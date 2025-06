Tähtianalyytikko liputtaa vahvasti Coinbasen puolesta

Huippuanalyytikko Andrew Jeffrey William Blair -yhtiöstä antaa Coinbasen osakkeelle osta-suosituksen ja totesi pitävänsä kryptopörssiä ”parhaana tapana kasvusijoittajille osallistua kryptorenesanssiin”.

Jeffreyn näkemyksillä on painoarvoa, sillä analyytikoita ja osakkeita reittaava TipRanks -sivusto luokittelee hänet täyden viiden tähden analyytikoksi. Jeffrey sijoittuu 146. sijalle yli 9 600 TipRanksin seuraaman analyytikon joukossa. Hänen onnistumisprosenttinsa on 65 prosenttia ja keskimääräinen tuotto 14,1 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Coinbase on yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi ja digitaalisten varojen palveluyhtiö, joka tarjoaa alustan kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin ja etherin, ostamiseen, myymiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen. Yhtiö on yksi alan suurimmista ja tunnetuimmista toimijoista, ja sen palveluita käyttää sekä yksityissijoittajia että institutionaalisia asiakkaita ympäri maailmaa.

Coinbase on ollut keskeisessä roolissa kryptomarkkinoiden kehityksessä, sillä se on tuonut digitaalisten varojen kaupankäynnin helpoksi ja turvalliseksi laajalle yleisölle. Yhtiö toimii tiukasti säädellyssä ympäristössä ja on listattu myös Yhdysvaltain pörssissä, mikä lisää sen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Coinbasen palveluvalikoima kattaa perinteisen kaupankäynnin lisäksi muun muassa staking-palvelut, stablecoinien hallinnan ja institutionaaliset säilytysratkaisut, mikä tekee siitä keskeisen sillan perinteisen rahoitusmaailman ja kryptotalouden välillä.

Jeffreyn mukaan kryptoteollisuus on edelleen varhaisessa vaiheessa, mutta kehittyy nopeasti. Kryptoteollisuus on hänen mukaansa hyvin asemoitunut vakaaseen, keskimääräistä nopeampaan kasvuun erityisesti tokenien markkina-arvon ja transaktiovolyymien perusteella.

Vaikka kryptomarkkinaa ovat aiemmin vaivanneet volatiliteetti, sääntelyn epäselvyys, petokset ja ”kyseenalainen projektitalous”, viiden tähden analyytikko uskoo, että ”aika marginaalissa on päättymässä” johdonmukaisen sääntelyn ja kasvavien käyttötapausten ansiosta.

Kryptosektorin vahvistuminen hyödyttää useita alan toimijoita, mutta Jeffrey näkee Coinbasen erityisen houkuttelevana vaihtoehtona sijoittajille, jotka haluavat hyötyä kryptomarkkinoiden nosteesta. Yhtiön johtava asema tarjoaa sille selkeän kilpailuedun, analyytikko uskoo.

Jeffrey nostaa esiin useita Coinbasen tarjoamia palveluita, kuten Base-alustan, itsehallittavan lompakon sekä tilaus- ja palveluliiketoiminnan, johon kuuluvat stablecoinit, staking, tilaukset ja säilytysratkaisut. Hän pitää erityisesti stablecoineja rajat ylittävän kaupankäynnin tulevaisuutena.

Jeffrey on optimistinen Coinbasen tilausliikevaihdon kasvun suhteen ja uskoo sen olevan syy, miksi pitkäaikaiset sijoittajat ostavat osaketta. Kaiken kaikkiaan analyytikko korostaa, että Coinbasella on alan kattavin kryptopalveluvalikoima.

Coinbasen osakkeen arvostus on myös kohtuullinen – ainakin jos sitä verrataan verrokkeihin. Yhtiön osake noteerataan 16,7-kertaisella vuoden 2026 käyttökatteen ennusteella, mikä on noin 50 prosenttia alle fintech-sektorin parhaiden yhtiöiden keskiarvon. Jeffrey odottaa, että Coinbasen osake voidaan tulevaisuudessa noteerata vähintään korkealla 20-kertaisella kertoimella, koska yhtiöllä on kestävä, keskimääräistä nopeampi liikevaihdon, käyttökatteen, kassavirran ja sijoitetun pääoman tuoton kasvu.

Coinbasen kilpailuetu perustuu erityisesti sen vahvaan turvallisuusinfrastruktuuriin ja tiukkaan sääntelyn noudattamiseen, mikä erottaa sen monista globaaleista kilpailijoista. Nämä tekijät antavat Coinbaselle rakenteellisen edun, sillä yhtiöön luotetaan enemmän kuin vähemmän säänneltyihin toimijoihin, ja sen brändi on vahva etenkin Yhdysvaltain markkinoilla.

Coinbase on rakentanut maineensa turvallisimpana tapana muuntaa fiat-valuuttaa kryptotokeniksi, ja sen asiakaskuntaan kuuluu sekä yksityissijoittajia että suuria institutionaalisia toimijoita, kuten Tesla ja Third Point Management.

Coinbasen analyytikkosuositukset ja osakkeen tavoitehinnat. Kuva: TipRanks.

Coinbase hallitsee suurinta varallisuusmassaa kryptopörsseistä, mikä mahdollistaa institutionaalisten sijoittajien vaatimien likviditeetin ja tehokkaan hinnoittelun. Lisäksi yhtiö on investoinut merkittävästi kyberturvallisuuteen ja ylläpitää korkeaa kylmäsäilytysastetta (98 prosenttia varoista), mikä on selvästi alan keskiarvoa korkeampi. Kylmäsäilytys tarkoittaa kryptovaluuttojen säilyttämistä offline-tilassa, eli laitteissa, jotka eivät ole yhteydessä internetiin.

Yhtiön kannalta myönteinen uutinen oli sen nouseminen S&P 500 -indeksiin kuluvan vuoden toukokuussa. Listautumispäivä on jäänyt historiaan ensimmäisenä, jossa kryptopörssi sai paikan maailman arvostetuimmassa osakeindeksissä.

Wall Streetilla Coinbasen osakkeella on tällä hetkellä kohtalaisen vahva osta-suositus: 12 analyytikkoa antaa ostosuosituksen ja 11 analyytikon suositus on pidä. Keskimääräinen tavoitehinta on 263 dollaria.