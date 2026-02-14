Analyysi: Terveystalon kannattavuus jatkui vahvana – osinkoon luvassa reilu korotus

Onnistuneen kannattavuuskäänteen jälkeen Terveystalo tähtää nyt entistä vahvemmin kasvuun. Varovainen tulosohjeistus heijastelee kuitenkin nykyistä haastavaa kysyntäympäristöä.

Kuva: Terveystalo Oyj.

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Terveystalon liikevaihto oli 330 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 342 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 45 miljoonaa euroa, ennusteen ollessa 42 miljoonaa euroa.

Loka-joulukuussa Terveystalon liikevaihto laski 6,8 prosenttia vertailukauden 354 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski yhtiön kaikissa segmenteissä ja laskua selittivät edellisiltä neljänneksiltä tutut syyt.

Terveydenhuollon palveluiden liikevaihto laski 5,3 prosenttia 266 miljoonaan euroon. Segmentin liikevaihdon painoi laskuun työterveyspalveluiden supistuminen, mikä aiheutui ylähengitystieinfektioiden matalammasta esiintyvyydestä ja sopimuslaajuuksien kutistumisesta.

Myös julkiselle sektorille myytävien palveluiden määrä laski. Terveydenhuollon palveluiden käynnit laskivat neljänneksellä 7,6 prosenttia 1,87 miljoonaan käyntiin.

Portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski 15,5 prosenttia 47,9 miljoonaan euroon ulkoistussopimusten suunnitellun karsimisen, proaktiivisen asiakasvalinnan ja henkilöstöpalveluiden heikentyneen kysynnän myötä.

Heikko kysyntä ja päättyneet sopimukset painoivat myös Ruotsi-segmentin liikevaihdon 5,5 prosentin laskuun 21,2 miljoonaan euroon. Valuuttakurssivaikutuksella oikaistuna liikevaihto laski Ruotsissa 10,0 prosenttia.

Päättyneellä neljänneksellä kasvua syntyi kuitenkin Terveydenhuollon palveluiden vakuutusasiakkaiden palveluissa (+1,0 prosenttia) ja Portfolioliiketoimintoihin kuuluvissa suunterveyden palveluissa (+5,9 prosenttia).

Loppuvuodesta 2025 Terveystalo vahvisti suunterveyden palveluitaan allekirjoittamalla yrityskaupan Hohde Groupista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän vaativa ehdollinen kauppa kaksinkertaistaa toteutuessaan Terveystalon suunterveyden palveluiden liiketoiminnan.

Terveystalon liikevaihdon kehitys Q4/2025. Kuva: Terveystalo tilinpäätöstiedote Q4/2025

Liikevoitto kasvoi ja kannattavuus vahvalla tasolla

Neljännellä vuosineljänneksellä Terveystalon oikaistu liikevoitto kasvoi 17,2 prosenttia vertailukauden 38,4 milj. eurosta. Oikaistu liikevoittoprosentti kohosi 13,6 prosenttiin vertailukauden 10,8 prosentista. Kvartaalin osakekohtainen tulos kasvoi 9,6 prosenttia 0,16 euroon vertailukauden 0,15 eurosta.

Liikevaihdon laskusta huolimatta Terveystalo onnistui parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi operatiivisen tehokkuuden, heikosti kannattavien ulkoistussopimuksien päättymisen ja Ruotsin liiketoiminnan tulosparannusohjelmalla saavutettujen kustannussäästöjen ansiosta.

Kertaluonteiset tulosparannus- ja kehitysohjelmiin liittyvät kulut aiheuttivat vuoden viimeiselle neljännekselle -5,9 miljoonan euron negatiivisen tulosvaikutuksen ja lisäksi yhtiö kirjasi lastensuojeluliiketoiminnan myynnistä 4,1 miljoonan euron arvonalentumisen.

Näiden kulujen myötä kvartaalin 0,16 euron osakekohtainen tulos jäi selvästi analyytikoiden 0,24 euron konsensusennusteesta.

Terveystalon oikaistun liikevoiton kehitys Q4/2025. Kuva: Terveystalo tilinpäätöstiedote Q4/2025.

Tulosraportin yhteydessä Terveystalo antoi tulosohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton olevan 135-165 milj. euroa vuonna 2026. Ohjeistuksen keskikohta on 150 miljoonassa eurossa ja ennen neljännen vuosineljänneksen tuloksen julkistusta analyytikoiden konsensusennuste vuoden 2026 oikaistusta liikevoitosta oli 159,6 miljoonaa euroa.

Näin ollen ohjaus on analyytikoiden odotuksiin nähden hieman pehmeä. Vuonna 2025 Terveystalo ylsi 156,3 miljoonan euron oikaistuun liikevoittoon.

