Pihlajalinna hakee kannattavuuskäännettä kovilla toimilla

Pihlajalinnalla on paljon tekemistä, jos se aikoo yltää kannattavuustavoitteisiinsa.

Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna on ollut tänä vuonna sijoittajille pettymys, kun osakkeen arvosta on sulanut viidennes. Valtaosa liikevaihdon laskusta selittyy päättyneillä kuntaulkoistuksilla.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto laski 17,3 prosenttia vertailukaudesta. Vuoden viimeisen neljänneksen oikaistu EBITA nousi kuitenkin ennätykselliseen 18,2 miljoonaan euroon.

”Vuonna 2025 terveysmarkkina oli monilta osin haastava. Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne pysyi vaikeana, ja yleinen työttömyys kasvoi. Yleinen kustannustason nousu ja julkisen terveydenhuollon haasteet heijastuivat erityisesti vakuutusyhtiöiden kustannuksiin”, totesi tilinpäätöksen yhteydessä Pihlajalinnan toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen.

Vuoden 2026 ohjeistus oli operatiivisesti odotusten mukainen, mutta konsensus odotti vahvempaa näkymää — ja se puuttui. Lisäksi kertaerät rasittivat raportoitua osakekohtaista tulosta: se jäi 0,24 euroon neljännellä kvartaalilla, kun ennuste oli 0,46 euroa.

Lisäksi markkinoille huono signaali oli sisäpiiriläisen osakemyynnit. Yhtiön perustaja, lääkäri ja hallituksen jäsen Mikko Wirén myi maaliskuussa MWW Yhtiö Oy:n kautta yli 1,1 miljoonaa osaketta. Kauppojen kokonaisarvo oli noin 15,3 miljoonaa euroa, ja Wirénin omistusosuus laski yli 11 prosentista 5,3 prosenttiin.

Edessä kahdet muutosneuvottelut

Yhtiö on nyt päättänyt ravistella toimintojaan kovalla kädellä. Yhtiö ilmoitti lyhyen ajan sisällä kaksista muutosneuvotteluista.

Ensin yhtiö kertoi maaliskuun alussa käynnistävänsä muutosneuvottelut, jotka koskevat koko konsernia. Terveysmarkkinan kokonaiskysyntä on yhtiön jatkunut poikkeuksellisen matalana, ja yleinen talouden epävarmuus heijastuu koko toimialaan.

”Terveydenhuollon rajalliset resurssit on suunnattava yhä tarkemmin, jotta toimialan kustannusvaikuttavuus paranee. Meille on tärkeää pystyä vastaamaan yhä kilpailukykyisemmin asiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen.

Muutosneuvottelut koskevat terveyspalveluiden henkilöstöä valtakunnallisesti. Muutosneuvotteluiden piirissä on 2 100 henkilöä Pihlajalinnan kaikkiaan 4 500 työntekijästä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut muutokset voisivat johtaa enintään noin 270 tehtävän pysyvään vähenemiseen. Neuvottelut kestävät vähintään kolme viikkoa.

Pihlajalinna kertoi myös 1. huhtikuuta käynnistävänsä muutosneuvottelut, joissa suunnitellaan Pihlajalinnan tuottaman koko Pohjois-Pirkanmaan ulkoistetun sote-palvelutuotannon toiminnan uudelleenorganisointia ja palvelutuotannon yhtenäistämistä.

Yhtiön tavoitteena on, että Pihlajalinnan organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä ja työjärjestelyt tukevat palveluiden tuottamista Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Pohjois-Pirkanmaan ulkoistusalueeseen kuuluvat Kihniön, Parkanon, Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalveluita keväästä 2026 alkaen.

”Tavoittelemme palvelujen yhdenvertaista ja kustannusvaikuttavaa tuotantoa koko Pohjois-Pirkanmaan alueella. Toiminnan ja toimintamallien yhtenäistäminen luo kestävän pohjan laadukkaille palveluille”, sanoo Pihlajalinnan ulkoistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Juha-Matti Sihvonen.

Muutosneuvottelut koskevat Pohjois-Pirkanmaan palvelutuotantoa sekä lisäksi rajatusti Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella toimivaa Mäntänvuoren Terveyden henkilöstöä. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on noin 560 työntekijää. Muutosneuvottelut eivät koske lääkäreitä eivätkä määräaikaisia työntekijöitä.

Arvion mukaan suunnitellut muutokset voisivat johtaa enintään 180 tehtävän pysyvään vähenemiseen. Työsuhteen olennaisten ehtojen muutokset voisivat koskea kaikkia neuvotteluiden kohteena olevia työntekijöitä. Toteutuessaan suunnitelma muodostaisi myös uusia tehtäviä.

Muutosneuvottelut käynnistyvät huhtikuun alussa, ja niiden on tarkoitus päättyä huhtikuun loppuun mennessä.

Kannattavuustavoite on haastava

Inderesin analyytikko Roni Peuranheimo arvioi artikkelissaan, että Pihlajalinnan organisaatio on parhaillaan merkittävän muutoksen keskellä.

”Näissä taustalla oli terveyspalvelumarkkinoilla jatkunut heikko kysyntä”, hän toteaa.

Sen sijaan Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelutoiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät muutosneuvottelut ovat selvästi erillisiä, ulkoistustoiminnan operatiiviseen haltuunottoon liittyviä toimia, Peuranheimo arvioi.

”Isossa kuvassa nyt tiedotetut merkittävät toimet huomioiden Pihlajalinna jatkaa selvästi vahvaa kannattavuusfokustaan.”

Analyytikon mukaan heikossa kysyntäympäristössä toimia myös vaaditaan, että yhtiöllä olisi mahdollisuus yltää 12 prosentin oikaistuun EBITA-kannattavuuteen, jonka Pihlajalinna on asettanut tavoitteeksi vuodelle 2028.

Viime lokakuussa Pihlajalinna kertoi suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista varmistaakseen strategiansa mukaisen kehityksen ja kasvun sekä vastatakseen liiketoiminnan muutokseen.

Yhtiön uusi toimintamalli muodostuisi terveyspalveluista, lääketieteellisestä johtamisesta, kaupallisista toiminnoista ja erillisjohdettavista liiketoiminnoista, kuten kokonaisulkoistuksista, sekä toimintoja tukevista konsernipalveluista.

Siten vaikuttaa siltä, että yhtiö pyrkii vähentämään rajaa sen julkisten ja yksityisten palvelujen välillä.

Pihlajalinnan johto uskoo, että sen tulevaisuuden kasvu ja tuloksenteko nojaavat entistä vahvemmin yksityiseen palveluverkostoon sekä uudenlaisiin kumppanuuksiin hyvinvointialueiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa.