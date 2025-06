Amazon tutkii oman stablecoinin lanseerausta – mitä se tarkoittaa?

Teknojätti Amazon ja vähittäiskauppaketju Walmart selvittävät mahdollisuutta laskea liikkeelle omia stablecoin-kryptovaluuttojaan. Kyseessä on merkittävä avaus, joka voisi mullistaa verkkokauppojen maksuliikenteen ja haastaa perinteiset maksujärjestelmät sekä luottokorttiyhtiöt.

Amazonin ja muiden suurten kauppaketjujen kiinnostus stablecoineihin kumpuaa ennen kaikkea maksuliikenteen kustannuksista ja tehokkuudesta.

Luotto- ja pankkikorttimaksut aiheuttavat vuosittain miljardiluokan kulut pelkästään Yhdysvalloissa. Korttiyhtiöt kuten Visa ja Mastercard perivät jokaisesta maksusta niin sanotun interchange-maksun, jonka kauppiaan pankki (eli maksun vastaanottajan pankki) maksaa asiakkaan kortin liikkeellelaskijapankille aina, kun asiakas maksaa ostoksensa luotto- tai pankkikortilla. Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja

Stablecoinin avulla Amazon voisi ohittaa nämä välikädet, nopeuttaa maksujen selvitystä ja säästää huomattavia summia. Säästöjä tulisi erityisesti kansainvälisessä kaupassa, jossa perinteiset maksut voivat kestää päiviä ja sisältää useita kuluja.

Lisäksi stablecoinin käyttöönotto mahdollistaisi Amazonille uudenlaisen asiakasdatan ja mahdollisesti jopa oman ekosysteemin rakentamisen, jossa kanta-asiakkuudet, palkkiot ja muut palvelut voisivat nivoutua suoraan maksuvälineeseen. Tästä on esimerkkinä vaikkapa Starbucks, jonka kanta-asiakasohjelmassa asiakkaat lataavat rahaa etukäteen yrityksen omalle tililleen – käytännössä toimien jo nyt yrityksen sisäisenä ”valuuttana”.

Amazon on yhdysvaltalainen monikansallinen teknologiayritys, joka tunnetaan erityisesti maailman suurimpana verkkokauppana. Yritys aloitti vuonna 1994 Jeff Bezosin perustamana nettikirjakauppana, mutta on laajentunut myymään lähes kaikenlaisia tuotteita sekä tarjoamaan pilvipalveluita, digitaalista suoratoistoa ja tekoälyratkaisuja.

Amazon omistaa useita tunnettuja brändejä ja palveluita, kuten IMDb:n, Twitchin ja Whole Foods -ruokakauppaketjun. Yhtiö on yksi maailman suurimmista teknologiayrityksistä ja sillä on merkittävä rooli sekä verkkokaupassa että pilvipalveluissa.

Walmart on puolesetaan yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju ja maailman suurin vähittäismyyjä sekä liikevaihdoltaan maailman suurin yritys. Yhtiön perusti Sam Walton vuonna 1962 Arkansasin Rogersissa, ja siitä kasvoi nopeasti koko Yhdysvaltojen kattava ketju, joka tunnetaan erityisesti matalista hinnoistaan ja laajasta valikoimastaan.

Walmartin liiketoiminta kattaa hypermarketit, tavaratalot ja verkkokaupan, ja yhtiö on myös Yhdysvaltain suurin yksityinen työnantaja, työllistäen miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti.

Mikä on stablecoin?

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla se johonkin ulkoiseen, vakaaseen omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin, euroon tai kultaan. Tavoitteena on tarjota digitaalisen rahan hyödyt ilman kryptomarkkinoille tyypillistä voimakasta arvonvaihtelua.

Useimmat stablecoinit ovat sidottu 1:1 suhteessa esimerkiksi dollariin, ja niiden taustalla on joko fiat-valuuttavarantoja, kryptovakuuksia tai algoritmisia mekanismeja, jotka säätelevät liikkeellä olevan kolikon määrää.

