São Paulon osavaltiossa käynnistyneelle hankkeelle.

Käytännössä kyse on merkittävästä tilauskokonaisuudesta.

Nokia toimittaa TIM Brasilille uusimman sukupolvensa energiatehokasta AirScale-tuoteperheä, johon kuuluvat muun muassa Habrok Massive MIMO -radiot sekä Pandion Remote Radio Head -yksiköt. Lisäksi Nokia ottaa käyttöön MantaRay SON -ratkaisun, joka automatisoi verkon rutiinioperaatioita tekoälyn ja analytiikan avulla.

Uudistettava verkko kattaa useita Brasilian avainkaupunkeja: Belo Horizonten, Brasílian, Goiânian, Manauksen, Belénin ja São Luísin. Tavoitteena on nopeampi, luotettavampi ja energiatehokkaampi 5G-yhteys – mutta myös pohja tuleville teknologioille, kuten 5G Advancedille ja 6G:lle.

Juuri teknologinen valmistelutyö on sopimuksen pitkän aikavälin kannalta kiinnostavin ulottuvuus.

Nvidia tuo tekoälyalustan verkkoon

Kolmikantayhteistyön keskeinen elementti on Nvidian AI-RAN-alusta, jonka varaan TIM Brasilia rakentaa kykyä tarjota tekoälypohjaisia ratkaisuja yrityksille. Tämä nojaa Nokian ja Nvidian aiemmin julkistamaan AI-RAN-kumppanuuteen.

Sovellusalueet ovat kunnianhimoisia: Nokia ja TIM Brasil tutkivat yhdessä verkkoviipalointia, kuva- ja videoanalytiikkaa, puheentunnistusta sekä uhkien havainnointia. Kohdealoja ovat kaivostoiminta, maatalous, teollisuus, logistiikka ja liikenne – siis sektorit, joilla Brasilialla on mittavaa liiketoimintapotentiaalia.

Nokian liikevaihdon ja osakekurssin kehitys vuosina 2016-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

”Tekoäly muokkaa jo nyt verkkoliikennettä ja suorituskykyodotuksia. Kun tekoälystä tulee hallitseva työkuorma, verkkojen on kehityttävä aidosti tekoälynatiiviiksi”, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard kuvasi tilannetta suorasanaisesti yhtiön tiedotteessa.

Nvidian televiestintäjohtaja Ronnie Vasishta rinnasti televiestinnän ja tekoälyn toisiinsa. Molemmista on tullut välttämätöntä infrastruktuuria, joka muuttaa kaikkia toimialoja.

TIM Brasilin toimitusjohtaja Alberto Griselli puolestaan korosti automaation merkitystä asiakaskokemuksen parantamisessa ja B2B-segmentin vahvistamisessa.

Markkinat reagoivat positiivisesti

Sijoittajat ottivat uutisen vastaan selvästi odotuksia parempana signaalina. Nokian osake nousi Helsingin pörssissä 4,9 prosenttia maanantaina 2. maaliskuuta.

Sopimus liittyy laajempaan kehitykseen. Nokia julkaisi samana viikonloppuna useita muita yhteistyöilmoituksia Barcelona MWC26 -tapahtumassa.

Muun muassa Deutsche Telekomin kanssa kerrottiin laajennettavan strategista yhteistyötä AI-natiivien ja Open RAN -innovaatioiden saralla, ja Ericssonin kanssa sovittiin yhteistyön vahvistamisesta autonomisten verkkojen kehittämiseksi.

TIM Brasil -sopimus erottuu joukosta konkreettisuudellaan. Se kattaa sekä fyysisen verkkoinfrastruktuurin uudistamisen että pitkän tähtäimen tekoälypalveluiden rakentamisen Latinalaisen Amerikan suurimmassa taloudessa.

Nokian osake on noussut viimeisen kuuden kuukauden aikana jo 81 prosenttia.

Analyytikot odottavat yhtiöltä selvää tulosparannusta tänä vuonna. Analyytikoiden konsensusodotus vuoden 2026 osakekohtaiselle tulokselle on 0,24 euroa, kun viime vuonna osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa.