Hallitus suunnittelee polttoaineiden verotuksen alentamista

Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron määrän laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin kahdessa vaiheessa 62 eurosta 51,3 euroon.

Valmisteveron alennus olisi bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille yhteensä keskimäärin 2,4 senttiä litralta.

Syyskuussa 95-oktaanisen bensiinin keskihinta Suomessa oli noin 1,80 euroa/litra ja dieselin noin 1,70 euroa/litra. Siten valmisteveron alennus alentaisi bensiinin hintaa noin 1,5 prosenttia ja dieselin hintaa noin 1,4 prosenttia, mikäli valmisteveron alennus menee täysimääräisesti jälleenmyyntihintoihin.

Valmistevero on välillinen vero, joka kohdistuu tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön, kuten alkoholiin, tupakkatuotteisiin, polttoaineisiin, sähköön sekä juomapakkauksiin ja virvoitusjuomiin. Veron maksaa tyypillisesti tuotteen valmistaja, tuottaja tai maahantuoja, mutta käytännössä vero siirtyy lopulta kuluttajan maksettavaksi tuotteen hinnassa.

Muutoksilla toteutettaisiin liikennepolttoaineiden valmisteveron hiilidioksidikomponentin alennus hallitusohjelman mukaisesti. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa.

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmakirjauksen mukaan kotitalouksien ostovoimaa vahvistetaan keventämällä työn ja liikkumisen verotusta. Tällä hallituksen esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman veropolitiikan linjaa koskevan liitteen mukainen liikennepolttoaineiden hiilidioksidiverokomponentin keventäminen yhteensä 100 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027.

Muutos laskisi valtion energiaverotuloja noin 50 miljoonaa euroa vuoden 2026 tasolla ja 96 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasolla.

Ehdotus liittyy valtion vuoden 2026 talousarvioesitykseen. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lainmuutoksesta.

Tilastokeskuksen mukaan polttonesteiden, sähkön ja puupelletin hinnat laskivat vuoden 2025 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2024 ⁠vastaavaan ajankohtaan.

Kesäkuussa 2025 bensiinin kuluttajahinta laski 7,0 prosenttia, dieselin samoin 7,0 prosenttia ja kevyen polttoöljyn 12 prosenttia verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.

Bensiinin ja dieselin hintojen lasku selittyy ennen kaikkea globaalin raakaöljyn hinnan laskulla. Epävarmuus maailmantaloudessa, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppapoliittiset neuvottelut sekä Yhdysvaltain presidentin tariffiuhittelu, ovat vaikuttaneet öljyn kysynnän vähenemiseen ja siten sen hinnan laskuun.