Iranin kriisin kohtalonpäivä lähestyy: Markkinat varautuvat pahimpaan

Yhdysvaltain ja Iranin välinen konflikti on ajanut öljyn hinnan 110 dollariin tynnyriltä ja laukaissut laajan paon riskiomaisuusluokista.

Hormuzinsalmi on maailman öljymarkkinoiden kurkku. Noin viidennes koko maapallon raakaöljystä kulkee tämän kapean meriväylän kautta, ja kun Iran sulki sen vastatoimena helmikuun 28. päivänä alkaneelle Yhdysvaltain ja Israelin sotilasoperaatiolle, seuraukset tuntuivat välittömästi jokaisella talousalueella.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA kutsui tilannetta maailman öljymarkkinoiden historian suurimmaksi toimitusketjun häiriöksi. Brent-raakaöljy sulkeutui huhtikuun 2. päivänä lähelle 113 dollaria tynnyriltä, kun hinta oli noussut maaliskuun aikana yli 60 prosenttia. Uutistoimisto CNBC:n mukaan kyseessä oli suurin kuukausittainen hintahyppy sitten 1980-luvun, jolloin tilastointia alettiin tehdä.

Eikä helpotusta ole näkyvissä. IEA:n pääjohtaja Fatih Birol varoittaa, että huhtikuu tulee olemaan maaliskuuta selvästi pahempi, sillä viimeiset ennen konfliktin alkua lähetetyt öljylastit saapuvat parhaillaan satamiin.

Energiakriisi on käynnistänyt voimakkaan turvasatamakysynnän. Sijoittajat ovat siirtäneet pääomia dollarimääräisiin omaisuuseriin, ja dollari-indeksi nousi 100,6 pisteeseen, korkeimmalle tasolleen sitten toukokuun 2025. Reutersin mukaan dollari oli maaliskuussa matkalla kohti suurinta kuukausivahvistumistaan sitten viime heinäkuun.

Strategistit näkevät dollarin vahvistumisen taustalla epäsymmetrisen kasvuvaikutuksen. Öljyn hinnannousu iskee suhteellisesti kovemmin Yhdysvaltain ulkopuolisiin talouksiin, mikä tekee dollarista entistä houkuttelevamman.

Valuuttamarkkinoilla liikkeet ovat olleet rajuja. Englannin punta painui maaliskuun 30. päivänä vuoden 2026 pohjalukemaansa, alle 1,32 dollariin. Etelä-Afrikan randin kurssi heikkeni yli 17 randin tason dollaria vastaan, mikä on markkinoiden tarkasti seuraama psykologinen kynnys.

Intia joutui puristuksiin

Öljyn tuojamaat kärsivät pahiten. Intia tuo valtaosan energiastaan ulkomailta, ja maan rahoitusmarkkinat ovat reagoineet sen mukaisesti. Intian kansallisen pörssin NSE:n pankkisektorin Nifty Bank -indeksi on menettänyt maaliskuun alusta lähtien 95 miljardia dollaria markkina-arvostaan ja oli Bloombergin raportin mukaan huhtikuun 5. päivänä lähellä karhumarkkinan rajaa.

Intian keskuspankki on puolustanut rupiaa aggressiivisesti, mutta valuuttainterventiot sitovat resursseja, jotka muuten olisivat käytettävissä likviditeetin lisäämiseen. Rupia painui ennätyksellisen heikkoon 92,3:n lukemaan dollaria vastaan. Tiukentuva rahoitusympäristö heikentää pankkien tulosnäkymiä ja vaikeuttaa talouskasvun ylläpitämistä.

Kiina on selvinnyt kriisistä monia verrokkejaan paremmin. Maan investoinnit uusiutuvaan energiaan ja jatkuneet öljyn tuonnit ovat vaimentaneet shokin välittömiä vaikutuksia. Tästä huolimatta analyytikot huomauttavat, että sijoittajat arvioivat uudelleen tulosodotuksia kaikilla energiaherkillä sektoreilla konfliktin pitkittyessä.

Oma lukunsa on Kuwait. Maan All Share -indeksi piti pintansa maaliskuussa, vaikka muualla nähtiin jyrkkiä laskuja. Markazin huhtikuun 5. päivänä julkaiseman raportin mukaan Kuwaitia tukivat kotimaiset uudistukset, noin 2,2 prosentin tasolle rauhoittunut inflaatio ja kasvava ulkomaisten sijoittajien kiinnostus.

Diplomatiaa ja uhkauksia

Markkinat saivat lyhyen hengähdystauon huhtikuun ensimmäisenä päivänä, kun ilmaan nousi merkkejä mahdollisesta diplomaattisesta läpimurrosta. S&P 500 -indeksi nousi 2,9 prosenttia.

Laajempaa kuvaa hallitsee kuitenkin presidentti Donald Trumpin maaliskuun lopulla pitämä parhaan katseluajan televisiopuhe, jossa hän lupasi kiihdyttää toimia, mikäli Iran ei avaa Hormuzinsalmea 14 päivän kuluessa. Tuon määräajan umpeutuminen osuu noin huhtikuun 6. päivään.

Retoriikka kärjistyi entisestään lauantaina 5. huhtikuuta, kun Trump julkaisi Truth Social -alustallaan viestin, jossa hän uhkasi Irania voimalaitosten ja siltojen tuhoamisella ja vaati Hormuzinsalmen avaamista välittömästi.

Viestin sävy oli poikkeuksellisen raaka jopa Trumpin mittapuulla.

”Tiistai tulee olemaan voimalaitospäivä ja siltapäivä, kaikki yhdessä paketissa, Iranissa. Mitään vastaavaa ei ole nähty!!! Avatkaa se v***un salmi, te hullut paskapäät, tai elätte helvetissä – KATSOKAA VAIN! Ylistys Allahille. Presidentti DONALD J. TRUMP”, Trump laukoi.

Markkinoilla on edessä viikko, joka voi osoittautua ratkaisevaksi. eToro-verkkovälittäjän strategi Lale Akoner tiivisti tilanteen toteamalla, ettei konflikti ole tuhonnut vuoden 2026 pitkien osakepositioiden sijoitusteesiä, mutta se on tehnyt siitä huomattavasti riippuvaisemman korkokehityksestä ja öljyn hinnasta.

Hormuzinsalmen kohtalo ratkaisee lähiviikkojen suunnan. Jos diplomaattinen ratkaisu löytyy, öljyn hinnasta purkautuu merkittävä riskipreemio ja osakemarkkinat voivat elpyä nopeasti. Jos taas salmi pysyy suljettuna, energiahintojen nousu alkaa syödä kuluttajien ostovoimaa ja yritysten marginaaleja tavalla, joka näkyisi ennen pitkää myös reaalitaloudessa.