Ohjeistuksen vaihteluväli on kuitenkin laaja ja Terveystalon kysyntäympäristössä ehtii vuoden aikana tapahtua paljon muutoksia. Yhtiön mukaan ohjeistus perustuukin arvioon vähitellen paranevasta kysyntäympäristöstä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon kannattavuuden odotetaan jäävän vertailukautta matalammaksi ja Portfolio-liiketoiminnan ulkoistustoiminnan liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 20 miljoonaa euroa sopimusten päättymisen myötä. Ohjeistus ei sisällä Hohde Group -yrityskaupan tai muiden mahdollisten yritysjärjestelyiden vaikutuksia.

Toimintaympäristö jatkuu haastavana

Yhtiön mukaan toimintaympäristö jatkuu edelleen haastavana ja sen ennustaminen vaikeana. Suomen yleinen heikko taloustilanne, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja ylähengitystieinfektioiden vuoden 2026 alun normaalia matalampi määrä kurittavat kukin yhtiön kasvunäkymää.

Lisäksi Terveystalon talousjohtaja Juuso Pajunen kertoi hyvinvointialueiden päätöksenteon olevan vaikeasti ennustettavaa ja polarisoituvan eri alueiden välillä, vaikka positiivisiakin signaaleja onkin havaittu. Työterveyden kysyntäympäristön odotetaan jatkuvan haastavana.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho ja talousjohtaja Pajunen vaikuttivat tulosjulkistustilaisuudessa luottavaisilta, että kysyntäympäristössä voitaisiin nähdä elpymisen merkkejä vuoden 2026 jälkimmäisellä puoliskolla.

Yleisen makrotaloustilanteen helpottumisen lisäksi kasvunäkymää tukevat vahvojen ennallaan pysyneiden megatrendien ohella mahdolliset yritysostot sekä investoinnit, joita yhtiö on määrätietoisesti ja onnistuneesti kasvattanut.

Terveystalon arvio vuoden 2026 kysyntäympäristöstä. Kuva: Terveystalo tilinpäätöstiedote 2025

Terveystalolta vahva osinkoehdotus

Terveystalon nykyisen strategiavaiheen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti yhtiön pyrkii jakamaan vähintään 80 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina osakkeenomistajilleen.

Terveystalon hallitus esitti tilikaudelta 2025 jaettavan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta. Toteutuessaan osinko vastaa 87,7 prosenttia tilikauden 0,73 euron osakekohtaisesta tuloksesta.

Analyytikot odottivat päättyneeltä tilikaudelta 0,54 euron osinkoa. Osinkoehdotus ylitti ennusteet siis selvällä erolla, tarkalleen ottaen 18,5 prosentilla. Tilikaudelta 2024 Terveystalo jakoi osinkoa 0,48 euroa osakkeelta, joten osinko kasvaa huimat 33,3 prosenttia edellisvuodesta.

Tulosjulkistustilaisuudessa talousjohtaja Juuso Pajunen kommentoi yhtiön tasetilanteen ja nykyisen alle tavoitetason olevan nettovelkaisuusasteen mahdollistavan osingonjakosuhteen noston aiemmalta 84 prosentin tasolta uudelle noin 88 prosentin tasolle.

Lisäksi Pajunen vakuutti, ettei odotettua suuremman osingon jakaminen rajoita tulevaa kasvua tai mahdollisia yritysostosuunnitelmia.

Tilikaudelta 2025 jaettava 0,64 euron osinko ehdotettiin maksettavaksi kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän, 0,32 euroa osakkeelta, täsmäytyspäiväksi esitettiin 26. maaliskuuta ja maksupäiväksi 8. huhtikuuta Osingon toisen erän, 0,32 euroa osakkeelta, täsmäytyspäiväksi esitettiin 8. lokakuuta ja maksupäiväksi 15. lokakuuta.

Terveystalon taloudelliset tavoitteet

Kannattava kasvu:

Osakekohtainen tulos kasvaa keskimäärin 10 prosenttia vuodessa

Vuonna 2025 osakekohtainen tulos kasvoi 29,2 prosenttia

Maltillinen velkaantuneisuusaste:

Nettovelan suhde käyttökatteeseen enintään 2,5x Vuoden 2025 päätteeksi: 2,1x

Velkaantuneisuus voi tilapäisesti ylittää tavoitetason erityisesti yritysostojen yhteydessä

Houkuttelevat osingot:

Vähintään 80 prosenttia nettotuloksesta jaetaan osinkona

Osinkoehdotus vuodelta 2025: 87,7 prosenttia

Osinkoehdotuksessa on otettava huomioon yhtiön pitkän aikavälin potentiaali ja taloudellinen asema

Sijoittajan näkökulma

Kokonaisuutena Terveystalon loka-joulukuun tulos oli kaksijakoinen. Neljänneksen oikaistu liikevoitto ylitti odotukset selvällä erolla, kun taas liikevaihdon heikko kehitys heijasteli entistä voimakkaammin Terveystalon vaikeaa toimintaympäristöä.

Tulosjulkistustilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho kertoikin kaikkien segmenttien palveluiden käytön frekvenssin olevan tällä hetkellä laskussa. Terveystalo kaipaakin siis makrotilanteen elpymistä ja vahvempaa kuluttajakysyntää.

Vuoden 2026 tulosohjeistus on laaja ja pitää sisällään kysyntäympäristön parantumisen. Ohjauksen keskiväli on hieman alle analyytikoiden konsensusennusteen, minkä vuoksi osakekurssi reagoi tulokseen lievän negatiivisesti.

Yhtiön kasvu- ja tulosodotukset kasaantuvat vuoden 2026 jälkimmäiselle puoliskolle.

Toteutetun kannattavuusparannuksen myötä yhtiön kannattavuus on kuitenkin nyt viritetty korkealle tasolle. Operatiivinen vipu luo mittavaa tuloskasvua, kun kysyntätilanne aikanaan elpyy.

Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan yhtiön fokus siirtyykin nyt kannattavuuskäänteen onnistumisen jälkeen yhä vahvemmin kohti asiakasarvoa ja kasvua. Yhtiö hakee kilpailuetua erityisesti digitaalisista palveluista, teknologiasta ja tekoälystä.

Talousjohtaja Juuso Pajusen mukaan digitalisaation odotetaan lisäksi tukevan jo valmiiksi korkealla tasolla olevaa operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta, kuitenkin ilman, että asiakastyytyväisyys laskee.

Osakkeen arvostus houkuttelevalla tasolla

Neljännen vuosineljänneksen tulosta edeltävän päivän päätteeksi Terveystalon osake päätyi 9,80 euron tasolle. Tuore tulosraportti sysäsi osakkeen pörssin auettua aluksi yli 5 prosentin syöksyyn, mutta lasku taittui päivän edetessä noin 1,8 prosenttiin 9,6 euron tasolle.

Odotettua pehmeämpi tulosohjeistus aiheutti laskupainetta osakkeeseen, mutta vahva kannattavuus ja reilusti ennakoitua korkeampi osinkoehdotus tasoittavat epäilemättä markkinareaktiota.

Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna osake on tällä hetkellä mielenkiintoisessa tilanteessa.

Lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot (SMA20 ja SMA50) ovat kääntyneet nousuun marraskuussa päättyneen reilumman kurssilaskun jälkeen, mutta pitkän aikavälin keskiarvo (SMA200) on kuitenkin edelleen laskusuunnassa.

Terveystalon osakekurssi viimeisen kolmen vuoden ajalta ja liukuvat keskiarvot (pun=SMA20, vihreä=SMA50 ja violetti=SMA200). Kuva: Sijoittaja360.

Vuoden 2025 toteutuneella 0,73 euron osakekohtaisella tuloksella ja kirjoitushetken 9,6 euron osakehinnalla Terveystalon osakkeen P/E-luku asettuu 13,2x tasolle. Analyytikoiden konsensusennuste vuoden 2026 osakekohtaiselle tulokselle on 0,93 eurossa, jolla P/E on enää 10,3x.

Vuoden 2027 tulosennusteella (0,98 euroa) P/E laskee jo hyvin houkuttelevalle 9,8x tasolle.

Osakkeen tuottoprofiilia tukee olennaisena komponenttina myös vahva osinkotuotto. Vuodelta 2025 jaettavalla 0,64 euron osingolla ja 9,6 euron nykykurssilla osinkotuotto asettuu 6,7 prosenttiin, mitä voi pitää yhtiön liiketoiminta huomioiden hyvin houkuttelevana.

Terveystalon osake ei siis ole kallis, mutta yhtiön kysyntäympäristön heikkous on kuitenkin osoittautunut todella sitkeäksi ja painanut osakekurssia.

Tuoreen tulosohjeistuksen perusteella vuoden 2026 ensimmäinen puolisko tulee kasvun osalta olemaan haastava, mikä voi edelleen pidätellä kurssia. Matalat arvostuskertoimet ja korkea osinkotuotto vastaavasti tarjoavat tukea kurssille.

Terveystalon luvut ja ennusteet Osaketyökalussa. Kuva: Sijoittaja360.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.