Coinbase lanseeraa kaksi merkittävää uutta tuotetta

Yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi Coinbase valmistautuu julkistamaan kaksi merkittävää uutta tuotetta, jotka vievät yhtiön perinteisen kryptokaupankäynnin ulkopuolelle.
Uudistukset liittyvät sekä ennustemarkkinoihin että tokenisoituihin osakkeisiin, ja ne voivat mullistaa yhtiön liiketoimintamallia tulevina vuosina. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Uusien tuotteiden julkistamista pidetään yhtenä Coinbasen historian merkittävimmistä strategiakäänteistä. Yhtiö hakee kasvua aikana, jolloin kryptomarkkinoiden kaupankäyntivolyymit ovat hiipuneet ja sääntelypaineet lisääntyneet.
Uusi ennustemarkkina-alusta perustuu yhteistyöhön yhdysvaltalaisen Kalshin kanssa. Kyseessä on nopeasti kasvava fintech-yritys, joka nosti arvostustaan yli kymmenen miljardiin dollariin loppuvuodesta 2025 uusimman rahoituskierroksen myötä.
Kalshi kiinnostaa myös kilpailijoita
Coinbase ei tee yhteistyöstä yksinoikeussopimusta, mutta Kalshi toimii alustana yhtiön kaikille ennustemarkkinoille lanseerausvaiheessa.
Käyttäjät voivat käydä kauppaa tulevaisuuden tapahtumilla – esimerkiksi keskuspankkien koronpäätöksillä, vaalituloksilla tai makrotalouden indikaattoreilla – samaan tapaan kuin moniammattilaiset hyödyntävät futuuri- ja optiomarkkinoita.
Ennustemarkkinoiden kenttä käy kuumana. Robinhood aloitti jo keväällä yhteistyön Kalshin kanssa ja tarjoaa vastaavia tuotteita yli 25 miljoonalle käyttäjälleen. Myös Gemini sai joulukuussa yhdysvaltalaisen termiinikaupan viranomaisen CFTC:n hyväksynnän omalle Titan-alustalleen.
Lisäksi Crypto.com ja Kalshi perustivat joulukuussa uuden alan etujärjestön, johon myös Coinbase kuuluu.
Kilpailua käydään paitsi teknologiasta myös luottamuksesta. Ennustemarkkinat edellyttävät tiukkaa sääntelyä ja datan läpinäkyvyyttä, ja siksi Yhdysvaltain viranomaiset ovat viime kuukausina tarkkailleet alaa aiempaa tiiviimmin.
Tokenisoidut osakkeet avaavat uuden liiketoiminta-alueen
Toinen iso uudistus on Coinbasen oma tokenisoitu osakekauppa, jossa pörssi tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden ostaa ja myydä digitaalisoituja osakkeita lohkoketjussa.
Näin yhtiö astuu suoraan perinteisten välittäjien, kuten Robinhoodin ja Krakenin, reviirille.
Yhtiön oikeudellinen johtaja Paul Grewal on kuvannut hanketta pitkään työn alla olleeksi ”prioriteettihankkeeksi”, jonka tavoitteena on yhdistää osakemarkkinat ja kryptotalouden infrastruktuuri sujuvaksi kokonaisuudeksi.
Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong on puhunut jo vuodesta 2023 alkaen konsepista, jonka hän kutsuu ”kaiken pörssiksi” – alustaksi, jossa käyttäjä voi käydä kauppaa sekä kryptovaluutoilla, tokenisoiduilla osakkeilla että tulevaisuuden tapahtumiin perustuvilla sopimuksilla.
Osakekurssi paineessa
Analyytikot kuitenkin epäilevät, kuinka nopeasti uudet tuotealueet voivat kasvaa merkittäväksi tulonlähteeksi.
Bernstein Research arvioi niiden tuovan keskipitkällä aikavälillä noin 550 miljoonan dollarin lisäliikevaihdon, mikä vastaisi noin kuutta prosenttia vuoden 2026 ennusteista.
Markkinat ovat reagoineet Coinbasen viime kuukausien kehitykseen viileästi. Mizuho laski äskettäin tavoitehintansa 280 dollariin aiemmasta 320 dollarista, ja Compass Point suosittelee myyntiä, pitäen kurssia edelleen yliarvostettuna.
Yhtiön osake on pudonnut yli 40 prosenttia viime kesän huippulukemista ja liikkuu nyt hieman yli 250 dollarissa.
Analyytikoiden mukaan sijoittajat odottavat ennen kaikkea näyttöjä siitä, tuovatko uudet palvelut todellista kasvua vai jäävätkö ne strategisiksi kokeiluiksi.