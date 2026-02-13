Yhdysvaltain suurimman kryptopörssin nettotappio kasvoi lähes 700 miljoonaan dollariin, mutta yhtiön johto vakuuttaa liiketoiminnan olevan vahvemmalla pohjalla kuin koskaan.

Coinbase Globalin toimitusjohtaja Brian Armstrong pyrki hälventämään sijoittajien huolia yhtiön tuloskatsauksessa torstaina. Kryptomarkkinat ovat syöksyneet jyrkästi lokakuun huipputasoilta, ja Washingtonissa alan sääntelylainsäädännön eteneminen on joutunut vastatuuleen.

”Olemme Coinbasessa käyneet läpi tällaisia syklejä monta kertaa, ja kryptojen käyttöönotto jatkaa kasvuaan. Sääntelyn selkiytyminen häämöttää horisontissa, ja olen luottavaisempi kuin koskaan”, Armstrong totesi tuloskonferenssissa.

Yhtiön vuoden 2025 viimeisen neljänneksen nettotappio kipusi 667 miljoonaan dollariin. Se oli lähes yksinomaan seurausta 718 miljoonan dollarin kirjanpidollisesta tappiosta yhtiön omissa kryptosijoituksissa. Kyseessä oli Coinbasen historian toiseksi heikoin neljännestulos.

Kryptosijoitusten arvonmuutokset pois lukien yhtiön oikaistu käyttökate oli 566 miljoonaa dollaria. Lukema jäi 89 miljoonaa dollaria Wall Streetin ennusteista ja putosi 56 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto oli 1,78 miljardia dollaria, mikä sekin alitti analyytikoiden odotukset.

Silti osake oli tulospäivän jälkeen perjantaina yli 17 prosentin nousussa noin kello 20.30 Suomen aikaa.

Kryptomyrsky iski rajusti

Bitcoinin hinta on pudonnut lokakuun ennätyksestään yli 126 000 dollarista noin 66 000 dollarin tuntumaan. Lasku on ollut lähes 50 prosenttia. CoinMarketCapin datan mukaan kryptovarojen yhteenlaskettu markkina-arvo on supistunut samana aikana noin kahdella biljoonalla dollarilla.

Coinbasen osake on kärsinyt markkinamyllerryksestä vielä bitcoiniakin enemmän. Kurssi on pudonnut kuudessa kuukaudessa lähes 50 prosenttia.

Kaupankäyntivolyymit Coinbasen alustalla romahtivat neljännellä vuosineljänneksellä 215 miljardiin dollariin. Pudotus oli 51 prosenttia edellisvuoden 439 miljardista. Yhtiön tärkein tulonlähde, yksityissijoittajien kaupankäyntipalkkiot, supistuivat yli 45 prosenttia ja jäivät 41 miljoonaa dollaria analyytikoiden arvioista.

Fundstratin digiomaisuuserien johtaja Sean Farrell kuvasi tilannetta osuvasti: ”Krypto on nyt ei-kenenkään-maalla.”

Liiketoiminta monipuolistuu

Armstrong muistutti analyytikoita yhtiön edistysaskeleista tulorakenteen monipuolistamisessa. Coinbase on pyrkinyt pitkään vähentämään riippuvuuttaan kryptohintojen heilahteluista.

Joulukuussa yhtiö lanseerasi niin sanotun Everything Exchange -konseptin, joka toi alustalle osakkeiden, tokenoitujen osakkeiden, futuurien ja ennustemarkkinasopimusten kaupankäynnin. Lisäksi yhtiö toteutti elokuussa kryptoalan historian suurimman yrityskaupan ostamalla Dubaissa toimivan johdannaispörssi Deributin 2,9 miljardilla dollarilla.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong.

”Meillä on nyt 12 tuotetta, joiden vuositasoinen liikevaihto ylittää 100 miljoonaa dollaria”, Armstrong kertoi.

Koko vuoden 2025 liikevaihto nousi 7,2 miljardiin dollariin. Yhtiö on saavuttanut positiivisen oikaistun käyttökatteen 12 peräkkäisellä neljänneksellä.

Talousjohtaja Alesia Haas totesi tuloskonferenssissa, että yhtiö ”ostaa dippiä” ja viittasi 1,7 miljardin dollarin omien osakkeiden takaisinostoihin viimeisen vuoden aikana.

Washingtonin vääntö varjostaa

Coinbasen poliittinen painoarvo Washingtonissa on kasvanut merkittävästi. Armstrong otti tammikuussa julkisesti kantaa senaatin valmistelemaa niin sanottua Clarity Act -lakia vastaan ja ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että Coinbase ei voi tukea lakiesitystä nykymuodossaan.

Kiistan ytimessä on kysymys siitä, saako kryptoyhtiöiden tarjota asiakkailleen tuottoa stablecoin-omistuksista. Pankkisektori vastustaa tätä voimakkaasti ja pelkää talletusten valumista kryptopuolelle.

Coinbaselle stablecoin-tuotot ovat tärkeä tulonlähde, ja yhtiö raportoi pelkästään kolmannella vuosineljänneksellä 355 miljoonan dollarin stablecoin-tulot.

Armstrongin kannanotto johti siihen, että senaatin pankkikomitea perui suunnitellun äänestyksen lakiesityksestä tammikuun puolivälissä. Tempaus on herättänyt kritiikkiä suurpankkien johtajissa.

Valtiovarainministeri Scott Bessent syytti Coinbasea lainsäädännön jarruttamisesta ja kehotti kaikkia osapuolia löytämään kompromissin pikaisesti.

Valkoinen talo on pyrkinyt sovittelemaan kryptoyritysten ja pankkien välistä kiistaa, mutta helmikuun neuvottelut eivät tuottaneet läpimurtoa. Pankkien edustajat vaativat neuvotteluissa stablecoin-tuottojen täyskieltoa, mikä on kaukana kryptoteollisuuden kannasta.

Armstrong sanoi tuloskonferenssissa olevansa optimistinen lainsäädännön etenemisestä lähikuukausina. Hän lisäsi ironisesti, että mikäli stablecoin-kiistaa ei ratkaista Coinbasen eduksi, se saattaisi itse asiassa parantaa yhtiön kannattavuutta.

Kryptotalven kesto on arvoitus

Markkinoiden laskusuhdanne on herättänyt laajempaa keskustelua siitä, onko kyseessä täysimittainen kryptotalvi vai väliaikainen korjausliike. Bitwise Asset Managementin sijoitusjohtaja Matt Hougan on kuvannut tilannetta vuoden 2022 kaltaiseksi kryptotalveksi, joka sai alkunsa jo tammikuussa 2025.

Analyytikkojen hintaennusteet bitcoinille vuodelle 2026 vaihtelevat rajusti 40 000 dollarista yli 200 000 dollariin. Standard Chartered laski joulukuussa ennustettaan 300 000 dollarista 150 000 dollariin.

Myös bitcoinin ETF-rahastoista on virrannut pääomia ulos. CoinSharesin mukaan digiomaisuuserien sijoitustuotteista vedettiin helmikuun alussa pääomia pois 1,7 miljardia dollaria kahdessa viikossa.

Armstrong on kuitenkin tottunut myrskyihin.

Hän muistutti sijoittajia siitä, että Coinbase on hyötynyt aiemmista laskusuhdanteista ja vahvistunut niiden jälkeen.

”Jokaisessa markkinassa on mahdollisuuksia, olipa suunta ylös tai alas”, Armstrong sanoi.