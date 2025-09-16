Cityvarasto suunnittelee listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle

Suomalainen pienvarastoja ja niiden liitännäispalveluita tarjoava Cityvarasto kertoi tiistaina suunnittelevansa listautumismyyntiä ja -antia sekä osakkeensa listaamista First North ‑markkinapaikalle.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää Cityvaraston kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä sen strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Cityvaraston pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä.

Lisäksi yhtiö odottaa listautumisen hyödyttävän toiminnallisesti esimerkiksi rekrytoinnissa ja tekemällä Cityvarastosta vahvemman ja uskottavamman kumppanin, parantavan Cityvaraston tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä kiinteistö- ja vuokramarkkinoilla yleensä, ja siten vahvistavan Cityvaraston kilpailukykyä.

Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan Cityvaraston tiettyjen nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä ja noin 15 miljoonan euron suuruisesta osakeannista. Yhtiön nykyiset suurimmat osakkeenomistajat tulevat pysymään merkittävinä omistajina myös suunnitellun listautumisannin.

Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Cityvaraston kasvustrategian tukemiseen, sisältäen toimipisteiden hankinnat ja kehityshankkeet, yritysjärjestelyt ja muut kasvuinvestoinnit, sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Odin Kiinteistö, tietyt Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, SKAGEN Funds, Takoa Invest ja Cityvaraston hallituksen puheenjohtajan Aki Kostianderin määräysvaltayhteisö Biomerit ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään yhtiön osakkeita yhteensä 20 miljoonalla eurolla suunnitellussa annissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeannista saatavia varoja on enintään 120 miljoonaa euroa.

”Perustimme Cityvaraston 25 vuotta sitten yhdessä opiskelukaverini ja yhtiön nykyisen operatiivisen johtajan Matti Heiskasen kanssa ja olemme nyt Suomen suurin pienvarastoalan toimija toimipisteiden määrällä mitattuna”, kertoo Ville Stenroos, Cityvaraston toimitusjohtaja.

Stenroosin mukaan pienvarastointi on kansainvälisesti kasvava toimiala ja alaa tukevat vahvat trendit.

”Kaupungistuminen etenee, asunnot ja säilytystilat pienenevät ja tavarapaljous kasvaa. Kysyntää ohjaa myös hyvin yleiset, merkittävät ja suhdanteista riippumattomat elämän tapahtumat ja muutokset. Me haluamme tarjota tilaa elää.”

Cityvaraston hallituksen puheenjohtaja Aki Kostiander kertoo, että Cityvarastolla on selkeät kasvutavoitteet.

”Vahvuuksiamme ovat koko, tunnettu brändi ja selkeä kiinteistöjen muutos- ja kehitystoimintamalli ja olemme iloisia voidessamme kutsua myös muut mukaan yhteiselle matkallemme”, hän kertoo

Mikä on Cityvarasto?

Cityvarasto on vuonna 1999 perustettu suomalainen pienvarasto-, pakettiautonvuokraus- ja muuttopalvelualan yhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvaraston lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com Oy sekä muuttopalveluyhtiö Suomen Opiskelijamuutot Oy.

Cityvaraston liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: kiinteistöliiketoiminta, joka kattaa pienvarastoliiketoiminnan oheispalveluineen ja muiden tilojen vuokraamisen sekä liitännäispalvelut, jotka kattavat pakettiautonvuokraus- ja muuttopalveluliiketoiminnan.

Cityvarastolla on yhteensä 72 pienvarastotoimipistettä, joissa oli yli 13 000 vuokrattavaa pienvarastoa ympäri Suomea. Yhtiön pienvarastotoimipisteiden verkosto kattaa yhteensä 29 kaupunkia, mukaan lukien Suomen 20 suurinta kaupunkialuetta.

Pienvarastojen lisäksi yhtiö vuokraa asiakkailleen erilaisia monikäyttöisiä toimitiloja. Kiinteistöliiketoiminnassa Cityvarasto hyödyntää muutos- ja kehitystoimintamallia, joka koostuu pääosin elinkaaren loppuvaiheessa olevien kiinteistöjen hankkimisesta sekä niiden muuttamisesta ja kehittämisestä moderneiksi pienvarastotoimipisteiksi.

PakuOvelle.com on Cityvarastom kokonaan omistama pakettiautoihin erikoistunut autovuokraamo. PakuOvelle.com omistaa yhteensä yli 500 pakettiautoa, ja sillä oli noin 260 nouto- ja palautuspistettä. Nouto- ja palautuspisteitä on noin 45:llä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Opiskelijamuutot on Cityvaraston kokonaan omistama muuttopalveluyhtiö, joka toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen alueella. Opiskelijamuutot toteutti noin 2 100 muuttoa vuonna 2024.

Cityvarasto uskoo, että sen markkinajohtajuus on sen vahvuus. Yhtiöllä on myös arvionsa mukaan vahvat kasvuajurit ja hyvät kasvunäkyjät

Cityvarasto luottaa mittakaavaetuihin

Cityvaraston kasvustrategia keskittyy kiinteistöjen hallintaan ja vuokraamiseen, nykyisten kiinteistöjen muuttamiseen nykyaikaisiksi pienvarastotoimipisteiksi, uusien toimipisteiden hankkimiseen ja niiden muuttamiseen nykyaikaisiksi pienvarastotoimipisteiksi sekä pienempien pienvarastotoimijoiden hankkimiseen yritysostoin.

Strategiallaan yhtiö pyrkii ylläpitämään kannattavaa kasvua ja jatkamaan suhteellisen kannattavuuden parantamista mittakaavaetujen, kiinteistöjen käyttöasteen nostamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen avulla.

Cityvarasto hankkii liiketoimintaansa sopivia kiinteistöjä, muuttaa ne pienvarastokäyttöön sopiviksi ja pyrkii kasvattamaan näin kiinteistöjen tuottamaa kassavirtaa sekä kiinteistöomaisuutensa arvoa.

Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii kasvamaan hankkimalla muun muassa pienempiä paikallisia kilpailijoitaan yritysostojen kautta.

Cityvaraston tavoitteena on yli 12 prosentin vuosikasvu vuosina 2024-2029. Käyttökatetavoitteena on ylittää 50 prosenttia kyseisen ajanjakson kuluessa.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt osinkopolitiikan, jonka mukaisesti Cityvarasto pyrkii tuottamaan osakkeenomistajilleen parhaan mahdollisen pitkän aikavälin kokonaistuoton. Yhtiön arvion mukaan tämä saavutetaan parhaiten sijoittamalla tuotot uudelleen liiketoimintaan, jotta voidaan luoda lisäkasvua investoimalla nykyisten kiinteistöjen laajentamiseen, uusien kiinteistöjen hankintaan ja yritysostoihin.

Pitkällä aikavälillä Cityvarasto pyrkii maksamaan kasvavia vuotuisia osinkoja, kun taas lyhyellä aikavälillä osingot ovat riippuvaisia yhtiön investointitoiminnasta.

Cityvarasto arvioi konsernin liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kasvavan tilikaudella 2025 edelliseen tilikauteen verrattuna ja yhtiön johdon arvio kehityksestä on linjassa suhteessa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Tilikauden 2025 liikevaihdon Cityvarasto arvioi kasvavan 15–20 prosenttia ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 15–20 prosenttia verrattuna tilikauteen 2024.

Cityvaraston tilikauden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 18,1 prosenttia verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon. Raportoitu oikaistu käyttökate nousi viime vuodesta 18,4 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon.