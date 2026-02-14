Rahastosijoittajat kääntävät selkänsä Yhdysvalloille

Kansainväliset sijoittajat siirtävät pääomiaan pois yhdysvaltalaisista osakkeista vauhdilla, jota ei ole nähty vuosiin. Bank of American päästrategisti Michael Hartnett kutsuu ilmiötä ”kaikki muu paitsi dollari” -kaupankäynniksi.

Hänen mukaansa yhdysvaltalaisten osakkeiden korkeat arvostustasot ja dollarin heikentyminen ohjaavat pääomia Eurooppaan, Aasiaan ja kehittyville markkinoille.

Harnettin helmikuun 13. päivänä julkaiseman katsauksen mukaan Eurooppaan, Japaniin ja muihin kansainvälisiin kehittyneisiin markkinoihin keskittyvät osakerahastot ovat keränneet alkuvuonna 104 miljardia dollaria uutta pääomaa. Yhdysvaltoihin keskittyviin rahastoihin on samana aikana virrannut vain 25 miljardia.

Ero on huomattava ja kertoo institutionaalisten sijoittajien perustavanlaatuisesta uudelleenarvioinnista.

”Trumpin hallinnon ’anna palaa’ -politiikka tarkoittaa uusia ’kaikki muu paitsi dollari’ -kauppoja, joissa Yhdysvaltain poikkeuksellisuus on kääntymässä globaaliksi uudelleentasapainotukseksi”, Hartnett toteaa markkinakommentissaan. Hänen mukaansa trendi hyödyttää erityisesti kansainvälisiä osakkeita ja kehittyvien markkinoiden raaka-ainetuottajia.

Helmikuun 11. päivänä päättyneellä viikolla eurooppalaiset osakerahastot keräsivät 17,5 miljardia dollaria uutta pääomaa. Se oli suurin viikoittainen nettomerkintä sitten vuoden 2022.

Aasialaiset rahastot vetivät samalla viikolla puoleensa noin 6,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain osakerahastoista puolestaan vedettiin pois 1,4 miljardia dollaria.

Tuottokuilu levenee

Yhdysvaltain ja muun maailman osakemarkkinoiden välinen tuottoero on kääntynyt päälaelleen.

MSCI ACWI ex-US -indeksi, joka mittaa maailman osakemarkkinoiden kehitystä ilman Yhdysvaltoja, on tuottanut vuoden 2024 lopusta noin 33 prosenttia. S&P 500 -indeksi on samalla aikavälillä noussut vain 16–18 prosenttia.

Vuonna 2025 kansainväliset osakkeet tuottivat Yhdysvaltain markkinoita paremmin ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Rahastoyhtiö Fidelityn mukaan yhdysvaltalaiset osakkeet jäivät kansainvälisistä osakkeista jälkeen kaksinumeroisella prosenttiluvulla.

Alkuvuosi 2026 on jatkanut samaa kaavaa.

Esimerkiksi Etelä-Korean KOSPI-indeksi on noussut vuoden alusta 24 prosenttia, kun S&P 500 on edennyt vaivaiset puolitoista prosenttia. Euroopan STOXX 600 -indeksi päihitti nekin molemmat vuoden 2025 aikana.

Euroopan suhteellisen pieni teknologiasektorin paino on suojannut mantereelta markkinoita Yhdysvaltain teknologiaosakkeiden myyntipaineelta.

Lontoon FTSE 100 -indeksi on noussut vuoden alusta neljä prosenttia, kun teknologiapainotteinen Nasdaq on samalla aikavälillä laskenut lähes kolme prosenttia.

Dollarin heikkeneminen vauhdittaa siirtymää

Yhdysvaltain dollarin laaja-alainen heikkeneminen on yksi keskeinen pääomien uudelleenallokoinnin ajuri. Dollari-indeksi DXY laski vuonna 2025 noin 9,4 prosenttia, mikä oli suurin vuotuinen pudotus yli 50 vuoteen.

Helmikuun puolivälissä 2026 indeksi liikkui noin 97 pisteen tuntumassa eli neljän vuoden pohjilla.

