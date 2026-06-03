Toimeentulotuen muutokset poistivat tuesta lähes kaikki pienet puskurit. Nyt myös S-ryhmän maksama bonus leikkaa monen tukea.

Bonusraha ei enää palkitse kaikkia – ovatko kansalaiset eriarvoisessa asemassa?

Maaliskuun alussa astuivat voimaan toimeentulotuen lakimuutokset, jotka poistivat toimeentulotuesta lähes kaikki pienet puskurit.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka lasketaan erotuksena hyväksyttyjen välttämättömien menojen ja henkilön käytettävissä olevien tulojen ja varojen välillä. Jokainen euro, joka lasketaan tuloksi, pienentää tukea käytännössä euron verran. Tästä syystä se, mitkä tulot jätetään laskennan ulkopuolelle, ratkaisee paljon.

Ensimmäinen muutos on 150 euron ansiotulovähennyksen poistuminen. Aiemmin tuensaaja sai ansaita 150 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikutti tukeen. Nyt palkkatulot otetaan huomioon täysimääräisesti, eli pienikin palkka leikkaa tukea suoraan.

Toinen, arjessa kenties näkyvämpi muutos koskee satunnaista taloudellista apua.

Aiemmin pienet avustukset jätettiin laskelman ulkopuolelle, yksin asuvalla 50 euroon ja perheellä 100 euroon saakka kuukaudessa. Tämä raja poistui. Siksi esimerkiksi läheisen antama rahalahja tai tilille tuleva pieni siirto otetaan jatkossa huomioon tuen määrää laskettaessa.

Yhdessä nämä kaksi poistoa tarkoittavat, että suuri osa tilille tulevasta rahasta, palkat, avustukset ja läheisten antama tuki, lasketaan tuloksi ja pienentää tukea. Tästä väite saa katteensa.

Toimeentulotuen muutokset vaikutukset ulottuvat myös asioihin, joita arjessa ei koeta tuloksi – kuten S-ryhmän Bonukseen.

Bonus on ostohyvitys eli jälkikäteen annettava alennus asiakkaan omista ostoista. Bonusprosentti, eli käytännössä alennuksen suuruus, määräytyy kuukauden aikana tehtyjen ostojen perusteella. Asiakasomistaja voi käyttää osuuskaupan hänelle maksaman rahan haluamallaan tavalla.

”Bonus ei siis ole verotettavaa tuloa, mutta toimeentulotuen osalta ratkaisevaa on, että se maksetaan rahana tilille. Aiemmin vaikutusta lievensi suojaosa, mutta sen poistuttua tilanne on muuttunut monelle aiempaa tiukemmaksi”, kertoo SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly.

Kiralyn mukaan seurauksena on tilanne, jossa osa asiakasomistajista kokee, ettei S-ryhmän bonus enää palkitse eikä tunnu aidosti edulta.

”Saamamme palautteen perusteella moni kokee viimeaikaiset muutokset hyvin epäreiluina”, Kiraly kertoo.

Toimeentulotuen muutos herättää Kiralyn mukaan kysymyksen oikeudenmukaisuudesta.

”Sama etu ei olekaan kaikille samanlainen ja yhtä saavutettavissa, vaan sen vaikutus riippuu elämäntilanteesta. Erityisen ikävää on, että muutos osuu niihin, joiden taloudellinen liikkumavara on jo valmiiksi pieni ja joille jokainen euro on tarpeen arjen kulujen kattamiseksi.”

Kiraly kertoo, että osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmän tehtävä on rakentaa hyötyä asiakasomistajilleen mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti. Siksi tämä kehitys herättää kauppaketjussa huolta.

”Kyse on laajemmasta ilmiöstä kuin yksittäisestä etuohjelmasta. Kun tukijärjestelmä ja arjen taloudelliset kannustimet eivät kohtaa, voi syntyä kokemus, että omilla valinnoilla ei ole vaikutusta. Tällainen kokemus voi heikentää luottamusta sekä järjestelmiin että omiin mahdollisuuksiin arjessa”, Kiraly toteaa.

Kiralyn mielestä arjen ei pitäisi jakautua kahtia sen perusteella, miten eri järjestelmät sattuvat kohtelemaan ihmisiä.