Stablecoin-markkinat paisuvat uuteen ennätykseen

Google kirii tekoälykilvassa – Gemini noussut haastajaksi ChatGPT:lle
Stablecoinien suosiota vauhdittavat USA:n uusi lainsäädäntö, Euroopan markkinasääntely ja kasvava käyttö rahoitusmarkkinoiden perusinfrastruktuurina.
27.12.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Stablecoinien eli vakaavaluuttojen arvo on noussut ennennäkemättömiin mittoihin. Stablecoinien yhteenlaskettu markkina-arvo kohosi joulukuun lopulla uuteen ennätykseen, noin 310 miljardiin dollariin. Nousu tarkoittaa lähes 50 prosentin kasvua vuoden alusta, mikä tekee vakaakolikoista yhden kryptomarkkinoiden nopeimmin laajenevista segmenteistä.

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla se johonkin ulkoiseen, vakaaseen omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin, euroon tai kultaan. Tavoitteena on tarjota digitaalisen rahan hyödyt ilman kryptomarkkinoille tyypillistä voimakasta arvonvaihtelua.

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla - Coinmotionin tarjous SalkunRakentajan lukijoille

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Useimmat stablecoinit ovat sidottu 1:1 suhteessa esimerkiksi dollariin, ja niiden taustalla on joko fiat-valuuttavarantoja, kryptovakuuksia tai algoritmisia mekanismeja, jotka säätelevät liikkeellä olevan kolikon määrää.

Markkinoiden ylivoimainen markkinajohtaja on edelleen Tetherin USDT, jonka arvo kipusi yli 180 miljardiin dollariin. Toisena seuraa Circlen USDC, joka on kasvanut nopeasti institutionaalisten sijoittajien suosikiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Molemmat projektit nojaavat vahvasti yhdysvaltalaisiin dollarireservirahastoihin ja lyhyisiin valtionvelkoihin, mikä on vahvistanut sijoittajien luottamusta niiden vakauteen.

Sääntelyn selkeytyminen muutti pelin hengen

Kuluvana vuonna hyväksytty GENIUS Act loi ensimmäistä kertaa liittovaltiotason kehyksen stablecoinien käytölle maksuissa Yhdysvalloissa. Laki velvoittaa liikkeenlaskijat pitämään täyden reservikattavuuden turvallisissa, helposti realisoitavissa olevissa varoissa ja asettaa ne finanssivalvonnan alaisuuteen.

Euroopassa puolestaan MiCA-asetuksen (Markets in Crypto-Assets) siirtymäkausi päättyi syksyllä, mikä teki vakaavaluutoista osan virallista finanssisääntelyjärjestelmää.

Tämä on avannut tien pankkien ja maksulaitosten aiempaa varovaisemmalle kokeilulle vakaavaluuttojen parissa.

Analyytikoiden mukaan juuri sääntelyn selkiytyminen on ollut ratkaisevin tekijä viime kuukausien kasvun taustalla. Epävarmuus on vaihtunut luottamukseksi, ja etenkin yhdysvaltalaiset varainhoitajat ovat alkaneet käyttää dollarisidonnaisia stablecoineja kassanhallinnan työkaluna ja maksujen välittäjänä.

Rakenteilla uusi maksuekosysteemi

Ethereum-verkko on edelleen stablecoinien ydin, ja sen osuus valuuttojen kokonaistarjonnasta on yli puolet. Toiseksi suurin on Tron, jonka merkitys on kasvanut erityisesti Aasian ja Latinalaisen Amerikan maksuliikenteessä.

Vuonna 2025 vakauskolikkojen käsittelemä transaktiovolyymi ylitti 46 biljoonaa dollaria, mikä on jo samaa suuruusluokkaa kuin suurten kansainvälisten maksujärjestelmien, kuten Visa ja SWIFT, kautta kulkevat määrät. 

Bitwise Asset Management arvioi, että stablecoin-markkinan kokonaisarvo voi nousta jopa 500 miljardiin dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vakaavaluutat eivät enää ole vain kryptosijoittajien vaihtovälineitä. Yhä useammin niitä käytetään kansainvälisissä yritysmaksuissa, rajat ylittävissä rahalähetyksissä ja DeFi-palveluiden vakuusratkaisuissa.

Laajemmin katsottuna stablecoinit ovat alkaneet muodostaa eräänlaista digitaalista valuuttakerrosta, joka yhdistää perinteisen rahoitusjärjestelmän ja lohkoketjuteknologian.

Tämä voi tulevina vuosina muuttaa rahaliikenteen rakennetta yhtä perusteellisesti kuin verkkopankin yleistyminen aikanaan.

