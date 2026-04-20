Vaikeuksiin joutunut Qt Group käynnistää tehostamistoimet

Ohjelmistoyhtiö Qt Group ilmoittaa suunnittelevansa laaja-alaista toimintojensa uudelleenjärjestelyä. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on parantaa yhtiön operatiivista tehokkuutta ja vastata muuttuneeseen markkinatilanteeseen sekä hyödyntää täysimääräisesti yrityskauppojen myötä syntyneitä synergiaetuja.

Uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joiden odotetaan realisoituvan täysimääräisesti vuoden 2027 aikana. Säästöjen toteutuminen ja aikataulu riippuvat uudelleenjärjestelyiden lopullisesta laajuudesta ja täytäntöönpanosta.

Yhtiö arvioi, että suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa yhteensä enintään 200 työtehtävän päättymiseen globaalisti. Qt Group työllisti vuoden 2025 lopussa hieman yli 1 100 henkilöä, joten henkilöstövähennykset ovat merkittäviä.

Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan kunkin maan lainsäädännön edellyttämien menettelyjen mukaisesti.

Yhtiön muutosneuvotteluja käydään Yhtiön alustavan arvion mukaan kuusi viikkoa, ellei neuvotteluiden aikana sovita toisin. Suomessa muutosneuvottelujen piirissä ovat kaikki työntekijät ja kaikki yhtiön toimipisteet. Yhtiö arvioi, että suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen Suomessa.

Suunnitelluilla toimenpiteillä Qt Group pyrkii yksinkertaistamaan päätöksentekoa, parantamaan operatiivista tehokkuutta ja vahvistamaan yhtiön edellytyksiä toteuttaa strategiaansa muuttuvassa markkinaympäristössä. Uudelleenjärjestely tukee yhtiön pitkän aikavälin kannattavuus- ja kasvutavoitteita.

Qt Groupin vaikeudet eivät ole seurausta yhdestä shokista vaan useiden pettymysten sarjasta. Ohjelmistoyhtiön osakekurssi on sulanut vuodessa lähes 70 prosenttia, mikä on Helsingin pörssin teknologiasektorin jyrkimpiä laskuja. Vuonna 2024 toteutettu tulosvaroitus avasi kierteen, jonka päässä yhtiö on nyt shorttaajien suosiossa.

Juurisyy on asiakastoimialoissa. Auto-, teollisuus- ja elektroniikkasektorin yritykset ovat lykänneet tuotekehitysinvestointejaan epävarman suhdannetilanteen ja kauppasodan takia.

Käytännössä tämä näkyy Qt:lle siten, että uusia jakelulisenssejä ei osteta eikä uusia kehityshankkeita käynnistetä. Jakelulisenssi on kertakorvaus, jolla asiakas saa oikeuden käyttää Qt:n työkaluilla rakennettua ohjelmistoa valmistamissaan laitteissa, ja juuri tämä tuote on yhtiön tulosvoiton selkäranka.

Yhtiön kasvuohjeistukset ovat kaventuneet tuntuvasti. Vuoden 2025 aikana yhtiö laski liikevaihto-ohjeistuksensa 15–25 prosentin kasvusta 10–20 prosenttiin vetoamalla asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokseen. Syksyllä 2025 tuli uusi tulosvaroitus, jonka jälkeen analyytikot leikkasivat ennusteitaan ja tavoitehintojaan.

Helmikuussa julkaistu vuoden 2026 ohjeistus hyväksyy vähintään 10 prosentin kasvun ja vain 15 prosentin EBITA-marginaalin, kun vuonna 2024 marginaali oli yli 30 prosenttia. Kasvu on siis aiempaa selvästi kannattomampaa.

Päälle tuli henkilöstöshokki, kun tammikuussa 2026 talousjohtaja Jouni Lintunen ilmoitti jättävänsä yhtiön, ja osake putosi tiedotteen jälkeen lähes 10 prosenttia päivässä. Talousjohtajan vaihtuminen kesken IAR Systemsin yritysostointegraation ei ollut yhtiölle optimaalista. Tiedottamisen ajoitusta ja tapaa kritisoitiin myös julkisesti.

Arvostus on silti yhä korkealla ennusteiden laskusta huolimatta. Osakkeen kuluvan vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on tasolla 25x.

Toisin sanoen markkina hinnoittelee Qt:n yhä kasvuyhtiöksi, mutta yhtiö itse viestii hidastuvaa ja kannattamattomampaa kasvua.

Käänteen katalysaattorit ovat tiedossa mutta eivät käsillä. Qt 6.8 LTS -versio, tekoälyavustin ja I.A.R. Systemsin integraatio voivat tukea pidemmän aikavälin kasvua, mutta kvartaaliluvut riippuvat edelleen saksalaisen autoteollisuuden ja eurooppalaisen teollisuuden investointihaluista. Niiden käänteestä ei ole vielä näyttöä.