Yhdysvaltain senaatti hyväksyi historiallisen lakiesityksen dollaripohjaisten stablecoinien sääntelystä

Yhdysvaltain senaatti on ottanut historiallisen askeleen kryptovaluuttojen sääntelyssä hyväksymällä GENIUS Act -nimisen lakiesityksen, joka luo ensimmäisen liittovaltiotason sääntelykehyksen dollaripohjaisille stablecoineille.

Tiistaina äänin 68–30 läpimennyt lakiesitys on merkittävä virstanpylväs kryptoteollisuudelle, joka on pitkään kaivannut selkeämpää sääntelyä ja virallista asemaa Washingtonissa.

”Vuosi sitten olisin pitänyt tätä korkeintaan kuumehoureisena unena. Miettikää hetki, kuinka pitkälle olemme päässeet”, kryptopalvelu Coinbasen lakiasiainjohtaja Paul Grewal toteaa viestipalvelu X:ssä:

GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) asettaa kattavat standardit stablecoineille, eli Yhdysvaltain dollariin sidotuille digitaalisille tokeneille, joista on tullut koko kryptomarkkinan peruspilari.

Laki määrittelee vaatimukset täysimääräiselle reservivakuudelle, kuukausittaisille tilintarkastuksille ja tiukalle rahanpesun vastaiselle valvonnalle. Lisäksi se antaa liittovaltion viranomaisille – kuten valtiovarainministeriölle, keskuspankille ja pankkivalvontaviranomaisille – valtuudet valvoa stablecoinien liikkeellelaskijoita ja panna sääntöjä täytäntöön.

Yksi lakiesityksen keskeisistä piirteistä on mahdollisuus laajentaa stablecoinien liikkeellelaskijoiden joukkoa: pankkien ja fintech-yritysten lisäksi myös suuret vähittäiskauppiaat voisivat laskea liikkeelle omia stablecoinejaan, kunhan ne täyttävät sääntelyvaatimukset. Laki antaa stablecoinien haltijoille myös erityisaseman mahdollisissa konkurssitilanteissa, jolloin heidän saatavansa maksetaan ennen muita velkojia.

Lisäksi lakiesitys rajoittaa muiden kuin finanssialan pörssiyhtiöiden, kuten suurten teknologiayhtiöiden, mahdollisuutta laskea stablecoineja liikkeelle, elleivät ne täytä tiukkoja riskienhallinta- ja tietosuojakriteerejä.

Mitä uusi laki merkitsee?

Senaatin hyväksyntää juhlitaan kryptosektorilla pitkään odotettuna voittona.

Ala on panostanut merkittävästi – yli 250 miljoonaa dollaria vuoden 2024 vaalikaudella – tukeakseen nyt historian kryptomyönteisintä kongressia. Lainsäädäntö nähdään vastauksena stablecoinien nopeaan kasvuun ja niiden yhä suurempaan rooliin maksamisessa, kaupankäynnissä ja kehittyvien markkinoiden volatiliteetin suojana.

Lakiesitys tarvitsee vielä edetäkseen edustajainhuoneen hyväksynnän, jossa republikaanienemmistö voi joko hyväksyä lain sellaisenaan tai ehdottaa muutoksia, jotka vaatisivat uuden käsittelyn senaatissa.

Presidentti Donald Trumpin, jonka hallinto on ollut avoimesti kryptoinnovaatioiden tukena ja jonka perheellä on merkittäviä intressejä alalla, odotetaan allekirjoittavan lain, jos se etenee hänen pöydälleen.

Kannattajien mukaan GENIUS Act vahvistaa dollarin asemaa, suojaa kuluttajia ja lisää Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen kysyntää sekä tarjoaa tarvittavaa sääntelyvarmuutta innovaation ja institutionaalisen käyttöönoton tueksi.

Kritiikkiä on kuitenkin esitetty siitä, ettei laki ehkä riittävästi estä mahdollisia väärinkäytöksiä, erityisesti eturistiriitojen ja mahdollisten veronmaksajien rahoittamien pelastuspakettien osalta, mikäli suuri stablecoin-liikkeellelaskija ajautuisi vaikeuksiin.

