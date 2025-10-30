Fediltä odotettu korkopäätös – Powellilta tiukka viesti joulukuun kokouksesta

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) pääjohtaja Jerome Powell varoitti keskiviikkona, että sijoittajien on hillittävä odotuksia joulukuun koronalennuksesta. Viesti korosti eriäviä näkemyksiä työllisyydestä ja inflaatiosta keskuspankin päättäjien keskuudessa.

Powell teki selväksi, että osalle keskuspankkiireista suurin huolenaihe on viilenevä työmarkkina, kun taas toiset Fedissä varoittavat, että sitkeä inflaatio rajoittaa lisäkevennysvaraa. Virallisen talousdatan julkaisun keskeytys meneillään olevan liittovaltion sulun aikana on vain kärjistänyt näkemyseroja.

Powellin kommentit tulivat sen jälkeen, kun avomarkkinakomitea (FOMC) äänesti 10–2 ohjauskoron tavoitealueen 0,25 prosenttiyksikön laskemisesta tasolle 3,75-4,00 prosenttia. Kyseessä oli toinen peräkkäinen koronlasku, mutta ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen mielipiteet erosivat molempiin suuntiin – yksi päättäjä kannatti suurempaa laskua ja toinen olisi pitänyt korot ennallaan.

”Lisäleikkaus ohjauskorkoon joulukuun kokouksessa ei ole ennalta päätetty – kaukana siitä”, Powell sanoi. Myöhemmin toimittajien kysymyksiin vastatessaan hän lisäsi, että kasvavan joukon mielestä ehkä juuri nyt pitäisi odottaa ainakin yksi jakso ennen seuraavaa siirtoa.

Yhdysvaltain valtionlainojen tuottotaso nousi selvästi ja dollari vahvistui Powellin kommenttien jälkeen: esimerkiksi 10-vuotisen valtionlainan tuotto kohosi jälleen yli neljään prosenttiin.

Fedin ohjauskoron futuurit hinnoittelevat kokouksen jälkeen noin 70 prosentin todennäköisyyttä koronlaskulle joulukuun 9.–10. päivän kokouksessa, ja noin 30 prosentin todennäköisyyttä sille, että ohjauskorko pidetään ennallaan.

”Tämä oli selvästi jotain, mitä emme odottaneet – näin voimakasta vastareaktiota,” sanoi Barclaysin ekonomisti Pooja Sriram. ”Yksi asia, joka lehdistötilaisuudesta käy ilmi, on se, että he selvästi keskustelivat paljon joulukuusta.”

Työmarkkina on asteittain viilentynyt

Fed laski ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa tänä vuonna syyskuussa sen jälkeen, kun selvä työmarkkinoiden hidastuminen lisäsi huolia. Kokouksen jälkeen julkaistut ennusteet osoittivat, että 19 komitean jäsenestä 9 odotti enintään yhtä lisälaskua tälle vuodelle, mukaan lukien seitsemän, jotka eivät suosineet lisätoimia tälle vuodelle.

Keskiviikon äänestys oli kolmas peräkkäinen kokous, jossa avomarkkinakomitean jäsenet jättivät eriävän mielipiteen enemmistön päätöstä vastaan – vastaavaa ei ole nähty sitten vuoden 2019.

Powell itse teki selväksi, kummalla puolella hän on tällä hetkellä työllisyys–inflaatio -kaksoismandaatissa. Hän vähätteli hintapaineita koskevia huolia ja sanoi, että Fedillä on rooli vastata työmarkkinan hidastumiseen, vaikka se johtuisi osittain presidentti Donald Trumpin maahanmuuttorajoituksista.

”Jotkut väittävät, että tämä johtuu tarjonnasta, emmekä voi juuri vaikuttaa siihen välineillämme”, Powell sanoi. ”Mutta toiset väittävät, kuten minä, että kysynnällä on vaikutus, ja että meidän tulisi käyttää välineitämme työmarkkinoiden tukemiseksi, kun näemme tämän tapahtuvan.”

Epävarmuus koronlaskuista heikentää Fedin suhteita Valkoiseen taloon

Jos Powellin varovaisuus joulukuun suhteen ennakoi taukoa koronlaskuissa, se lähes varmasti lisää jännitteitä Valkoisen talon kanssa, kun Trump jatkaa Powellin arvostelua siitä, ettei tämä laske korkoja tarpeeksi nopeasti. Trumpin hyökkäykset ovat jo lisänneet huolta keskuspankin tulevasta riippumattomuudesta.

Joe Brusuelas, RSM US:n pääekonomisti, kertoikin odottavansa, että eriävät mielipiteet ovat lähes pysyvä osa kokouksia jatkossa, varsinkin sen jälkeen, kun seuraavat Fedin avomarkkinakomitean jäsenet aloittavat tehtävänsä ensi vuonna.

”Politiikan suunnasta tulee runsaasti erilaisia näkemyksiä, kun otetaan huomioon Valkoisen talon linjaukset, Fediin kohdistuva paine muokata politiikkaa sen toiveiden mukaiseksi ja merkittävät erimielisyydet inflaatioon liittyvistä riskeistä ja talousnäkymistä”, Brusuelas sanoi.