USA:n työmarkkinoiden yllätysjäähtyminen antaa Fedille perusteita koronlaskuille

Yhdysvaltain osakkeet osakkeet ottivat perjantaina takapakkia ennätysluvuista, kun sijoittajat reagoivat Yhdysvaltojen synkkään työpaikkaraporttiin. Työllisyysraportti herätti uusia huolia talouden heikentymisestä ja samanaikaisesti vahvisti odotuksia Fedin korkojen laskusta.

Pettymys työllisyysdatan suhteen merkitsi markkinoille käännekohtaa — talouden kasvunäkymiin liittyvät pelot syrjäyttivät innon edullisemmasta rahasta.

Elokuun työpaikkaraportti palautti sijoittajat maan pinnalle. USA loi viime kuussa vain 22 000 työpaikkaa, mikä olii selvästi vähemmän kuin ekonomistien odottamat 75 000. Vain yksi Bloombergin ekonomistikyselyn kahdeksastakymmenestä vastaajasta odotti tätä heikompaa kehitystä.

Työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten lokakuun 2021.

Ehkä huolestuttavinta on, että tarkistetut luvut osoittavat maailman suurimman talouden menettäneen 13 000 työpaikkaa kesäkuussa, mikä oli ensimmäinen kuukausittainen pudotus sitten joulukuun 2020.

Yhdysvaltojen työmarkkinoiden jäähtyminen antaa Fedille perusteita koronlaskuille

Bank of American ekonomistien mukaan ”Elokuun työpaikkaraportti pitäisi vahvistaa Fedin ajattelun muutoksen: huoli inflaatiosta vaihtuu huomion kiinnittämiseen työmarkkinoiden heikkouteen”. Wall Street -yhtiö päivitti ennusteensa odottaen 0,25 prosenttiyksikön koronlaskuja sekä syyskuussa että joulukuussa, ja ennustaa Fedin ohjauskoron olevan 3,00–3,25 prosenttia ensi vuoden lopussa.

OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi, että kauppasodan ruokkima epävarmuus ja kasvun hidastuminen ovat selvästi alkanut välittyä yritysten palkkaushaluihin. Työpaikkoja syntyi Yhdysvalloissa selvemmin vain opetukseen ja terveydenhuoltoon (+46 000), mutta muuten kehitys oli laajasti heikkoa.

”Esimerkiksi rahoituksessa, teknologia-alalla, rakentamisessa ja teollisuudessa työpaikat kääntyivät laskuun alleviivaten työmarkkinoiden laaja-alaista pehmenemistä”; Hännikäinen toteaa.

Ekonomistin muaan myös palkkakehitys osoitti selvää rauhoittumista, mutta palkat nousevat edelleen kuluttajahintojen nopeammin.

Myös Hännikäinen uskoo työllisyysraportin vahvistavan odotusta koronlaskuista.

”Elokuun työllisyysraportti siis vahvisti aiemman heinäkuun työllisyysraportin viestiä luoden paineita Fedin koronlaskuja kohtaan. Fedin jäsenistö on vihjannut antavansa jatkossa enemmän painoarvoa työmarkkinatilanteelle ja olevansa jossain määrin valmiit katsomaan läpi sormien tuontitullien aiheuttamia hintapaineita.”

Lunta tupaan! ❄️USA:n työmarkkinoilta lisää heikkenemismerkkejä, kun elokuun työpaikkakertymä vain 22t. Ekonomistikyselyssä 1/80 vastaajaa odotti tätä heikompaa kehitystä. Työmarkkinat pakottavat Fedin syyskuussa koronlaskuun 📉#Fed pic.twitter.com/jr6teCYXh9 — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) September 5, 2025

OP pitää Fed-näkemyksensä ennallaan ja odottaa keskuspankin laskevan ohjauskorkoa asteittain syksyn aikana.

”Odotamme 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua syyskuun korkokokouksessa ja vastaavaa laskua myös joulukuussa. Korkomarkkinat hinnoittelevat syyskuun koronlaskun lähes 100 prosenttisesti ja vuoden loppuun yhteensä 0,6 prosenttiyksikön verran koronlaskuja”. Hännikäinen toteaa.

Työllisyysraportista ennakoitiin selvempää markkina-ajuria ja varsinkin korko- ja valuuttamarkkinat reagoivat reippaasti tuoreisiin työllisyyslukuihin.

”USD-korot ja dollari niiasivat terävästi ensireaktiona markkinoiden hinnoitellessa Fedille aiempaa selvempiä koronlaskuja. Yhdysvaltojen osakefutuurit saivat hieman lisäpuhtia työmarkkinaluvuista, vaikka työllisyyskehityksen hidastuminen varjostaa maan kasvunäkymää”, Hännikäinen kertoo.