Jos laki astuu voimaan, se toisi kaivatun selkeyden stablecoinien liikkeellelaskijoille ja käyttäjille sekä voisi nostaa Yhdysvallat digitaalisten omaisuuserien globaaliksi suunnannäyttäjäksi, vahvistaen dollarin asemaa maailman reservivaluuttana nopeasti muuttuvassa finanssimaailmassa.

Kryptoteollisuuden vaikutusvalta kasvaa

GENIUS-lain hyväksyminen muuttaa kryptoteollisuuden asemaa Yhdysvalloissa merkittävästi ja monella tasolla.

Ensinnäkin laki tuo kryptoteollisuudelle kaivatun institutionaalisen legitimiteetin: ensimmäistä kertaa senaatti hyväksyi laajan, nimenomaan kryptovaluuttoihin ja stablecoineihin kohdistuvan sääntelykehyksen selkeällä enemmistöllä. Tämä on historiallinen käänne, sillä kryptosektori on aiemmin nähty Washingtonissa lähinnä riskialttiina ja epäilyttävänä kokeiluna.

Nyt alan toimijat voivat viitata lakiin osoituksena siitä, että kryptovaluutat ovat virallisesti tunnustettu osa Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää.

Toiseksi laki on seurausta kryptoteollisuuden aggressiivisesta ja poikkeuksellisen tehokkaasta lobbauksesta, joka on muuttanut alan poliittista painoarvoa.

Kryptoyritykset ja niiden liittolaiset ovat investoineet satoja miljoonia dollareita vaalirahoitukseen ja vaikuttamistyöhön, mikä on tehnyt niistä uuden, vaikutusvaltaisen eturyhmän Washingtonissa. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten nopeasti ja laajalla tuella GENIUS-laki eteni kongressissa, sekä siinä, että lainsäätäjät – erityisesti republikaanit, mutta myös osa demokraateista – ovat alkaneet nähdä kryptoteollisuuden strategisena mahdollisuutena Yhdysvalloille.

Lain käsittely on myös paljastanut kryptoteollisuuden ja poliittisen kentän uudenlaisen riippuvuussuhteen; kryptosektorin tuki ja vaalirahat ovat nousseet ratkaisevaan rooliin erityisesti demokraattien sisäisessä valtataistelussa.

Monet demokraatit äänestivät lain puolesta, koska pelkäsivät menettävänsä merkittävän rahoituslähteen ja vaikutusvaltaisen tukijoukon, mikäli asettuisivat avoimesti kryptoteollisuutta vastaan5. Tämä on muuttanut kryptoteollisuuden asemasta aiemmin marginaalisen, jopa torjutun alan, yhdeksi Washingtonin keskeisistä lobbaajista.

Lisäksi GENIUS-lain hyväksyminen sysää liikkeelle laajemman lainsäädäntöprosessin. Nyt kun kryptoteollisuus on saanut ensimmäisen merkittävän voittonsa, alalla on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tuleviin säädöksiin ja markkinarakenteisiin.

Laki toimii siten ennakkotapauksena, jonka pohjalta voidaan kehittää uusia sääntelyratkaisuja koko digivarallisuussektorille.

Lain hyväksyminen normalisoi kryptoteollisuuden aseman osana Yhdysvaltain poliittista ja taloudellista järjestelmää – ja tekee siitä jatkossa entistä näkyvämmän ja vaikutusvaltaisemman toimijan sekä kongressissa että vaalirahoituksessa.

Samalla se avaa myös uusia eettisiä ja poliittisia ristiriitoja, kuten keskustelun presidentin ja hänen perheensä mahdollisista krypto-omistuksista ja eturistiriidoista.

Suuryritykset ovat heränneet stablecoinien merkitykseen

Aiemmin tässä kuussa Bank of America ja muut suuret pankit kokoontuivat pohtimaan mahdollisuuksia yhteisen stablecoin-verkoston lanseeraamiseksi. Wall Street Journal raportoi myös viime viikolla, että kauppajätit Amazon ja Walmart selvittävät stablecoinin käyttöönoton mahdollisuuksia.

