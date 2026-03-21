Amazon suunnittelee paluuta älypuhelinmarkkinalle – kilpailuvalttina tekoäly

Amazon on päättänyt tuoda markkinoille oman älypuhelimensa. Tieto on yllättävä, koska yhtiön edellinen yritys päättyi yhteen teknologiahistorian näyttävimmistä epäonnistumisista.

Fire Phone lanseerattiin heinäkuussa 2014 ja vedettiin markkinoilta 14 kuukautta myöhemmin. Yhtiö kirjasi 170 miljoonan dollarin alaskirjauksen myymättömästä varastosta.

Tällä kertaa lähestymistapa on erilainen.

Reutersin torstaina julkaiseman raportin mukaan Transformer-koodinimellä kulkeva projekti ei pyri kilpailemaan Applen tai Samsungin kanssa laitteiston ominaisuuksilla. Amazonin ajatuksena on, että tekoäly voi muuttaa puhelimen käyttökokemusta niin perusteellisesti, ettei perinteistä sovelluskauppaa välttämättä enää tarvita.

Puhelin toimisi ennen kaikkea porttina Amazonin omaan ekosysteemiin: Prime Videoon, Prime Musiciin, verkkokauppaan ja ruokatoimituksiin Grubhubin kautta.

Alexa-ääniavustaja olisi laitteen keskiössä, mutta se ei välttämättä toimisi varsinaisena käyttöjärjestelmänä. Käyttöjärjestelmäksi saatetaan valita Android tai jokin Amazonin oma ratkaisu. Projekti on vielä varhaisessa vaiheessa, eikä hintaa, aikataulua tai tulostavoitteita ole julkistettu.

Amazon Alexa on Amazonin kehittämä tekoälypohjainen ääniavustaja, joka lanseerattiin vuonna 2014 yhdessä Echo-älykaiuttimen kanssa. Se tunnistaa puhetta, vastaa kysymyksiin, ohjaa kodin älylaitteita, soittaa musiikkia ja tekee ostoksia Amazonin verkkokaupasta puhekomennolla.

Vuoden 2025 alussa Amazon julkaisi Alexa+-version, joka hyödyntää generatiivista tekoälyä ja pystyy käymään luonnollisempia keskusteluja sekä suorittamaan monimutkaisempia tehtäviä. Alexa on asennettu yli 600 miljoonaan Amazonin toimittamaan laitteeseen, mikä tekee siitä yhden maailman laajimmin levinneistä ääniohjausalustoista.

Lähteet varoittivat, että teknojätinhanke voidaan myös lakkauttaa.

Projektia johtaa ZeroOne-niminen tiimi Amazonin laite- ja palveluyksikön sisällä. Tiimin vetäjänä toimii J Allard, entinen Microsoftin johtaja, joka tunnetaan työstään Xboxin ja Zunen parissa. Amazonin laite- ja palveluyksikköä johtaa Panos Panay, hänkin Microsoftin veteraani.

Amazon tutkii kahta vaihtoehtoista muotoa: perinteistä älypuhelinta ja minimalistista ”tyhmäpuhelinta”, joka muistuttaisi Light Phone -tyyppisiä laitteita. Jälkimmäinen voisi toimia toissijaisena puhelimena käyttäjille, jotka haluavat vähentää ruutuaikaa.

Fire Phonen haamu ja uusi mahdollisuus

Fire Phonen epäonnistuminen jätti Amazonin organisaatioon syvän jäljen. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana myytiin alle 35 000 kappaletta.

Sovellusvalikoima oli suppea, eikä laite tarjonnut kuluttajille riittävää syytä vaihtaa pois iPhonesta tai Android-puhelimesta.

Nyt Amazon näyttää vetäneen oikean johtopäätöksen: puhelinta ei kannata rakentaa sovellusten varaan, jos sovellusekosysteemiä ei ole. Sen sijaan yhtiö pyrkii rakentamaan kokemuksen, jossa tekoäly korvaa sovellukset.

Konsepti on strategisesti looginen mutta käytännössä todistamaton.

Aiemmat yritykset tekoälynatiivien laitteiden rakentamisessa ovat olleet vaikeita. Humane AI Pin ja Rabbit R1 eivät ole saaneet markkinoilta vetoa.

Amazonilla on tosin yksi merkittävä etu, jota noilla startupeilla ei ole. Sillä on valtava palveluekosysteemi ja yli 200 miljoonaa Prime-jäsentä maailmanlaajuisesti.

Generatiivisella tekoälyllä päivitetty Alexa+ on osoittautunut lupaavaksi. Amazon ilmoitti CES 2026 -messuilla, että 97 prosenttia sen yli 600 miljoonasta toimitetusta laitteesta tukee Alexa+-päivitystä. Käyttöaste on noussut kaksi-kolmikertaiseksi alkuperäiseen Alexaan verrattuna.

IDC:n analyytikko Francisco Jeronimo suhtautui hankkeeseen skeptisesti. Hänen mukaansa Amazon ei todennäköisesti pysty rakentamaan parempaa älypuhelinta kuin Apple, Samsung tai johtavat kiinalaiset valmistajat.

Markkinoille tulo osuu lisäksi huonoon ajankohtaan. IDC:n mukaan globaalit älypuhelintoimitukset laskevat 13 prosenttia vuonna 2026 nousevien komponenttikustannusten vuoksi. Apple ja Samsung hallitsivat helmikuussa 2026 yhteensä noin 53:a prosenttia maailman älypuhelintoimituksista.

Edessä jätti-investointien vuosi

Transformer-projekti osuu hetkeen, jolloin Amazonin investointitahti herättää Wall Streetillä kasvavaa huolta. Yhtiö ilmoitti helmikuun tulosjulkistuksessa suunnittelevansa 200 miljardin dollarin pääomamenoja vuodelle 2026. Vuotta aiemmin summa oli 132 miljardia.

Valtaosa kohdistuu AWS:n tekoälyinfrastruktuuriin.

Toimitusjohtaja Andy Jassy kehysti investoinnin vastaukseksi ylivoimaiseen kysyntään. AWS:n neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 36 miljardia dollaria, mikä on segmentin nopein kasvuvauhti 13 neljännekseen. Tilausten kertymä kasvoi 40 prosenttia 244 miljardiin dollariin.

Investointiohjelma painaa kuitenkin vapaata kassavirtaa, joka supistui 71 prosenttia. Amazonin osake on laskenut vuoden alusta noin yhdeksän prosenttia.

Analyytikkokonsensus pitää osaketta edelleen ostosuosituksella. Keskimääräinen 12 kuukauden tavoitehinta on noin 280 dollarin tuntumassa, mutta hajonta ennusteissa on suuri. Viimeisin kurssinoteeraus on 205 dollaria.

Älypuhelinprojekti ei todennäköisesti ole Amazonille taloudellisesti merkittävä lyhyellä aikavälillä. Sen strateginen merkitys piilee muualla. Jos laite onnistuu sitomaan käyttäjät entistä tiiviimmin Amazonin ekosysteemiin, se voisi kasvattaa Prime-jäsenyyksien arvoa, lisätä palveluiden käyttöä ja tuottaa dataa tekoälyn kehitykseen ja mainosliiketoimintaan.

Amazonin mainostulot kasvoivat neljännellä neljänneksellä 23 prosenttia 21,3 miljardiin dollariin.

Sijoittajan näkökulmasta Transformer on toistaiseksi sivujuonne Amazonin laajemmassa tarinassa, jossa pääosassa ovat AWS:n tekoälykasvu, massiiviset investoinnit ja kysymys siitä, tuottavatko ne riittävän nopeasti tulosta.