Jättipankki Morgan Stanleyn arvion mukaan dollari voi heiketä vielä kymmenen prosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä. Heikkenemistä ruokkivat Yhdysvaltain hidastuva talouskasvu, kauppapolitiikan epävarmuus ja odotetut Fedin koronlaskut.

Ulkomaisten sijoittajien yhdysvaltalaiset omistukset ovat ennätystasolla. Modern Diplomacyn mukaan kansainväliset sijoittajat omistavat yhdysvaltalaisia varoja yhteensä 69 biljoonan dollarin arvosta.

Jo pienikin uudelleenallokointi tässä mittakaavassa voi vaikuttaa merkittävästi markkinoihin.

S&P 500:n arvostus huolettaa strategisteja

Sijoitusstrategistit kehottavat asiakkaitaan lisäämään hajautusta Yhdysvaltain ulkopuolelle. Bank of American strategisti Savita Subramanian varoitti tammikuussa, että S&P 500 -indeksin arvostus on koholla 18:ssa hänen seuraamastaan 20 mittarista.

”Sitä ei voi peitellä: S&P 500 on kallis”, Subramanian toteaa.

S&P 500 hinnoitellaan tällä hetkellä P/E-kertoimella 22x laskettuna 12 kuukauden ennustetuilla tuloksilla. Euroopan STOXX 600 -indeksin vastaava luku on vain noin 14x. Eurooppalaisista osakkeista saa jokaisella sijoitetulla eurolla enemmän tulosta kuin yhdysvaltalaisista.

Kuitenkin Lazardin päästrategisti Ronald Temple kirjoitti vuoden 2026 katsauksessaan, että muiden maiden osakkeiden arvostukset ovat merkittävästi matalampia kuin Yhdysvaltain, mikä tarkoittaa myös vaatimattomampia tuloskasvuodotuksia.

Hänen mukaansa sijoittajat hakevat yhä enemmän Yhdysvaltain ulkopuolelta hajautusta, arvostusriskin pienentämistä ja suojaa dollaririskiltä.

Cambridge Associates suositteli vuodelle 2026 lievää ylipainotusta kansainvälisiin osakkeisiin suhteessa yhdysvaltalaisiin. Perusteluina olivat houkuttelevat suhteelliset arvostustasot, parantuvat alueelliset kasvuajurit ja Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kasvava keskittyminen muutamaan suuryhtiöön.

Euroopassa ja Aasiassa riittää vetovoimaa

Euroopan houkuttelevuutta tukevat useat rakenteelliset tekijät. Euroopan keskuspankki on laskenut ohjauskorkoa aggressiivisesti, yhteensä 2,35 prosenttiyksikköä kesäkuusta 2024 kesäkuuhun 2025.

Korkoleikkausten vaikutukset näkyvät taloudessa tyypillisesti viiveellä, ja monet odottavat niiden piristävän Euroopan taloutta vuoden 2026 aikana.

Lisäksi EU:n suurin talous Saksa on käynnistänyt yli kolmeen vuosikymmeneen suurimman finanssipoliittisen elvytyspaketin.

Eurooppalaiset pankkiosakkeet ovat tuottaneet Wall Streetin verrokkejaan paremmin, ja niiden arvostus on edelleen maltillinen noin 9–10 kertaa tulokseen nähden.

Aasiassa Kiina ja Japani tarjoavat molemmat kiinnostavia mahdollisuuksia.

Japanissa yritysten rakennemuutos on edennyt merkittävästi, ja yhtiöt ovat lisänneet omien osakkeiden takaisinostoja ja osingonmaksuja. Goldman Sachs nosti helmikuussa kehittyvien markkinoiden tuottoennustettaan ja odottaa 12–14 prosentin dollarimääräistä tuottoa MSCI Emerging Markets -indeksille.

Kysymys ei kuitenkaan ole Yhdysvalloista luopumisesta kokonaan. Kyse on pikemminkin pääomien uudelleenallokoinnista maailmassa, jossa yksikään markkina ei enää dominoi yksin.

FTSE Russellin helmikuun katsauksen mukaan globaaleilta osakemarkkinoilta puuttuu tällä hetkellä selkeä johtaja, mikä korostaa laajan hajautuksen merkitystä.

