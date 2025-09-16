Analyysi: Terveystalo vahvistaa kasvupotentiaaliaan teknologiainvestoinneilla

Integroitu hoito on keskeinen osa terveyspalveluyhtiö Terveystalon strategiaa. Termillä tarkoitetaan hoitoa, jota tuetaan yhtenäisistä eri lähteistä kerätyllä datalla samalla kohdentaen sairauksien ennaltaehkäisyä.

Terveystalo pyrkii hallitsemaan ja ennaltaehkäisemään terveysriskejä, ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja tarjoamaan nopean pääsyn hoitoon, tekemään yhteistyötä moniammatillisina tiimeinä potilaan hyväksi sekä huolehtimaan potilaasta koko hoitopolun ajan aina toipumiseen saakka.

Integroitu hoito perustuu siis dataan ja digitaalisiin ratkaisuihin, jotka nimen mukaisesti integroidaan perinteiseen hoitoon. Tästä syystä Terveystalo on panostanut merkittävästi digitaalisten palveluidensa kehittämiseen, eikä kuluva vuosi ole osoittautunut sen osalta poikkeukseksi.

Kuten yhtiön johto vihjaili puolivuosikatsauksensa yhteydessä heinäkuussa, tiedotti Terveystalo kuukauden sisään jopa kolmesta eri teknologiainvestoinnista tai -kumppanuudesta, jotka vahvistavat sen asemaa kattavan integroidun hoidon tarjoajana.

MedHelpin yrityskauppa Ruotsissa

Heinäkuun lopulla Terveystalo tiedotti liittyvänsä konsortioon, joka julkaisi käteisostotarjouksen ruotsalaisen MedHelpin kaikista osakkeista.

MedHelp on pörssilistattu teknologiayritys, joka tarjoaa tekoälypohjaisen terveyspalvelualustan yritysasiakkaille Ruotsissa. Palvelualusta tarjoaa sairauspoissaolojen hallintaa, terveyskonsultaatioita, varhaista sairauden tunnistamista tekoälyn avulla, kuntoutustukea ja sairauspoissaolojen raportointia työnantajille.

Lisäksi MedHelp tarjoaa myös white label -tuotetta työterveyspalveluita tuottaville kumppaneille, kuten Terveystalon tytäryhtiö Feelgoodille Ruotsissa.

Terveystalon lisäksi ostotarjouksen tehneeseen konsortioon kuuluu MedHelpin pääosakkeenomistaja Mark Hauschildt. Konsortion tavoitteena on yksityistää MedHelp ja sen jälkeen lisätä yhtiön palvelualusta osaksi Terveystalon palveluvalikoimaa Suomessa.

Toteutuessaan järjestelyn odotetaan vauhdittavan Terveystalon työterveyshuollon digitaalisten ratkaisujen kehitystä.

MedHelpin yrityskauppa ja yhtiön yksityistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ostotarjouksen toteutuminen vaati sen, että tarjouksen hyväksyvät osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään 90 prosenttia koko yhtiön osakekannasta. Tämä raja on ylitetty ja Nasdaq on hyväksynyt MedHelpin hallituksen esittämän hakemuksen poistaa yhtiön osake Ruotsin First North Growth Market -kaupankäyntipaikalta. MedHelpin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on 22. syyskuuta 2025.

Yrityskaupan toteutuessa Terveystalo omistaa välillisesti noin 30,5 prosenttia MedHelpin osakkeista. Vuonna 2024 MedHelpin liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa ja sen käyttökate vastasi 16,9 prosenttia liikevaihdosta.

Uusi potilastietojärjestelmä parantaa hoitotuloksia tukemalla hoidon jatkuvuutta

Viime pääomamarkkinapäivillään Terveystalo esitteli yhden sen merkittävimmistä projekteista − potilastietojärjestelmä Terveystalo Ellan.

Elokuun alussa yhtiö julkisti uutta tietoa järjestelmän kehitystyöhön liittyen. Uutta modernia potilastietojärjestelmää kehitetään yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja sillä pyritään tehostamaa sekä terveydenhuoltojärjestelmään että parantamaan hoidon laatua.