Stablecoineja käytetään laajasti kryptovaluuttamarkkinoilla muun muassa kaupankäynnin välineenä, maksujen suorittamiseen ja DeFi-palveluissa, koska ne mahdollistavat nopeat ja edulliset siirrot ilman perinteisten valuuttojen volatiliteettia.

Tunnetuimpia stablecoineja ovat Tether (USDT), joka on markkina-arvoltaan suurin ja laajimmin käytetty stablecoin, sekä USD Coin (USDC), joka tunnetaan läpinäkyvyydestään ja vahvasta sääntelytaustastaan. Muita merkittäviä stablecoineja ovat esimerkiksi DAI, joka on hajautettu ja kryptovakuudellinen stablecoin, sekä PayPal USD (PYUSD) ja First Digital USD (FDUSD). Lisäksi markkinoilla on myös esimerkiksi kultaan sidottu Pax Gold (PAXG).

Stablecoinit kuten USDT ja USDC varmistavat arvonsa vakauden sitomalla yhden kolikon arvon Yhdysvaltain dollariin 1:1-suhteessa. Molempien taustalla on reservijärjestelmä, jossa liikkeellä olevien stablecoinien määrää vastaa yhtä suuri määrä reservejä. USDT:n osalta nämä reservit koostuvat käteisestä, lyhytaikaisista valtion velkakirjoista sekä muista likvideistä varoista, mutta mukana voi olla myös muita omaisuuseriä, kuten yrityslainoja tai varainhoitotuotteita.

Tether julkaisee säännöllisesti kolmannen osapuolen tarkastamia reserveihin liittyviä raportteja, mutta läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa on ajoittain kritisoitu.

USDC puolestaan on tunnettu erityisesti läpinäkyvyydestään ja vahvasta sääntelytaustastaan. USDC:n reservit koostuvat pääosin käteisestä ja Yhdysvaltain valtion velkakirjoista. Valuuttaa hallinnoiva Circle-yhtiö julkaisee säännöllisesti riippumattoman tilintarkastajan todentamia raportteja reserveistä.

USDC:n vakaus perustuu myös siihen, että kolikkoja voidaan aina lunastaa takaisin dollariksi, ja liikkeellä olevan USDC:n määrä säädetään vastaamaan reservejä: kun USDC:tä ostetaan, uutta kolikkoa lasketaan liikkeelle, ja kun sitä myydään takaisin, kolikko poistetaan kierrosta

Sääntely ratkaisee aikataulun

Vaikka Amazonin ja Walmartin stablecoin-hankkeet ovat vielä selvitysvaiheessa, niiden toteutuminen riippuu pitkälti Yhdysvaltain lainsäädännöstä.

Yhdysvaltojen kongressissa käsitellään parhaillaan Genius Act -lakialoitetta, jonka tavoitteena on luoda selkeä sääntelykehys yksityisten yritysten liikkeelle laskemille stablecoineille. Ilman lainsäädännöllistä selkeyttä isot yritykset tuskin ottavat ratkaisevia askeleita eteenpäin.

Stablecoinien käyttöönotto Amazonin kaltaisilla jättiläisillä voisi ravistella koko maksuekosysteemiä. Se voisi vähentää pankkien ja korttiyhtiöiden roolia, nopeuttaa rahansiirtoja ja laskea kustannuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin.

Markkinat reagoivatkin uutisiin nopeasti: esimerkiksi Visan ja Mastercardin osakkeet laskivat heti, kun hanke tuli julkisuuteen.

Samalla stablecoinit voisivat avata oven uudenlaisille kanta-asiakasohjelmille ja alennuksille, joilla kuluttajia houkutellaan siirtymään yrityksen omaan maksuvälineeseen,

Toisaalta asiakkaiden totuttaminen uuteen maksutapaan ei ole itsestäänselvyys – erityisesti, jos stablecoin vaatii etukäteislatauksia kuten prepaid-kortit.

Toteutuessaan Amazonin stablecoin voisi haastaa koko nykyisen maksujärjestelmän rakenteen. Lopullinen ratkaisu riippuu kuitenkin sääntelystä ja siitä, miten asiakkaat ottavat uuden maksuvälineen vastaan.