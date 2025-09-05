Analyytikot uskovat tähän ruotsalaisyhtiöön kuin kallioon

Ruotsalaisen Verve Groupin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Tukholman ja Frankfurtin pörsseissä. Osakkeissa on kova nousupotentiaali, jos on uskominen analyytikoiden konsensuksen mukaista tavoitehintaa.

Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta osakkeelle on 4,35 euroa, kun tämän hetken kurssinoteeraus on 2,0 euroa.

Nousupotentiaali on siis tavoitehinnalla mitattuna 119 prosenttia.

Myös analyytikoiden suositukset ovat Vervelle suosiolliset. 11 yhtiötä seuraavasta analyytikosta kymmenen antaa osakkeelle ostosuosituksen, ja yhden analyytikon suositus on pidä.

Verve on nopeasti kasvava digitaalisen median yhtiö, joka erikoistuu mainonnan ohjelmistoratkaisuihin. Yhtiö hyödyntää tekoälyä parantaakseen mainonnan tuloksellisuutta ja yksityisyydensuojaa. Verve yhdistää alustansa avulla mainostajia ja julkaisijoita globaalisti, mahdollistaen digitaalisten mainosten tehokkaan ostamisen ja myynnin, ja rakentaa arvoa omien sisältöjensä ja datansa avulla.

Verve toimii useilla eri kanavilla, kuten mobiilissa, verkossa, älytelevisioissa sekä digitaalisissa ulkomainosympäristöissä tarjoten asiakkailleen laajat mahdollisuudet kohdentaa viestinsä datavetoisesti ja vastuullisesti.

Yhtiön kasvu perustuu ennen kaikkea asiakaskunnan orgaaniseen laajentumiseen, innovaatioihin tekoälypohjaisessa ja yksityisyyttä korostavassa mainonnassa sekä jatkuvaan teknologia-alustan kehittämiseen.

Verve panostaa vahvasti mainosten kohdennukseen ja datan hyödyntämiseen, mikä mahdollistaa mainostajille näkyviä tuloksia muuttuvassa ja säännellyssä digimainosympäristössä.

Yritysostot, kuten Jun Groupin integraatio, ovat laajentaneet Verve Groupin tuotevalikoimaa ja synnyttäneet merkittäviä synergioita. Yhtiön siirtyminen yhtenäiseen teknologia-alustaan on mahdollistanut prosessien virtaviivaistamisen ja suorituskyvyn parantamisen, tukien vahvaa orgaanista kasvua haastavissakin markkinatilanteissa.

Missä piilee Verven kilpailuetu?

Yhtiön kilpailuedut rakentuvat vahvaan asemaan yksityisyyttä korostavassa adtechissä, kykyyn hyödyntää laajasti dataa sekä tehokkaaseen ja yhtenäiseen alustaan, joka mahdollistaa korkean asiakasuskollisuuden ja skaalautumisen.

Adtech tarkoittaa digitaalisen mainonnan teknologioita ja ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla mainokset voidaan kohdentaa, toimittaa ja mitata digitaalisissa kanavissa entistä tehokkaammin. Se kattaa esimerkiksi ohjelmallisen mainonnan, jossa mainostilan ostaminen ja myyminen tapahtuu automaattisesti reaaliajassa algoritmien ja suuren datamäärän pohjalta.

Adtechin avulla mainostajat voivat tavoittaa haluamansa yleisöt tarkasti muun muassa demografisten tietojen, selauskäyttäytymisen ja sijainnin perusteella. Teknologiaan kuuluvat myös työkalut kampanjoiden optimointiin ja tulosten mittaamiseen, mikä mahdollistaa budjetin tehokkaan käytön ja paremmat markkinointitulokset nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Verge Groupin toteutunut oikaistu EBITDA ja EBITDA-marginaali. Sinisellä konsensusennusteet. Kuva: Verve Group.

