Coinbase on nopeasti monipuolistanut liiketoimintaansa. Pankki nosti Coinbasen osakkeen tavoitehintaa poikkeuksellisen reippaasti.

Tähtianalyytikko: Coinbase on kryptojen Amazon

Kuva: Ivan Radic

Bernstein-pankin analyytikko Gautam Chhugani, joka luokitellaan analyytikkoja rankkaavalla TipRanks-sivustolla täyden viiden tähden analyytikoksi, on nostanut kryptoalusta Coinbasen osakkeen tavoitehintaa poikkeuksellisen paljon.

Tavoitehinta nousi peräti 510 dollariin aiemmasta 310 dollarista. Tavoitehinta on Wall Streetin korkein Coinbaselle.

”Coinbase on kaikkein väärinymmärretyin yhtiö koko kryptosektorin seurannassamme”, Chhugani kirjoittaa asiakkailleen osoittamassaan muistiossa.

Analyytikon mukaan kryptovaluutta-alusta Coinbase on ”kryptojen finanssipalveluiden Amazon”.

Coinbasen osake nousi voimakkaasti tämän positiivisen analyysin siivittämänä. Tällä hetkellä osakkeen kurssi on noussut jo yli 360 dollarin, joten osake puhkaisi aiemman ennätyksen marraskuulta 2021.

Coinbase on yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi ja digitaalisten varojen palveluyhtiö, joka tarjoaa alustan kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin ja etherin, ostamiseen, myymiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen. Yhtiö on yksi alan suurimmista ja tunnetuimmista toimijoista, ja sen palveluita käyttää sekä yksityissijoittajia että institutionaalisia asiakkaita ympäri maailmaa.

Coinbase on ollut keskeisessä roolissa kryptomarkkinoiden kehityksessä, sillä se on tuonut digitaalisten varojen kaupankäynnin helpoksi ja turvalliseksi laajalle yleisölle. Yhtiö toimii tiukasti säädellyssä ympäristössä ja on listattu myös Yhdysvaltain pörssissä, mikä lisää sen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Coinbasen palveluvalikoima kattaa perinteisen kaupankäynnin lisäksi muun muassa staking-palvelut, stablecoinien hallinnan ja institutionaaliset säilytysratkaisut, mikä tekee siitä keskeisen sillan perinteisen rahoitusmaailman ja kryptotalouden välillä.

Coinbase on paljon enemmän kuin kryptopörssi

Bernstainan analyytikon vertaus kryptojen Amazonista perustuu Coinbasen nahanluontiin yksinkertaisesta kaupankäyntipörssistä monipuoliseksi finanssijätiksi. Samalla tavalla kuin Amazon kasvoi verkkokirjakaupasta maailmanlaajuiseksi verkkokaupan ja pilvipalvelujen jättiläiseksi, Coinbase on laajentanut palveluvalikoimaansa huomattavasti.

Nykyään yhtiö tarjoaa palveluita vähittäis- ja instituutiokaupasta säilytyspalveluihin, steikkaukseen, stablecoineihin, johdannaisiin ja lohkoketjuinfrastruktuuriin – erityisesti oman Ethereum Layer 2 -verkostonsa, Basen, kautta.

Bernsteinin tuore analyysi ja Coinbasen tavoitehinnan nosto korostavat tätä muutosta.

Perusteluina pankin korkealle tavoitehinnalle ovat muun muassa Coinbasen vahvistuva kasvu kaupankäynnin ulkopuolisissa tulonlähteissä, kuten steikkauksessa, stablecoineissa ja lohkoketjupalveluissa. Myös Coinbasen johdannaisliiketoiminta, erityisesti perpetual-futuurit, on kasvanut merkittävästi.

Yhtiön asema suurimpana yhdysvaltalaisten Bitcoin-ETF:ien säilyttäjänä ja Circle-yhtiön USDC-stablecoinin suurimpana jakelijana vahvistaa Coinbasen asemaa krypton universaalina pankkina.

Taloudelliset tulokset tukevat tätä näkemystä. Coinbase raportoi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kahden miljardin dollarin liikevaihdon. Kaupankäynnin ulkopuoliset tulot muodostivat 42 prosenttia koko liikevaihdosta vuonna 2024, kun osuus oli vain 14 prosenttia vuonna 2020.

Coinbase rakentaa vallihautaa kilpailijoita vastaan

Yhtiön Ethereumin päällä toimiva Base-lohkoketjuverkko isännöi jo merkittäviä tokenisaatiopilotteja ja tuottaa korkeakatteista liikevaihtoa – aivan kuten Amazon Web Services (AWS) nousi Amazonin tuloskoneeksi.

Vaikka osa Wall Streetistä suhtautuu edelleen epäilevästi, Coinbasen markkinaosuus on pysynyt vahvana kilpailun kiristyessäkin. Perinteiset välittäjät ovat vasta astumassa kryptomarkkinoille, ja Bernsteinin mukaan heiltä kestää vielä kuukausia ennen kuin he pystyvät tarjoamaan Coinbasen laajuista tuotevalikoimaa. Se on huomattava etu nopeasti kehittyvillä digitaalisilla markkinoilla.

Myös sääntely-ympäristön selkeytyminen tukee yhtiön asemaa. GENIUS-lain ja odotetun CLARITY-lain läpimeno Yhdysvalloissa tuo vakaamman sääntelypohjan, mikä hyödyttää sääntöjä noudattavia ja vakiintuneita toimijoita kuten Coinbasea.

Yhtiön kansainvälinen laajentuminen, esimerkiksi EU:n MiCA-sääntelyn mukainen toimilupa, vahvistaa sen asemaa globaalina johtajana.

Coinbasen kilpailuetu perustuu erityisesti sen vahvaan turvallisuusinfrastruktuuriin ja tiukkaan sääntelyn noudattamiseen, mikä erottaa sen monista globaaleista kilpailijoista. Nämä tekijät antavat Coinbaselle rakenteellisen edun, sillä yhtiöön luotetaan enemmän kuin vähemmän säänneltyihin toimijoihin, ja sen brändi on vahva etenkin Yhdysvaltain markkinoilla.

Coinbase hallitsee suurinta varallisuusmassaa kryptopörsseistä, mikä mahdollistaa institutionaalisten sijoittajien vaatimien likviditeetin ja tehokkaan hinnoittelun. Lisäksi yhtiö on investoinut merkittävästi kyberturvallisuuteen ja ylläpitää korkeaa kylmäsäilytysastetta (98 prosenttia varoista), mikä on selvästi alan keskiarvoa korkeampi. Kylmäsäilytys tarkoittaa kryptovaluuttojen säilyttämistä offline-tilassa, eli laitteissa, jotka eivät ole yhteydessä internetiin.