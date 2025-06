Lonely Planet löysi vuoden matkailukohteen Euroopan sydämestä

Sion on Sveitsin Valais’n kantonin pääkaupunki ja alueen suurin kaupunki. Se sijaitsee Rhônejoen laaksossa, keskellä Valaisin vuoristomaisemia, ja on ollut asutettu jo kivikaudelta lähtien. Sionin historia ulottuu kelttien ja roomalaisten aikaan, ja kaupungista on löytynyt muun muassa yli 5000 vuotta vanhoja kivipaaseja sekä yksi Sveitsin suurimmista kelttiläisistä hautausmaista.