Historiallinen päätös: Tsekin keskuspankki osti kryptovaluuttoja

Tšekin keskuspankki (CNB) on ostanut historiassaan ensimmäistä kertaa digitaalisia varoja. Osto tehtiin pankin kansainvälisten valuuttavarantojen ulkopuolella. Yhdysvaltain dollareissa miljoonan dollarin arvoinen sijoitus muodostaa lohkoketjuteknologiaan perustuvan testisalkun.

Salkkuun sisältyy bitcoinin lisäksi myös dollariin sidottu stablecoin sekä lohkoketjussa oleva tokenisoitu talletus.

CNB on historiallisen kokeilunsa myötä ensimmäinen keskuspankki, joka on ilmoittanut ostaneensa suoraan bitcoineja ja muita lohkoketjuun perustuvia digitaalisia omaisuuseriä testisalkkuun. Muita keskuspankkeja, jotka olisivat virallisesti ostaneet kryptovaluuttoja omaan taseeseensa, ei tässä vaiheessa ole julkisesti tiedossa; useat valtiot omistavat bitcoineja esimerkiksi rikostuomioiden, takavarikkojen tai muiden erityistilanteiden kautta, mutta tämä ei ole ollut tavanomaista keskuspankkitoimintaa.

Kokonaisinvestoinnin määrää ei ole tarkoitus kasvattaa. Hankkeen tavoitteena on kerätä käytännön kokemusta digitaalisten varojen hallinnoinnista ja testata niihin liittyviä prosesseja.

Pankin johtokunta hyväksyi oston 30. lokakuuta 2025 sen jälkeen, kun se oli käsitellyt selvityksen mahdollisuudesta sijoittaa uusiin omaisuusluokkiin. Selvityksen mukaan digitaaliset varat kehittyvät nopeasti ja niistä on tulossa osa sijoitusrahastojen ja yritysten varallisuutta. Niiden hyväksyntä sijoituskohteina saattaa kasvaa tulevaisuudessa.

CNB haluaa varautua tähän muutokseen.

Samalla pankki painottaa, ettei se suunnittele ottavansa bitcoinia tai muita digitaalisia varoja osaksi kansainvälisiä valuuttavarantojaan lähitulevaisuudessa. Johtokunta ei ole vielä tehnyt päätöstä muista selvityksessä käsitellyistä omaisuusluokista.

”Ehdotin testisalkun perustamista tammikuussa 2025. Tavoitteena oli arvioida bitcoinia keskuspankin näkökulmasta ja sen mahdollista roolia varantomme hajauttamisessa. Johtokunta päätti sen jälkeen teettää laajemman analyysin. Sisäiset keskustelut laajensivat hanketta käsittämään myös maksamisen tulevaisuutta ja omaisuuserien tokenisointia. Siksi bitcoinin rinnalle otettiin stablecoinit ja tokenisoidut talletukset”, kertoo keskuspankin pääjohtaja Aleš Michl.

Keskuspankki aikoo kertoa kokemuksistaan säännöllisesti ja se antaan kokonaisarvion hankkeesta noin kahden–kolmen vuoden kuluttua, pääjohtaja lupaa.

Michl painoittaa, että koruna on Tsekin laillinen maksuväline, ja CNB jatkaa työtään pitääkseen inflaation matalana ja korunaa vahvana.

Hänen mukaansa samalla on selvää, että maksamisen ja sijoittamisen uudet muodot kehittyvät nopeasti. CNB:n ansiosta kaikilla on jo nyt käytössään välittömät maksut, joten maksaminen on nopeaa ja digitaalista.

Keskuspankki haluaa kuitenkin katsoa eteenpäin.

”Mutta meidän on ajateltava pidemmälle. On realistista odottaa, että tulevaisuudessa korunalla voi helposti ostaa tokenisoituja Tšekin valtionobligaatioita ja muita sijoituksia – yhdellä napautuksella espresson, toisella sijoituksen, joka aiemmin oli vain suurten sijoittajien ulottuvilla. Keskuspankkina haluamme testata tätä kehityssuuntaa”, Michl toteaa.

Keskuspankin tavoitteena on saada käytännön kokemusta lohkoketjuteknologiasta, joka saattaa tulevaisuudessa muuttaa rahoitus- ja maksujärjestelmien toimintaa perusteellisesti.

Testisalkussa CNB käy läpi koko digitaalisten varojen hallintaan liittyvän ketjun: avainten teknisen hallinnan, monivaiheiset hyväksyntäprosessit, kriisiskenaariot ja tietoturvamekanismit sekä rahanpesun estämisen vaatimusten täyttämisen.

Salkku on jaettu useisiin osiin: bitcoinin lisäksi siihen kuuluu testisijoitus dollariin sidotussa stablecoinissa sekä tokenisoitu talletus lohkoketjussa. Rakenne mahdollistaa erilaisten digitaalisten varojen ja niiden ominaisuuksien vertailun.

CNB testaa myös, miten näitä varoja voidaan käyttää ja selvittää kaupankäynnissä, miten ne kirjataan kirjanpitoon ja miten niiden omistukset voidaan auditoida. Lisäksi hanke tukee osaamisen kehittämistä: käytännön kokemus antaa henkilöstölle mahdollisuuden oppia ja siirtää tietoa organisaation sisällä.

Digitaaliset varat on erotettu pankin kansainvälisistä valuuttavarannoista, eikä niillä ole vaikutusta CNB:n kykyyn toteuttaa valuuttainterventioita tai rahapolitiikkaa.

Salkku hankittiin markkinaoperaationa osana CNB:n tavanomaista sijoitustoimintaa, mutta valuuttavarantojen ulkopuolella. Koska salkun koko on hyvin pieni, sen arvonvaihtelut eivät vaikuta pankin taloudelliseen tulokseen.

Salkun miljoonan dollarin arvo ja koostumus voivat vaihdella testin aikana tehtävien toimenpiteiden ja bitcoinin markkinahinnan mukaan, mutta kokonaismäärää ei aiota kasvattaa.

”On tärkeää korostaa, että bitcoinin arvo voi vaihdella huomattavasti. Kenenkään sijoittajan ei tulisi ostaa bitcoinia ilman tietoisuutta siihen liittyvistä merkittävistä riskeistä”, pääjohtaja Michl muistutti.