Verve erottautuu kilpailijoista myös monikanavaisella ja koko teknisen ratkaisun hallinnan lähestymistavalla, jossa mainostajien ja julkaisijoiden välinen suora yhteys vähentää välikäsiä ja lisää prosessien läpinäkyvyyttä sekä arvoa koko verkostolle.

Verve Groupin liikevaihto kasvoi vuosina 2020–2024 erittäin voimakkaasti: vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 160 miljoonaa euroa ja se nousi vuoteen 2024 mennessä 437 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kasvu perustui vahvaan orgaaniseen kehitykseen sekä merkittäviin yritysostoihin.

Tulos sakkasi toisella vuosineljänneksellä

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 106 miljoonaa euroa. Tulos jäi kuitenkin heikoksi odotuksiin nähden: oikaistu käyttökate oli 29,5 miljoonaa. Oikaistu liikevoitto jäi 23 miljoonaan euroon, kun konsensusodotus oli 29 miljoonaa euroa.

Yhtiö laski koko vuoden liikevaihto- ja kannattavuusohjeistustaan johtuen alustan migraation aiheuttamista haasteista ja valuuttakurssimuutoksista.

Suurin haaste kohdistui Supply Side Platform (SSP) -segmenttiin. Yhtiö arvioi, että negatiivinen alustanmuutos vaikutti toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon noin 34 miljoonalla eurolla ja käyttökatteeseen noin 19 miljoonalla eurolla.

SSP tarkoittaa teknologia-alustaa, jonka avulla digitaaliset julkaisijat, kuten mediasivustot ja sovelluskehittäjät, voivat hallinnoida mainospaikkansa inventaaria, tarjota nämä automaattiseen myyntiin mainosverkostoille ja maksimoida mainostuloja digitaalisesta mediasta. SSP toimii siten digitaalisen mainonnan markkinapaikkana, jossa mainospaikkojen tarjoajat kohtaavat mainostajat ohjelmallisen kaupankäynnin kautta.

Kuitenkin Demand Side (DSP) -liiketoiminnassa yhtiö kirjasi 82 prosentin kasvua ja asiakasmäärä sekä asiakasbudjetit nousivat edelleen.

Tekniset ongelmat riesana

Toisella vuosineljänneksellä Verve Groupin SSP-alustan siirto yhteen yhtenäiseen järjestelmään aiheutti merkittäviä teknisiä ongelmia, kuten palvelinkuormitusongelmia, katkoja mainoshuutokaupoissa ja synkronointivirheitä tekoälypohjaisessa järjestelmässä.

Näiden vuoksi julkaisijoiden ja asiakkaiden käyttöönotto viivästyi, yhtiö menetti tuloja sekä osa tuloista siirtyi seuraaville vuosineljänneksille.

Vaikka tekniset ongelmat saatiin pääosin korjattua heinäkuussa 2025, asiakkaiden palauttaminen ja normaaliin kasvuun palaaminen vie aikaa, eikä yhtiö odota saavansa menetyksiä täysin takaisin tämän vuoden aikana.

Yhtiön onneksi asiakaspysyvyys on silti pysynyt korkeana.

Sijoittajat joutuvat nyt puntaroimaan, aiheuttivatko nämä ongelmat vain väliaikaisen kuprun yhtiön kasvunäkymiin, vai lisäävätkö ne epävarmuutta yhtiön alustaa kohtaan.

Viimeaikaisista vaikeuksista huolimatta Verve Groupilta odotetaan kovaa kasvua tulevina vuosina.

Analyytikoiden konsensusennuste oikaistulle liikevoitolle ensi vuonna on 134 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden ennuste on 111 miljoonaa euroa ja viime vuoden toteuma oli vain 25 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 konsensusennuste ennuste on jo 156 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden konsensusennusteella yhtiön EV/EBIT-kerroin on vain 6,8x, mikä on kasvuyhtiölle alhainen lukema. Viime vuonna kerroin oli 10,4x.