Amazonin ja muiden suurten kauppaketjujen kiinnostus stablecoineihin kumpuaa ennen kaikkea maksuliikenteen kustannuksista ja tehokkuudesta.

Luotto- ja pankkikorttimaksut aiheuttavat vuosittain miljardiluokan kulut pelkästään Yhdysvalloissa. Korttiyhtiöt kuten Visa ja Mastercard perivät jokaisesta maksusta niin sanotun interchange-maksun, jonka kauppiaan pankki (eli maksun vastaanottajan pankki) maksaa asiakkaan kortin liikkeellelaskijapankille aina, kun asiakas maksaa ostoksensa luotto- tai pankkikortilla.

Uusi kilpailun aalto voisi mullistaa perinteisen maksujärjestelmän, erityisesti jos verkkokauppiaat pyrkivät kiertämään perinteiset Visan ja Mastercardin tarjoamat korttipohjaiset järjestelmät.

”Vaikka tutkimme jatkuvasti uusia maksuteknologioita tukeaksemme asiakkaitamme, emme tällä hetkellä pilotoi mitään ohjelmia emmekä suunnittele oman stablecoinin liikkeellelaskua”, Walmartin edustaja kertoi Yahoo Financelle.

Mikä on stablecoin?

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla se johonkin ulkoiseen, vakaaseen omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin, euroon tai kultaan. Tavoitteena on tarjota digitaalisen rahan hyödyt ilman kryptomarkkinoille tyypillistä voimakasta arvonvaihtelua.

Useimmat stablecoinit ovat sidottu 1:1 suhteessa esimerkiksi dollariin, ja niiden taustalla on joko fiat-valuuttavarantoja, kryptovakuuksia tai algoritmisia mekanismeja, jotka säätelevät liikkeellä olevan kolikon määrää.

Stablecoineja käytetään laajasti kryptovaluuttamarkkinoilla muun muassa kaupankäynnin välineenä, maksujen suorittamiseen ja DeFi-palveluissa, koska ne mahdollistavat nopeat ja edulliset siirrot ilman perinteisten valuuttojen volatiliteettia.

Tunnetuimpia stablecoineja ovat Tether (USDT), joka on markkina-arvoltaan suurin ja laajimmin käytetty stablecoin, sekä USD Coin (USDC), joka tunnetaan läpinäkyvyydestään ja vahvasta sääntelytaustastaan. Muita merkittäviä stablecoineja ovat esimerkiksi DAI, joka on hajautettu ja kryptovakuudellinen stablecoin, sekä PayPal USD (PYUSD) ja First Digital USD (FDUSD). Lisäksi markkinoilla on myös esimerkiksi kultaan sidottu Pax Gold (PAXG).

Stablecoinit kuten USDT ja USDC varmistavat arvonsa vakauden sitomalla yhden kolikon arvon Yhdysvaltain dollariin 1:1-suhteessa. Molempien taustalla on reservijärjestelmä, jossa liikkeellä olevien stablecoinien määrää vastaa yhtä suuri määrä reservejä. USDT:n osalta nämä reservit koostuvat käteisestä, lyhytaikaisista valtion velkakirjoista sekä muista likvideistä varoista, mutta mukana voi olla myös muita omaisuuseriä, kuten yrityslainoja tai varainhoitotuotteita.

Tether julkaisee säännöllisesti kolmannen osapuolen tarkastamia reserveihin liittyviä raportteja, mutta läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa on ajoittain kritisoitu.

USDC puolestaan on tunnettu erityisesti läpinäkyvyydestään ja vahvasta sääntelytaustastaan. USDC:n reservit koostuvat pääosin käteisestä ja Yhdysvaltain valtion velkakirjoista. Valuuttaa hallinnoiva Circle-yhtiö julkaisee säännöllisesti riippumattoman tilintarkastajan todentamia raportteja reserveistä.

USDC:n vakaus perustuu myös siihen, että kolikkoja voidaan aina lunastaa takaisin dollariksi, ja liikkeellä olevan USDC:n määrä säädetään vastaamaan reservejä: kun USDC:tä ostetaan, uutta kolikkoa lasketaan liikkeelle, ja kun sitä myydään takaisin, kolikko poistetaan kierrosta.