Terveystalon mukaan hoidon jatkuvuuden parantaminen on tärkeä tavoite Suomen terveydenhuollolle. Erityisesti hoidon tiedonkulkuun liittyvän jatkuvuuden on osoitettu olevan yhteydessä muun muassa parempiin hoitotuloksiin sekä vähentyneeseen päivystyspalveluiden käyttöön.

Terveystalo Ellaa on kehitetty tukemaan hoidon jatkuvuutta tehokkaalla, intuitiivisella ja älykkäällä käyttöliittymällä, joka ennen kaikkea mukautuu ammattilaisten tarpeisiin ja helpottaa jokapäiväisiä työtehtäviä. Ratkaisu ei ole vain kirjausjärjestelmä, vaan se tukee ammattilaista hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoamalla älykkäitä vaihtoehtoja hoitopolkujen ja -suositusten tekemiseen.

Merkittävä strateginen yhteistyö kotimaisen terveysteknologiayhtiön kanssa

Elokuun lopulla Terveystalo tiedotti vahvistavansa sairauksien ennaltaehkäisypalveluita merkittävällä strategisella yhteistyöllä kotimaisen MedicubeXin kanssa. Terveysteknologiayhtiö MedicubeX on kehittänyt innovatiivisen itsemittausaseman, joka tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa tietoa terveydentilasta sekä sairastumisriskeistä helposti ja nopeasti. e-Terveysasema-tuotenimeä kantava palvelu on helposti lähestyttävä ja se mahdollistaa kattavan omatoimisen terveystarkastuksen 5–10 minuutissa.

MedicubeXin toimitusjohtaja, lääkäri Vili Kostamon mukaan e-Terveysasemien kantava tavoite on madaltaa kynnystä omasta terveydestä huolehtimiseen ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia säännöllisen seurannan avulla. Näillä keinoin innovaatio pyrkii ennaltaehkäisemään vakavia elintapasairauksia ja toisaalta auttamaan elintapamuutosten toteuttamista.

Havainnekuva Terveystalon operoimasta e-Terveysasemasta. Kuva: Terveystalo

Terveystalon ja MedicubeXin strategisesta kumppanuudesta tekee merkittävän se, että Terveystalo saa ainoana yksityisen terveydenhuollon toimijana Suomessa käyttöönsä e-Terveysasemat.

Suomen lisäksi palvelu on otettu käyttöön Englannissa, Virossa, Latviassa ja Saksassa. Ensimmäinen Terveystalon operoima työterveyden e-Terveysasema otetaan käyttöön jo syyskuussa 2025 Teollisuuden Voiman henkilöstölle Olkiluodon ydinlaitoksella.

Sijoittajan näkökulma

Loppukesästä nähdyt teknologiapanostukset ovat suoraviivaisia askelia kohti Terveystalon linjaamia tavoitteita. Vuoden 2024 joulukuussa yhtiö tiivisti pääomamarkkinapäivässään sen nykyisen strategiakauden keskittyvän orgaaniseen kasvuun ja vakaaseen kannattavuuteen, sulkematta kuitenkaan pois yrityskauppojen mahdollisuutta.

Investoinnit digitaalisiin ratkaisuihin edistävät Terveystalon integroidun hoidon kattavuutta, mutta myös tukevat tuloskasvua laskemalla tuotantokustannuksia sekä luovat uutta tuottopotentiaalia.

Jatkuvalla kehitystyöllä sekä eteenpäin katsovalla toimintamallillaan Terveystalo sementoi asemaansa digitalisaation muutosta läpikäyvällä sekä erittäin kilpailulla terveydenhoitosektorilla.

Puolivuosikatsauksessa Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kommentoi volyymin nousseen terveyspalvelumarkkinoiden tärkeimmäksi kasvuajuriksi. Ihon mukaan yritysterveydessä, mikä on Terveystalon suurin asiakassegmentti, fokus on erityisesti ennaltaehkäisevien palveluiden vaikuttavuudessa, tuotantokustannusten alentamisessa sekä yritysasiakkaan asioinnin sujuvoittamisessa.

Heinä-elokuun teknologiapanostukset kohdistuvat juuri näihin avainkohtiin vastaten asiakasryhmän nopeasti kasvaviin tarpeisiin. Panostukset työterveyspalveluihin ovat erityisen tärkeitä nyt, sillä Terveystalon mukaan yritysterveyden seuraavan 12 kuukauden kasvunäkymät ovat kiristyneet.

