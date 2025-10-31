Pihlajalinna alentaa liikevaihtonäkymiään

Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan noin 650 miljoonaa euroa, kun se viime vuonn aoli 704 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että liikevaihtoa laskevat edelleen jatkuneet asumispalveluiden divestoinnit sekä heikkona pysynyt kysyntä alhaisemmasta sairastavuudesta ja julkisen sektorin matalista hankintamääristä johtuen.
Pihlajalinna arvioi kuitenkin kannattavuuden oikaistun liikevoiton ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) nousevan aiemmin ohjeistetulle tasolle vähintään 65 miljoonaan euroon. Viime vuonna oikaistu EBITA oli 55,2 miljoonaa euroa.
Aiemmin toukokuussa ja heinäkuussa toistetussa ohjeistuksessa Pihlajalinna oli odottanut liikevaihdon jäävän hieman viime vuoden tasosta erityisesti aikaistuneista Kuusiolinna Terveyden palveluiden siirroista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja erityisasumispalveluiden divestoinnista johtuen. Myös aiemmin yhtiö odotti EBITA:n nousevan vähintään 65 miljoonaan euroon.
Pihlajalinna keskittyy tänä vuonna orgaaniseen kasvuun erityisesti Yksityisissä terveyspalveluissa sekä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen.
Aiempi näkymä vuodelle 2025 (annettu 30.5.2025, toistettu 24.7.2025)
Pihlajalinna keskittyy vuonna 2025 orgaaniseen kasvuun erityisesti Yksityisissä terveyspalveluissa sekä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen.
Yhtiö arvioi kysynnän jatkuvan vakaana. Hidas talouskasvu saattaa vaikuttaa ennakoitua enemmän Pihlajalinnan palveluiden kysyntään ja taloudelliseen tulokseen.
Aiemmin lokakuussa Pihlajalinna kertoi suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista varmistaakseen strategiansa mukaisen kehityksen ja kasvun sekä vastatakseen liiketoiminnan muutokseen. Samalla yhtiö käynnistää koko konsernia koskevat muutosneuvottelut.
Pihlajalinnan uusi toimintamalli muodostuisi terveyspalveluista, lääketieteellisestä johtamisesta, kaupallisista toiminnoista ja erillisjohdettavista liiketoiminnoista, kuten kokonaisulkoistuksista, sekä toimintoja tukevista konsernipalveluista.
Yhtiö pyrkii vähentämään rajaa sen julkisten ja yksityisten palvelujen välillä.