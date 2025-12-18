Kurssikomeetta Bittium nappasi ison tilauksen Itävallasta

Viestintä- ja liitettävyysratkaisuja tarjoavan Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless on saanut merkittävän tilauksen taktisen tiedonsiirtojärjestelmän tuotteista, elinkaaripalveluista ja testaukseen tarkoitetuista järjestelmistä itävaltalaiselta yhteistyökumppaniltaan Cancom Austria AG:ltä.

Cancom Austria toimii Bittiumin edistyksellisten tiedonsiirtoratkaisujen integraattorina Itävallan asevoimien taktiseen tiedonsiirtoverkkoon.

Saatu tilaus on arvoltaan noin 18,5 miljoonaa euroa. Tuotteet tullaan toimittamaan vuosien 2025 ja 2026 aikana ja elinkaaripalvelut koskevat vuosia 2025-2038.

Bittiumin osake kipusi keskiviikkona 4,4 prosenttia yhtiön ilmoitettua tilauksesta. Osake on noussut tänä vuonna jo 215 prosenttia.

Tilaus on jatkoa vuonna 2018 solmitulle mittavalle hankintasopimukselle, joka aloitti Itävallan asevoimien taktisen tiedonsiirron uudistamisen IP-pohjaisella kokonaisjärjestelmällä. Vuodesta 2019 lähtien Bittium on toimittanut kokonaisjärjestelmän ytimeksi Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita, jotka muodostavat saumattoman laajakaistaisen runkoverkon armeijan käyttöön, sekä Bittium Tough Comnode ja Bittium Tough VoIP -tuotteita, jotka mahdollistavat puheen ja viestit koko verkon kattavasti.

Nyt Itävallan taktisen tiedonsiirtoverkon kattavuutta laajennetaan ja Cancom Austria integroi kokonaisuuteen lisää TAC WIN -järjestelmän tuotteita, Tough Comnode -laitteita ja lisälaitteita.

Lisää ratkaisuja asevoimille

Tilaus sisältää lisäksi elinkaaripalveluita, jotka kattavat laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidon, sekä testausjärjestelmiä paikallisen testauskyvykkyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Saumattoman ja taistelunkestävän tiedonsiirron mahdollistavat ratkaisumme ovat osoittaneet suorituskykynsä osana menestyksekkäästi käyttöönotettua Itävallan asevoimien taktista tiedonsiirtoverkkoa. Tilauksen myötä mahdollistamme verkon laajentamisen kattamaan asevoimien tarpeet entistä isommassa mittakaavassa. Jatkamme yhteistyötä innolla sekä yhteistyökumppanimme Cancom Austrian että Itävallan asevoimien kanssa”, kertoo Tommi Kangas, Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja.

Cancom Austria AG on itävaltalainen informaatioteknologia-alan yritys, jonka Itävallan liittovaltion puolustusministeriö on valinnut taktisen tiedonsiirtoverkkonsa toimittajaksi. Cancom Austria integroi verkkoon Bittiumin ratkaisujen lisäksi myös omia ja kolmansien osapuolten ratkaisuja.

Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentti keskittyy turvallisiin taktisen ja viranomaisviestinnän ratkaisuihin, joilla tuetaan puolustusvoimien ja turvallisuusviranomaisten johtamista ja tilannekuvaa vaativissa olosuhteissa.

Segmentti tarjoaa muun muassa ohjelmistoradioihin ja taktisiin IP-verkkoratkaisuihin perustuvia kenttäviestintäjärjestelmiä, salattuja älypuhelimia ja muita tietoturvallisia päätelaitteita sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja integraatiopalveluja.

Bittiumin ratkaisujen tavoitteena on parantaa asiakkaiden johtamisjärjestelmien kyberturvallisuutta, toimintavarmuutta ja yhteentoimivuutta NATO- ja muiden kansainvälisten standardien kanssa, ja asiakaskunta koostuu pääasiassa puolustusorganisaatioista sekä muista kansallisista ja kansainvälisistä turvallisuusviranomaisista.

Bittium on kovassa tuloskunnossa

Bittiumille kuluva vuosi on ollut vahvojen näyttöjen aikaa muutoinkin.

Heinä-elokuussa liikevaihto kasvoi lähes 65 prosenttia edellisvuodesta 23,1 miljoonaan euroon. Tuotepohjainen liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa ja palvelupohjainen liikevaihto 7,4 miljoonaa euroa.

Kasvu syntyi ennen kaikkea Defense & Security -liiketoimintasegmentin ansioista, sillä sen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 124 prosenttia edellisvuodesta ja oli 15,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi viime vuoden miinusmerkkisestä -0,3 miljoonasta eurosta positiiviseksi 2,5 miljoonaan euroon.

Bittiumia seuraava Inderes odotti 19 miljoonan euron liikevaihtoa ja 1,3 miljoonan euron liikevoittoa, joten sekä toteutunut liikevaihto että toteutunut liiketulos ylittivät selvästi Inderesin odotukset.

Bittiumia on viime vuosina laitettu kuntoon tulevaa kasvua varten. Yhtiötä on saneerattu, ja johdossa on tapahtunut muutoksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana se on investoinut noin 200 miljoonaa euroa tuotekehitykseen.

Bittiumilla on ollut merkittävää palveluliiketoimintaa, mutta jatkossa yhä suurempi osa liikevaihdosta tulee tuotteista puolustusteollisuuteen ja terveysalalle. Yhtiö on päättänyt merkittävän investointivaiheensa, joten tuloksen noustessa yhtiöllä on mahdollisuus tuottaa hyvää kassavirtaa omistajille.