Kokonaisvaltaisesti Terveystalon teknologiaprojekteista kasvupotentiaalia eniten vahvistanee Terveystalo Ella. Ammattilaisten avuksi kehitettävä järjestelmä tukee yhtiön liiketoimintaa kaikilla sen asiakassegmenteillä. Järjestelmän kokoaman datan perusteella Terveystalo voi luoda räätälöityjä ratkaisuja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Dataan ja tekoälyä hyödyntäviin ratkaisuihin pohjautuva alusta parantaa hoidon jatkuvuutta ja sen myötä hoitotuloksia, mutta se myös nopeuttaa ja tehostaa ammattilaisten työskentelyä.

Näiden ominaisuuksien avulla Terveystalo Ella voi konsernitasolla kasvattaa tarjottujen terveyspalveluiden volyymia samalla laskien palveluiden tuotantokustannuksia.

Pohja nykyisen strategiakauden mukaiselle vakaalle kehitykselle ja sitä tukeville investoinneille on luotu onnistuneesti toteutetulla kannattavuuskäänteellä. Terveystalo on onnistunut parantamaan kannattavuutta systemaattisesti, mistä kuluvan vuoden toinen kvartaalitulos oli hyvä osoitus.

Hyvä tuloskunto mahdollistaa panostukset kasvua sekä kannattavuutta tukeviin teknologiainvestointeihin myös jatkossa.

Alman ja Inderesin järjestämällä Pörssisijoittajan viikolla Terveystalon talousjohtaja Juuso Pajunen mainitsi esityksensä yhteydessä, että Terveystalo pitää silmänsä auki myös mahdollisten yrityskauppojen varalta. Pajusen mukaan ruutia strategisten, osakekohtaista tulosta kasvattavien hankintojen tekemiseen kuulema löytyy käytettäväksi.

Terveystalon oikaistu liiketulosmarginaali on kehittynyt vakuuttavasti viimeisen vuoden aikana. Kuva: Terveystalo puolivuosiesitys

Ennusteiden valossa Terveystalon arvostus on kiinnostava

Analyytikot odottavat Terveystalon liikevaihdon vuonna 2025 pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman. Ennusteissa näkyvät Portfolioliiketoiminnot-segmentin päättyvien sopimusten negatiivinen vaikutus sekä haastava toimintaympäristö varsinkin Ruotsissa.

Oikaistun liiketuloksen osalta noin 155 miljoonan euron konsensusennuste osuu Terveystalon taloudelliseen ohjeistukseen, mutta siinä on nähtävissä selvää varovaisuutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Terveystalo on nimittäin hyvää vauhtia yltämässä 155-165 miljoonan euron tulosohjauksen keskivaiheille.

Osakekohtaisen tuloksen odotetaan sen sijaan nousevan yli 50 prosenttia edellisvuodesta 0,88 euroon. Vahvan tuloskasvun arvioidaan jatkuvan myös ensi vuonna, sillä vuoden 2026 osakekohtaisen tuloksen ennuste on tällä hetkellä 0,97 euroa.

Heinäkuun puolivälissä julkaistu puolivuosikatsaus painoi Terveystalon osakekurssin laskuun. Markkinat säikähtivät laskenutta liikevaihtoa sekä täsmennettyä taloudellista ohjeistusta, josta jätettiin pois maininta liikevaihdon kehityksestä.

Nykyisellä 10,48 euron osakekurssilla ja kuluvan vuoden ennusteella Terveystalon osakkeen P/E-luvuksi saadaan 11,9x. Ensi vuoden EPS-ennusteella luku on vain 10,8x. Arvostus on todella maltillinen vakaasti strategiaansa toteuttavalle Terveystalolle.

Tällä hetkellä analyytikot odottavat Terveystalon jakavan tilikaudelta 2025 0,66 euroa ulos osinkona. Jo tällä ennusteella osakkeen ennustettu osinkotuotto nousee korkealle 6,3 prosentin tasolle.

Osingossa on kuitenkin nousuvaraa, sillä nykyiselle strategiakaudelle Terveystalo asetti tavoitteekseen jakaa osinkoa 80 prosenttia nettotuloksestaan. Mikäli yhtiö yltää selvästi tulosohjeistukseensa, voi osakekohtainen osinko nousta jopa 0,70 euron tuntumaan.