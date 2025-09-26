Pihlajalinna rukkaa toimintamalliaan uusiksi terveydenhuollon rakenteen muuttuessa

Pihlajalinna muuttaa toimintamalliaan ja käynnistää muutosneuvottelut. Taustalla lienee Suomen terveydenhuollon muutos.

Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna kertoo tiedotteessaan suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista varmistaakseen strategiansa mukaisen kehityksen ja kasvun sekä vastatakseen liiketoiminnan muutokseen. Samalla Pihlajalinna käynnistää koko konsernia koskevat muutosneuvottelut.

Pihlajalinnan uusi toimintamalli muodostuisi terveyspalveluista, lääketieteellisestä johtamisesta, kaupallisista toiminnoista ja erillisjohdettavista liiketoiminnoista, kuten kokonaisulkoistuksista, sekä toimintoja tukevista konsernipalveluista.

Nykyiset liiketoiminnat, yksityiset terveyspalvelut ja julkiset palvelut, organisoitaisiin osaksi edellä mainittuja toimintoja.

Siten vaikuttaa siltä, että yhtiö pyrkii vähentämään rajaa sen julkisten ja yksityisten palvelujen välillä.

Perinteisesti sektorit ovat olleet selkeästi erillisiä, mutta viime vuosina palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on nähty selvä lähentyminen. Hyvinvointialueet voivat nykyisin järjestää hoitoa hankkimalla sitä yksityisiltä yrityksiltä tai antamalla asiakkaille palveluseteleitä, joilla voidaan asioida yksityisessä terveydenhuollossa.

Lisäksi osa lääkäreistä työskentelee sekä julkisella että yksityisellä puolella, ja kunnat voivat ulkoistaa kokonaisia terveysasemia yksityisten yritysten hoidettavaksi. Palveluketjujen ja hoidon saavutettavuuden parantamiseksi on pyritty yhdistämään eri toimijoiden osaamista ja resursseja.

Inderesin analyytikko Roni Peuranheimo arvioi, että Pihlajalinnan toimintamallin päivitys sopii ajoituksellisesti hyvin Pihlajalinnan liiketoiminnan muutosvaiheeseen, joka on seurausta merkittävien ulkoistussopimusten päättymisestä vuoden vaihteen ympärillä.

Osana suunniteltua uudistusta yhtiö aikoo selkeytettää ja yhdenmukaistaa yhtiön johtamisrakennetta sekä tehostaa konsernipalveluiden ja liiketoiminnan hallinnollisia rooleja.

”Strategiamme mukaisten kumppanilähtöisten ja kokonaiskustannusvaikuttavien hoitopolkujen kehittäminen vaatii meiltä yhdenmukaisempaa johtamista ja kaupallisen toiminnan kehittämistä. Toteutuessaan uudistettu toimintamalli selkeyttää vastuunjakoa, nopeuttaa päätöksentekoa ja yhdenmukaistaa palvelutuotantoa”, Pihlajalinnan toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen sanoo.

Muutosneuvottelut koskevat koko konsernin noin 6 500 työntekijää, sillä suunniteltu toimintamallin muutos koskisi toteutuessaan koko henkilöstöä. Arvion mukaan suunnitellut muutokset voisivat johtaa enintään 90, pääasiassa hallinnollisen, työtehtävän vähenemiseen ja enintään 120 työtehtävän olennaiseen muutokseen.

Peuranheimon mukaan hallintohenkilöstön vähentäminen on loogista sen kannalta, että koko konsernin liiketoiminnan absoluuttinen kokoluokka supistuu ensi vuonna selvästi.

”Tulevaisuuden kasvu ja tuloksenteko nojaavat entistä vahvemmin yksityiseen palveluverkostoon sekä uudenlaisiin kumppanuuksiin hyvinvointialueiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa.”

OP arvioi aamukatsauksessaan, että suunniteltu työtehtävien vähentäminen tarkoittaa noin 5-6 miljoonaan euron vuosittaisia säästöjä. Pankin mukaan tämän suuruisilla säästöllä olisi tuntuva positiivinen vaikutus Pihlajalinnan osakkeen kannalta. OP laskee, että mikäli esimerkiksi neljä miljoonaa euroa realisoituisi nettotulokseen, olisi positiivinen vaikutus osakkeen hintaan noin 1,7 euroa laskettuna P/E-kertoimella 10x.

Tällä hetkellä Pihlajalinnan osake hinnoitellaan 15,95 euron hintaan.

Tehtävien päättymiset eivät kuitenkaan kohdistuisi lääkäreihin ja hoitajiin, jotka tekevät pelkästään terveydenhuollon kliinistä työtä. Neuvotteluiden on arvioitu kestävän lokakuun 2025 loppuun. Toteutuessaan suunnitelma muodostaisi myös uusia tehtäviä.

Uuden toimintamallin odotetaan vaikuttavan myös Pihlajalinnan segmenttiraportointiin, joka tulisi voimaan uuden toimintamallin yhteydessä ensi vuoden alusta alkaen.

Pihlajalinnan osake on kivunnut kuluvan vuoden aikana jo 47 prosenttia.

Yhtiön oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) nousi toisella vuosineljänneksellä viime vuoden 11,4 miljoonasta eurosta 14,6 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensus odotti 14,3 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tuloskehitys oli hienokseltaan odotettua vahvempaa.

Pihlajalinnan kannattavuus parani yksityisissä terveyspalveluissa etäpalveluiden liikevaihdon kasvun johdosta sekä kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Kannattavuuden paranemista yksityisissä terveyspalveluissa haastoivat kuitenkin neljännekselle sijoittuneet vakuutuskumppanin asiakasohjauksen muutokset sekä työterveyden kiinteähintaisten sopimusten korkea käyttöaste.

Pihlajalinna keskittyy vuonna 2025 orgaaniseen kasvuun erityisesti yksityisissä terveyspalveluissa sekä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän hieman edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 704 miljoonaa euroa, erityisesti aikaistuneista Kuusiolinna Terveyden palveluiden siirroista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja erityisasumispalveluiden divestoinnista johtuen.