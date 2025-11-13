Kartonkimarkkinoiden vaikea tilanne ajaa Metsä Boardin jättisaneeraukseen

Metsä Board kärsii kuluttajien varovaisuudesta ja kartongin ylitarjonnasta.

Metsäkonserni Metsä Group ilmoitti heinäkuussa suunnittelevansa 300 miljoonan euron kustannussäästö- ja tulosparannusohjelmaa, jonka tavoitteena on kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä kilpailukyvyn varmistaminen.

Suomessa muutosneuvottelut ovat nyt päättyneet ja seurauksena ovat isot irtisanomiset. Alustava arvio Metsä Groupin vakituisten työtehtävien vähennystarpeesta oli 540.

Muutosneuvotteluiden tuloksena päättyy 520 vakituista työtehtävää, joista irtisanomisia on enintään 440.

”Tämä on erittäin ikävä asia koko sitoutuneelle työyhteisöllemme. Se on kuitenkin välttämätön osa tavoittelemaamme tuloskäännettä. Toimintaympäristömme on muuttunut merkittävästi ja markkinatilanne jatkuu erittäin haastavana”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen.

Metsä Groupiin kuuluvan pörssiyhtiö Metsä Boardin vähennykset Suomessa ovat mukana edellä mainituissa luvuissa. Suomen ulkopuolella muutosneuvottelut vielä osittain jatkuvat.

Metsä Boardilta vähenee yhteensä 150 työtehtävää. Lisäksi yhtiö toteuttaa tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, joilla se pyrkii parantamaan toiminnan tehokkuutta ja vahvistamaan kilpailukykyä.

Suomessa käytyjen muutosneuvottelujen vaikutuksesta Metsä Board kirjaa vuoden 2025 loka-joulukuun vertailukelpoiseen liiketulokseen noin 12 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Muutosneuvottelut jatkuvat Metsä Boardin muissa toimintamaissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvottelujen tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Metsä Board ilmoitti heinäkuun lopussa käynnistävänsä noin 200 miljoonan euron kustannussäästö- ja kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta, tehostaa liiketoimintaa ja vahvistaa edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Kustannussäästötavoite on mittava, kun se suhteutetaan Metsä Boardin viime vuoden noin 1,9 miljardin euron liikevaihtoon.

Metsä Boardin muutosneuvotteluissa sovittiin, että yhtiön Suomen tehdaspaikkakunnilla voidaan lisäksi vuonna 2026 toteuttaa tuotannon sopeuttamiseen tähtääviä lomautusjaksoja useissa erissä, mikäli kartonkien kysyntä ei parane.

Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä ja Äänekoskella mahdolliset lomautukset voivat kestää enintään 90 päivää, kun taas Kaskisissa ja Joutsenossa ne voivat olla yli 90 päivän mittaisia. Mahdollisten lomautusten määrä ja kohdentaminen päätetään erikseen tilanteen mukaan.

Vuosi on ollut Metsä Boardille vaikea.

Tammi-syyskuun aikana yhtiön liikevaihto laski 1,38 miljardiin euroon viime vuoden 1,49 miljardista eurosta. Vertailukelpoinen liiketulos oli lähes 46 miljoonaa euroa pakkasella. Yksistään kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liiketulos oli -46 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli positiivinen 42 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan kartonkimarkkinan toimintaympäristö on pysynyt haastavana heikon kuluttajakysynnän, Yhdysvaltojen tuontitullien sekä ylikapasiteetin vuoksi.

Markkinasellun kysyntä pysyi heikkona sekä Euroopassa että Kiinassa ja hintataso laski. Metsä Boardin osakkuusyhtiö Metsä Fibren Joutsenon tehtaan sellutuotanto on ollut keskeytyksissä kesäkuusta lähtien. Sellun kokonaisvaikutus Metsä Boardin tulokseen heinä-syyskuussa 2025 oli selvästi negatiivinen.

Yhtiön mukaan kuluttajien varovaisuus ja Yhdysvaltojen tuontitullit vaikuttavat kartongin kysyntään ja myynnin kehittymisen ennustettavuuteen. Euroopassa ylikapasiteetti lisää markkinapainetta, ja Pohjois-Amerikassa yhtiö odottaa taivekartonkien kysyntätilanteen jatkuvan heikkona.

Sellun markkinatilanteessa ei näy valonpilkahdusta. Yhtiön mukaan Euroopassa tuotantoa rajoittavat edelleen vaisu kysyntä, korkeat raaka-ainekustannukset ja dollarin heikkeneminen.

Kuitupuun hintojen laskutrendi Suomessa ja Ruotsissa tukee kuitenkin Metsä Boardin kannattavuutta vuodesta 2026 alkaen.