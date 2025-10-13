Pihlajalinna kasvaa kannattavasti rajoitetun kilpailun terveysmarkkinoilla

Pihlajalinna on siirtänyt painopisteensä orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen.

Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna suunnittelee toimintamallinsa uudistamista varmistaakseen strategiansa mukaisen kehityksen ja kasvun sekä vastatakseen liiketoiminnan muutokseen. Samalla Pihlajalinna käynnistää koko konsernia koskevat muutosneuvottelut.

Pihlajalinnan uusi toimintamalli muodostuisi terveyspalveluista, lääketieteellisestä johtamisesta, kaupallisista toiminnoista ja erillisjohdettavista liiketoiminnoista, kuten kokonaisulkoistuksista, sekä toimintoja tukevista konsernipalveluista.

Siten vaikuttaa siltä, että yhtiö pyrkii vähentämään rajaa sen julkisten ja yksityisten palvelujen välillä.

Pihlajalinnan johto uskoo, että sen tulevaisuuden kasvu ja tuloksenteko nojaavat entistä vahvemmin yksityiseen palveluverkostoon sekä uudenlaisiin kumppanuuksiin hyvinvointialueiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Kannattavan kasvun tukena useita tekijöitä

Pihlajalinnan sijoitustarina yhdistää lyhyen aikavälin kannattavuuden parantumisen ja pitkän aikavälin terveen kasvun, arvioi Danske Bankin analyytikko Sami Sarkamies. Kannattavaa kasvua tukevat hänen mukaansa suotuisat kysyntätekijät suomalaisilla terveyspalvelumarkkinoilla sekä Pihlajalinnan vahva, oligopolistisen ja konsolidoituvan markkinan kolmas asema, jonka ansiosta yhtiön markkinaosuuden uskotaan edelleen vahvistuvan.

”Uskomme, että yritys on muuttunut parempaan suuntaan vuoden 2018–2019 suurten uudelleenjärjestelyjen myötä; esimerkiksi kannattavuus on parantunut rakenteellisesti ja julkisen sektorin painopiste on siirtynyt laajamittaisesta ulkoistuksesta palvelumyyntiin, mikä tarkoittaa jatkuvaa pienempien sopimusten virtaa”, Sarkamies toteaa.

Pihlajalinna on siirtänyt painopisteensä orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen. Sarkamiehen mukaan yhtiön kulujen hallinta, palveluportfolion karsiminen sekä hinnankorotukset alkavat näkyä tuloksissa.

Tosin Pihlajalinnan kunnianhimoiset vuoden 2028 tavoitteet vaativat kuitenkin täydentäviä yrityskauppoja, koska ulkoistussopimusten kilpailu kiristyy merkittävästi vuosina 2025–2026.

Vaikka yksityisen palvelun kasvun ansioista yhtiön kannattavuuden pitäisi kasvaa, arvioi Danske Bank, että Pihlajalinnan skaalaedut ovat kilpailijoita eli Terveystaloa ja Mehiläistä pienemmän. Myös julkisen sektorin ulkoistukseen liittyy epävarmuutta.

Lähiaikoina tavoitteena orgaaninen kasvu

Yhtiön oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) nousi toisella vuosineljänneksellä viime vuoden 11,4 miljoonasta eurosta 14,6 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensus odotti 14,3 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tuloskehitys oli hienokseltaan odotettua vahvempaa.

Pihlajalinnan kannattavuus parani yksityisissä terveyspalveluissa etäpalveluiden liikevaihdon kasvun johdosta sekä kehittämistoimenpiteiden ansiosta.

Kannattavuuden paranemista yksityisissä terveyspalveluissa haastoivat kuitenkin neljännekselle sijoittuneet vakuutuskumppanin asiakasohjauksen muutokset sekä työterveyden kiinteähintaisten sopimusten korkea käyttöaste.

Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän hieman edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 704 miljoonaa euroa, erityisesti aikaistuneista Kuusiolinna Terveyden palveluiden siirroista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja erityisasumispalveluiden divestoinnista johtuen.

Osakkeen arvostustaso maltillinen

Pihlajalinna keskittyy vuonna 2025 orgaaniseen kasvuun erityisesti yksityisissä terveyspalveluissa sekä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Pankki odottaa Pihlajalinnalta vahvaa kolmatta neljännestä vaisusta markkinasta huolimatta.

Pihlajalinnan osakkeen arvostustaso EV/sales-mittarilla on edelleen matala, Sarkamies muistuttaa. Se viittaa huomattavaan nousupotentiaaliin, jos yhtiö pystyy parantamaan marginaalejaan tavoitteidensa mukaisesti ja kilpailijoiden tasolle.

Danske Bank nostaa Pihlajalinnan osakkeen 12 kuukauden tavoitehintahaarukan 15,5–17,5 euroon aiemmasta 15,0–17,0 eurosta. Keskikohdan perusteella yhtiön kuluvan vuoden ennusteella laskettu EV/EBITA-kerroin on 10,3x ja P/E 9,7x. Osake hinnoitellaan tällä hetkellä 15,55 euron hintaan.

Osake noteerataan noin viiden prosenti preemiolla suhteessa pääkilpailijaan Terveystaloon EV/EBIT-mittarilla ja noin 10 prosentin alennuksella P/E-kertoimella vuodelle 2026.