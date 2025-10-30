Oriolan Wholesale-segmentti vahvassa kasvussa

Oriola julkaisi heinä-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen, jossa kolmannen neljänneksen tulos oli vakaa ja useimmat keskeiset tunnusluvut parantuivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Heinä-syyskuu 2025 liikevaihto oli 463 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden 424 miljoonaan euroon. Kasvu oli 9,2 prosenttia.

Wholesale-segmentissä liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 91 miljoonaa euroa. Segmentti käsittää Oriolan reseptivapaat kuluttajatuotteet, rinnakkaistuonnin, erityislupavalmisteet sekä asiantuntijapalvelut. Segmentissä yhtiö myy terveys- ja hyvinvointituotteita pääosin apteekkien kautta, mutta myös päivittäistavarakauppojen kautta kuluttajille. Lisäksi wholesale-segmentissä kehitetään asiantuntijapalveluita ja hoidetaan erityisvalmisteiden rinnakkaistuontia erityisesti Ruotsin markkinoilla.

Segmentin kasvua tuki pääasiassa Ruotsin tukkukauppaliiketoiminta, jossa laihdutuslääkkeiden rinnakkaistuonnin hyvä kehitys jatkui. Suomessa kasvua tukivat eläinlääkäriasiakkuuksien sekä erityislupavalmisteiden hyvä kehitys. Asiantuntijapalveluissa digitaalisten ja datapohjaisten palvelujen hyvä kehitys jatkui

kaksinumeroisella kasvulla

Koko Oriolan liikevaihdon kasvu näkyi myös operatiivisessa kannattavuudessa. Oikaistu käyttökate kolmannella neljänneksellä oli 9,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden 8,4 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 14,3 prosentin kasvua.

Yhtiötä seuraava Inderes odotti 8,9 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta, joten Oriolan tuloskehitys oli odotuksia vahvempaa.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson korostaa, että kolmannen neljänneksen tulos vahvistaa strategian toimivuutta ja Oriolan tavoitetta olla lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija.

”Jakeluliiketoiminta jatkui vahvana ja vakaana huolimatta liiketoimintaympäristöstä, jossa kuluttajien luottamus oli edelleen heikolla tasolla yleisestä epävarmuudesta johtuen. Ruotsissa lääkkeiden jakelumarkkinat kasvoivat, kun taas

Suomessa markkinat olivat heikommat”, toimitusjohtaja kertoo.

Oriolan Distribution-segmentin liikevaihto kasvoi ja oikaistu käyttökate parani. Wholesale-segmentissä liikevaihto kasvoi merkittävästi mutta oikaistu käyttökate pysyi edellisvuoden tasolla tuotemixin ja korkeampien kustannusten vaikutuksesta.

Oriola odottaa lääkejakelumarkkinan kasvun jatkuvan. Arvon nousun yhtiö odottaa tulevan kalliimmista lääkkeistä ja edistyksellistä logistiikkaa vaativista tuotteista.

Geopoliittisen tilanteen epävarmuus kuitenkin jatkuu, ja joidenkin lääkkeiden saatavuudessa on edelleen haasteita, yhtiö ennakoi.

Kuluttajien luottamuksen Oriola odottaa pysyvän heikolla tasolla, mikä voi vaikuttaa tukkukauppamarkkinaan. Taloudellisen epävarmuuden vallitessa kuluttajat siirtävät hankintojaan yleensä edullisempiin hintaluokkiin.

Vuonna 2025 Oriola odottaa oikaistun käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 33 miljoonaa euroa. Oikaistun käyttökatteen odotettu kasvu perustuumarkkinoiden kasvuun ja strategian toteuttamiseen.