Kohuyhtiö Summa Defencen johtoryhmän ovi käy tiuhaan

Puolustus- ja turvallisuusratkaisuihin keskittyvässä Summa Defence -konsernissa on tapahtunut poikkeuksellisen paljon johtoryhmän vaihdoksia lyhyen pörssihistoriansa aikana.

Summa Defence listautui First North -markkinapaikoille Helsingissä ja Tukholmassa viime kesäkuussa.

Marraskuussa yhtiön jätti operatiivinen johtaja Tommi Malinen, joka tuli yhtiön palvelukseen viime helmikuussa. Samalla yhtiön jätti myös viestintäjohtaja Tommi Manninen.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen siirtyi pois toimitusjohtajan paikalta marraskuussa. Hän jää kuitenkin yhtiöön ja jatkaa johtajana Uudet teknologiat -painopistealueella, joka sisältää muun muassa drone-järjestelmät, Lightspacen ja avaruusteknologian.

Henkilöstöjohtaja Riitta Honkanen-Vaheri on irtisanoutunut, Erja Sankari erosi yhtiön hallituksesta ja johtoryhmään noussut Juha Vauhkonen irtisanoutui.

Summa Defencen hallituksen puheenjohtajaksi kaavailtu Samuli Koskela ilmoitti vetäytyvänsä yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ennen aloitustaan. Kaiken kukkuraksi talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Risto Takkala ilmoitti jäävänsä pois yhtiön palveluksesta joulukuun alussa.

Summa Defencen lyhyt pörssitaival on ollut muutoinkin kärsimysten tie. Osakkeen arvosta on sulanut yli 60 prosenttia lyhyen pörssitaipaleensa aikana.

Osakkeen kehitykselle oli myrkkyä yhtiön 10. kesäkuuta julkistama pörssitiedote, jonka mukaan Summa Defencen hallitus on päättänyt, että yhtiö antaa taloudellisen ohjeistuksen vasta kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen yhteydessä.

Yhtiön liikevaihto oli tammi-syyskuussa 66 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 59 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 36,2 miljoonaa euroa kertyi konsernin jatkuvista liiketoiminnoista ja uusiutuvan energian liiketoiminnosta, kun viime vuonna kertymä oli 9,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta vajaa 30 miljoonaa euroa tuli Meriaura Oy:n myynnistä.

Liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli tammi-syyskuussa pakkasella -4,0 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli plussalla 1,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa, että sen pro forma -liikevaihto vuonna 2025 on 90–110 miljoonaa euroa.

Kassavarat heikkenevät, tilauskanta supistuu

Summa Defencen mukaan marraskuussa tiedotettu neuvottelu Nato-maan kanssa merkittävästä yli 30 miljoonan euron tilauksesta siirtyy vuoden 2026 ensimmäiselle puoliskolle.

Konsernin tilauskanta on laskenut huolestuttavasti. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen yhtiöllä oli 200 miljoonan euron tilauskanta, toisen neljänneksen lopussa 160 miljoonaa euroa ja kolmannen neljänneksen lopussa enää 123 miljoonaa euroa.

Myös kassatilanne on heikentynyt.

Vielä kesäkuun lopussa yhtiöllä oli rahaa ja pankkisaamisia 9,7 miljoonaa euroa, kun syyskuun lopussa vastaava luku oli enää 2,9 miljoonaa.

Summa Defence on joutunut lainaamaan rahaa omistajiltaan käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen. Yhtiö kertoi joulukuussa neuvotelleensa toimintansa rahoittamiseen yli viiden miljoonan euron lyhytaikaisen lainan. Kaksi kolmannesta lainasta tulee yhtiön pääomistajilta, loput yksi kolmasosa pankilta.

Drooneja Ukrainaan

Tällä viikolla yhtiö sentään julkisti positiivisiakin uutisia.

Yhtiön valmistamien droonit on vihdoin toimitettu Ukrainaan. Yhtiön Drones-liiketoiminta keskittyy droonien ja droonijärjestelmien suunnitteluun, tuotantoon ja elinkaaripalveluihin.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että tuoteohjelma on toteutettu tiiviissä yhteistyössä sen ukrainalaiskumppanien kanssa. Tavoitteena on luoda Summa Dronesille kenttäolosuhteissa testattu tuotekonsepti, joka soveltuu eurooppalaiselle puolustus- ja turvallisuussektorille.

Summa Drones on julkaissut tiedusteluun ja taktiseen toimintaan soveltuvat Suomessa valmistetut ja testatut Zeus FPV-droonit kolmessa kokoluokassa. Zeus-tuoteperheen droonit ovat pääosin luokiteltavissa niin sanotuiksi kaksikäyttötuotteiksi.

Näiden droonimallien teollinen toimitusvalmius on rakennettu vuoden 2025 aikana ja ensimmäinen tuote-erä on toimitettu Ukrainan armeijan joukko-osaston käyttöön keskeisenä osana tuoteohjelman toteutusta.

”Palaute Ukrainan armeijalta on ollut positiivista. Suorituskyky ja toimivuus on varmennettu taisteluolosuhteissa ja hyvin alkanutta projektia jatketaan kasvavilla volyymeilla vuonna 2026”, toteaa Summa Defencen johtaja Jussi Holopainen.